[{"available":true,"c_guid":"21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"93 milliárd forintot fizetnek a törzsrészvényekre. Gazdasági vezérigazgató-helyettest is cserélt a vállalat.","shortLead":"93 milliárd forintot fizetnek a törzsrészvényekre. Gazdasági vezérigazgató-helyettest is cserélt a vállalat.","id":"20250430_Rekordosztalek-kifizeteserol-dontott-a-Richter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be.jpg","index":0,"item":"d41c6040-ae7c-4c0b-87b8-06094a157a24","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_Rekordosztalek-kifizeteserol-dontott-a-Richter","timestamp":"2025. április. 30. 09:14","title":"Rekordosztalék kifizetéséről döntött a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40b2530-88e2-4f1c-9efb-8ebc99de07f5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ronen Bart még március végén menesztette Benjamin Netanjahu kormányfő, ám a miniszterelnöki határozat végrehajtását az ország legfelsőbb bírósága felfüggesztette.","shortLead":"Ronen Bart még március végén menesztette Benjamin Netanjahu kormányfő, ám a miniszterelnöki határozat végrehajtását...","id":"20250428_ronen-bar-lemondas-sin-bet-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b40b2530-88e2-4f1c-9efb-8ebc99de07f5.jpg","index":0,"item":"84fa3700-f806-4e0a-a890-7b6333c1a4d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_ronen-bar-lemondas-sin-bet-izrael","timestamp":"2025. április. 28. 21:35","title":"Bejelentette lemondását az izraeli belbiztonsági szolgálat vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40aad26f-4700-4994-925e-bfedd6e03766","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jakupcsek lemondta részvételét egy olyan konferencián, ahol Magyar Péter is felszólalt volna. Menczer védelmébe vette őt, majd takonypócokként kezdett hivatkozni a jólvanezígyesekre.","shortLead":"Jakupcsek lemondta részvételét egy olyan konferencián, ahol Magyar Péter is felszólalt volna. Menczer védelmébe vette...","id":"20250429_menczer-tamas-magyar-peter-jakupcsek-gabriella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40aad26f-4700-4994-925e-bfedd6e03766.jpg","index":0,"item":"7e0f86dc-6b6d-4aa6-a270-8da37cbec801","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_menczer-tamas-magyar-peter-jakupcsek-gabriella","timestamp":"2025. április. 29. 14:01","title":"Menczer Tamás vette védelmébe Jakupcsek Gabriellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétmilliárd forintot szánnak azokra az állattartó telepekre, ahol nem tartanak állatot három évig.","shortLead":"Kétmilliárd forintot szánnak azokra az állattartó telepekre, ahol nem tartanak állatot három évig.","id":"20250428_allami-tamogatas-viziszarnyas-tartok-telep-madarinfluenza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"ecf7e9f3-50f6-4c64-b17b-7faff7f24db4","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_allami-tamogatas-viziszarnyas-tartok-telep-madarinfluenza","timestamp":"2025. április. 28. 16:24","title":"Állami támogatást kínál a kormány a víziszárnyastartóknak, ha bezárják a telepüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acafd04e-859b-4bba-b351-e2ff076a8e72","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Világméretű, több mint száz éven át húzódó konfliktussorozat egyik állomása volt csupán a 250 éve kitört amerikai függetlenségi háború – állítják történészek. A csatákat elsősorban nem a szabadságért, hanem a globális hatalomért és a kereskedelmi haszonért vívták.","shortLead":"Világméretű, több mint száz éven át húzódó konfliktussorozat egyik állomása volt csupán a 250 éve kitört amerikai...","id":"20250429_hvg-amerikai-fuggetlensegi-haboru-lexington-india-globalis-hatalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acafd04e-859b-4bba-b351-e2ff076a8e72.jpg","index":0,"item":"1d04f245-02f9-4c45-bac2-07d38f79af95","keywords":null,"link":"/360/20250429_hvg-amerikai-fuggetlensegi-haboru-lexington-india-globalis-hatalom","timestamp":"2025. április. 29. 16:00","title":"A britek és a franciák évszázados háborújából az Egyesült Államok jött ki a világ uraként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sebessége és haladásának nyomai alapján is egy csigára emlékeztet a Curiosity, amiről most a NASA egy másik műszere készített képet. ","shortLead":"Sebessége és haladásának nyomai alapján is egy csigára emlékeztet a Curiosity, amiről most a NASA egy másik műszere...","id":"20250429_nasa-curiosity-marsjaro-foto-hirise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931.jpg","index":0,"item":"07c51ba3-22d2-4c1c-bf76-313edc282ef1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_nasa-curiosity-marsjaro-foto-hirise","timestamp":"2025. április. 29. 22:03","title":"Páratlan kép jött a Marsról: sikerült a magasból lefotózni az éppen költözködő Curiosityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a08674a-f1e8-46db-826b-98dedf0aa1ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern francia márkája megújította apró villanyautóját, az alig 8 lóerős Amit.","shortLead":"A Stellantis konszern francia márkája megújította apró villanyautóját, az alig 8 lóerős Amit.","id":"20250430_apro-cuki-es-akar-jogsi-nelkul-is-vezetheto-a-legujabb-citroen-ami","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a08674a-f1e8-46db-826b-98dedf0aa1ce.jpg","index":0,"item":"4d9493fd-419d-48d0-9def-04c873850dbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_apro-cuki-es-akar-jogsi-nelkul-is-vezetheto-a-legujabb-citroen-ami","timestamp":"2025. április. 30. 07:59","title":"Apró, cuki, olcsó és akár jogsi nélkül is vezethető a legújabb Citroën","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik előterjesztés alapján Kincses Áront, a Központi Statisztikai Hivatal elnökét is meghallgatták volna a szegénységgel kapcsolatos adatok miatt, de ezt is leszavazták. ","shortLead":"Egy másik előterjesztés alapján Kincses Áront, a Központi Statisztikai Hivatal elnökét is meghallgatták volna...","id":"20250428_fideszes-kepviselok-mnb-jegybank-meghallgatas-allami-alapitvanyi-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579.jpg","index":0,"item":"e6af40c1-e200-4b10-bf4a-3610699997ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_fideszes-kepviselok-mnb-jegybank-meghallgatas-allami-alapitvanyi-vezetok","timestamp":"2025. április. 28. 12:52","title":"Leszavazták a fideszes képviselők, hogy meghallgassák az MNB-ügyben érintett állami és alapítványi vezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]