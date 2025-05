Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46c135f0-78a3-4e4a-a7b3-6164381576fb","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Drasztikusan csökkent a nyolcadikos budapesti diákok szövegértési teljesítménye a legutóbbi kompetenciamérésen. Országosan azért még elkeserítőbb a helyzet: a nyolcadikosok csaknem felének hiányoznak azok a képességei, amelyek a mindennapi életben való boldoguláshoz kellenének.","shortLead":"Drasztikusan csökkent a nyolcadikos budapesti diákok szövegértési teljesítménye a legutóbbi kompetenciamérésen...","id":"20250501_hvg-butulizmus-kompetenciameres-budapest-romlik-videk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46c135f0-78a3-4e4a-a7b3-6164381576fb.jpg","index":0,"item":"f89e3f6f-608a-4fad-b00a-911432016d10","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-butulizmus-kompetenciameres-budapest-romlik-videk","timestamp":"2025. május. 01. 10:30","title":"Már Budapest sem hasít: a fővárosi diákok hozzászürkültek az országos átlaghoz a kompetenciaméréseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c10225-db18-4d7d-aaa1-68515803d338","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem egyedi esetről beszélünk.","shortLead":"Nem egyedi esetről beszélünk.","id":"20250501_Megvaltoztattak-a-Burkina-Faso-i-biboros-eletkorat-hogy-szavazhasson-a-konklaven","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c10225-db18-4d7d-aaa1-68515803d338.jpg","index":0,"item":"0ce4c4c1-4815-4487-aa56-ace770a1fcc7","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Megvaltoztattak-a-Burkina-Faso-i-biboros-eletkorat-hogy-szavazhasson-a-konklaven","timestamp":"2025. május. 01. 11:14","title":"Csodával határos megfiatalodás a konklávé előtt: azért szavazhat Ferenc pápa utódjáról egy bíboros, mert átírták a születése dátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d373d3c-2327-4622-9c18-71650e5769f5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A holland ott lesz a versenyhétvégén, csak kicsit más időzítéssel, mint tervezték.","shortLead":"A holland ott lesz a versenyhétvégén, csak kicsit más időzítéssel, mint tervezték.","id":"20250501_Szabadnapot-kapott-Max-Verstappen-most-szuletik-a-gyereke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d373d3c-2327-4622-9c18-71650e5769f5.jpg","index":0,"item":"62e91b5e-9016-481d-a627-f66fb96e19a8","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Szabadnapot-kapott-Max-Verstappen-most-szuletik-a-gyereke","timestamp":"2025. május. 01. 17:44","title":"Szabadnapot kapott Max Verstappen, most születik a gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaee770-f050-4e68-8a01-19d5a217d1e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fölöttébb kínos, bár meglehetősen régi az az eset, pontosabban kampány, amelyet az akkoriban számos felhasználó által űzött digitális kalózkodás ellen vetettek be. No persze nem a fellépés volt kínos, hanem – mint kiderült – a kampányban használt betűtípus.","shortLead":"Fölöttébb kínos, bár meglehetősen régi az az eset, pontosabban kampány, amelyet az akkoriban számos felhasználó által...","id":"20250502_kaloz-betutipus-hasznalata-egy-kalozkodas-elleni-kampanyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efaee770-f050-4e68-8a01-19d5a217d1e9.jpg","index":0,"item":"7da829b4-e205-4065-9509-d4949c255d7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_kaloz-betutipus-hasznalata-egy-kalozkodas-elleni-kampanyban","timestamp":"2025. május. 02. 18:03","title":"Kínos videó a 2000-es évek elejéről: lopott betűtípussal kampányoltak az online lopkodás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1835ba73-f2ea-40e3-aac4-7e048ce0c0a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett az indiai külügyminiszterrel és a pakisztáni elnökkel a feszültségek enyhítése érdekében.","shortLead":"Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett az indiai külügyminiszterrel és a pakisztáni elnökkel...","id":"20250501_India-lezarta-legteret-a-pakisztani-repulogepek-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1835ba73-f2ea-40e3-aac4-7e048ce0c0a7.jpg","index":0,"item":"b1352812-b385-4144-b83a-cbb94da7d452","keywords":null,"link":"/vilag/20250501_India-lezarta-legteret-a-pakisztani-repulogepek-elott","timestamp":"2025. május. 01. 09:05","title":"India lezárta légterét a pakisztáni repülőgépek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd10f46-ce7b-49c7-a540-169390f9b5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kéményhez egy másik kályhát is kapcsoltak, amely vegyi adalékanyaggal színezi a füstöt, hogy a választás eredménye jól látható legyen. ","shortLead":"A kéményhez egy másik kályhát is kapcsoltak, amely vegyi adalékanyaggal színezi a füstöt, hogy a választás eredménye...","id":"20250502_Feltettek-azt-a-kemenycsovet-a-Sixtus-kapolna-tetejere-amellyel-a-papavalasztas-eredmenyet-kozlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fd10f46-ce7b-49c7-a540-169390f9b5df.jpg","index":0,"item":"c83300a5-79f6-4c52-bf94-c756f714b92d","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Feltettek-azt-a-kemenycsovet-a-Sixtus-kapolna-tetejere-amellyel-a-papavalasztas-eredmenyet-kozlik","timestamp":"2025. május. 02. 16:45","title":"Feltették a kéményt a Sixtus-kápolna tetejére, amellyel a pápaválasztás eredményét közlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa492f74-496b-4106-aad6-c734ddc6f185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az továbbra sem világos, miért nem maradhatott mindez a NEAK rendszerén belül.","shortLead":"Az továbbra sem világos, miért nem maradhatott mindez a NEAK rendszerén belül.","id":"20250501_Kozel-40-milliardot-utaltak-Pinter-Sandorek-az-allam-altal-letrehozott-gyogyszertamogatasi-kerelmeket-kezelo-alapitvanyhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa492f74-496b-4106-aad6-c734ddc6f185.jpg","index":0,"item":"e921a06b-1002-4b47-b9c7-ba25458b85f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_Kozel-40-milliardot-utaltak-Pinter-Sandorek-az-allam-altal-letrehozott-gyogyszertamogatasi-kerelmeket-kezelo-alapitvanyhoz","timestamp":"2025. május. 01. 11:23","title":"Közel 40 milliárdot utaltak Pintér Sándorék az állam által létrehozott, gyógyszertámogatási kérelmeket kezelő alapítványhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatoknak a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján kell pénzt befizetniük. De nem mindenkinek, csak 854 településnek és nem is ugyanannyit: a főváros fizetnivalója a legtöbb, 3,7 milliárd, Tarnabodé csak 55 ezer forint.","shortLead":"Az önkormányzatoknak a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján kell pénzt befizetniük. De nem mindenkinek, csak 854...","id":"20250502_Kiszamolta-a-kormany-mennyi-penzt-szed-be-az-onkormanyzatoktol-ime-a-majusi-csekkek-Budapesttol-Enyingen-at-Makoig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6.jpg","index":0,"item":"b9f6deb9-6d7c-44c5-96e4-9df878499b90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_Kiszamolta-a-kormany-mennyi-penzt-szed-be-az-onkormanyzatoktol-ime-a-majusi-csekkek-Budapesttol-Enyingen-at-Makoig","timestamp":"2025. május. 02. 16:00","title":"Kiszámolta a kormány, mennyi pénzt szed be az önkormányzatoktól – íme a májusi csekkek Budapesttől Enyingen át Makóig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]