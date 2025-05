A fenti szöveget Németország külügyminisztériuma posztolta az X-en Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábbi bejegyzésére reagálva. Rubio azért posztolt Németországról, mert a német titkosszolgálat pénteken hivatalosan is szélsőséges (extremista) szervezetnek minősítette az Alternatíva Németországért (AfD) pártot. Azt a pártot, amelynek Orbán Viktor mellett – Elon Muskon keresztül – a Trump-kormányzat is drukkolt a februári német választáson.

Rubio saját posztjában azt írta, Németország „most adott új hatásköröket kémügynökségének az ellenzék megfigyelésére. Ez nem demokrácia – ez álcázott zsarnokság”. Rubio azzal folytatta, hogy nem az AfD – amely a második helyen végzett a legutóbbi választásokon – az igazi szélsőséges, hanem a hatalom „halálos” bevándorláspolitikája, amelyet az AfD ellenez. „Németországnak vissza kell fordulnia” – írta a miniszter.

This is democracy. This decision is the result of a thorough & independent investigation to protect our Constitution & the rule of law. It is independent courts that will have the final say. We have learnt from our history that rightwing extremism needs to be stopped.