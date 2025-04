Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","shortLead":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","id":"20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379.jpg","index":0,"item":"f11750fd-1574-43c9-b88a-94f75d6abf1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","timestamp":"2025. április. 28. 10:40","title":"Elkapták a tolvajt, aki ellopta az amerikai belbiztonsági miniszter táskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41355c23-750e-4a55-95e7-5a233c8d253c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Papp László arénában kezdi november 14-én európai turnéját a kanadai Three Days Grace.","shortLead":"A Papp László arénában kezdi november 14-én európai turnéját a kanadai Three Days Grace.","id":"20250428_three-days-grace-koncert-papp-laszlo-arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41355c23-750e-4a55-95e7-5a233c8d253c.jpg","index":0,"item":"ca5c55a1-affc-4dcf-9d1b-5b40ba5ba1d3","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_three-days-grace-koncert-papp-laszlo-arena","timestamp":"2025. április. 28. 11:42","title":"Jön a Three Days Grace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába adja meg a felhasználó regisztrációkor, hány éves, ez a ChatGPT-t látszólag nem zavarja – így akár egy 13 évessel is beszélget durva szexuális fantáziákról egy teszt szerint. Az OpenAI is megszólalt az ügyben.","shortLead":"Hiába adja meg a felhasználó regisztrációkor, hány éves, ez a ChatGPT-t látszólag nem zavarja – így akár egy 13 évessel...","id":"20250429_openai-chatgpt-szexualis-beszelgetesek-gyerekek-kiskoruak-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"2079f377-5136-4c26-885e-7fbf90359b42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_openai-chatgpt-szexualis-beszelgetesek-gyerekek-kiskoruak-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 29. 09:23","title":"Az OpenAI chatbotja is szexchatel gyerekekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fdcc57-49d5-4fda-8b7b-8ece52539d7c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lopott autóval kerületeken át menekült a rendőrök elől, akik – miután a vasúti sínre sodródott -, csak pillanatokkal a vonat érkezése előtt tudták kimenteni a fejre állt gépjárműből. A vizsgálat során kiderült, hogy nem csak az eltulajdonított autó miatt volt oka menekülni. Halálos iramban – Kőbánya kiadás.","shortLead":"Lopott autóval kerületeken át menekült a rendőrök elől, akik – miután a vasúti sínre sodródott -, csak...","id":"20250429_Megszuletett-az-itelet-az-eletveszelyes-autos-uldozesbe-keveredo-ferfi-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53fdcc57-49d5-4fda-8b7b-8ece52539d7c.jpg","index":0,"item":"fabb973b-45e3-449b-acf8-0b2b056c6ef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Megszuletett-az-itelet-az-eletveszelyes-autos-uldozesbe-keveredo-ferfi-ugyeben","timestamp":"2025. április. 29. 11:56","title":"Megszületett az ítélet az életveszélyes autós üldözésbe keveredő férfi ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8630e995-4c67-42cd-a15c-1ad377c072f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök szerint végelgyengülésre van ítélve az az ország, amelyben milliószám élnek olyan emberek, akik munka helyett ügyeskednek, kijátsszák a szabályokat, vagy éppen állami állásért kuncsorognak. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint végelgyengülésre van ítélve az az ország, amelyben milliószám élnek olyan emberek, akik munka...","id":"20250428_Orban-Viktor-szakma-sztar-beszed-gazdasag-szakkepzes-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8630e995-4c67-42cd-a15c-1ad377c072f7.jpg","index":0,"item":"35a55bb3-b27b-48d0-b15a-b22b7ffad20c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Orban-Viktor-szakma-sztar-beszed-gazdasag-szakkepzes-oktatas","timestamp":"2025. április. 28. 10:37","title":"Orbán Viktor a diplomáról: Sokan jobban bíztak egy darab papírban, mint a saját tudásukban, szorgalmukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae14eccd-5ed5-4989-ba69-d5ccbf810b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védőnőknek visszamenőleg kell adatot szolgáltatniuk arról, hogy tavaly hány forint térítést kaptak. ","shortLead":"A védőnőknek visszamenőleg kell adatot szolgáltatniuk arról, hogy tavaly hány forint térítést kaptak. ","id":"20250428_veszprem-csolnoky-ferenc-korhaz-vedono-kikuldetesi-koltseg-ellenorzes-kunetz-zsombor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae14eccd-5ed5-4989-ba69-d5ccbf810b82.jpg","index":0,"item":"552b6c52-08d3-4432-811f-c5fc1d1bb441","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_veszprem-csolnoky-ferenc-korhaz-vedono-kikuldetesi-koltseg-ellenorzes-kunetz-zsombor","timestamp":"2025. április. 28. 15:06","title":"A veszprémi kórház szerint nem vonták meg a védőnők benzinpénzét, de ellenőrzést indítottak, és addig felfüggesztették a kifizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34ca2ac-803b-45f6-96f7-63646505d671","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A sportrészleg saját fejlesztési platformjára épül. ","shortLead":"A sportrészleg saját fejlesztési platformjára épül. ","id":"20250428_Jon-a-Mercedes-AMG-valasza-a-Taycanra-tobb-mint-1000-loerovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a34ca2ac-803b-45f6-96f7-63646505d671.jpg","index":0,"item":"5f5bd02c-58ce-4db5-9067-3895590aa00a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Jon-a-Mercedes-AMG-valasza-a-Taycanra-tobb-mint-1000-loerovel","timestamp":"2025. április. 28. 20:50","title":"Jön a Mercedes-AMG válasza a Taycanra - több mint 1000 lóerővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a074a20-12a2-4726-b794-f844bc5e6fda","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Range Rover Electric egy bőven 100 kWh feletti kapacitású akkumulátorból nyeri az energiát.","shortLead":"A Range Rover Electric egy bőven 100 kWh feletti kapacitású akkumulátorból nyeri az energiát.","id":"20250428_v8-helyett-hatalmas-aksival-tamad-az-elektromos-range-rover-electric","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a074a20-12a2-4726-b794-f844bc5e6fda.jpg","index":0,"item":"c133201d-f70c-4962-9206-4c49dbf70fe1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_v8-helyett-hatalmas-aksival-tamad-az-elektromos-range-rover-electric","timestamp":"2025. április. 28. 07:21","title":"V8 helyett hatalmas aksival támad az elektromos új Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]