Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"26d347bb-b95b-413b-9f78-837c8d3047f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Már a Hajduk Split – Dinamo Zagreb meccs előtt kitört a balhé, amikor előre lebeszélt verekedésbe kezdtek az ultrák. A mérkőzés után már a rendőrökre is rátámadtak.","shortLead":"Már a Hajduk Split – Dinamo Zagreb meccs előtt kitört a balhé, amikor előre lebeszélt verekedésbe kezdtek az ultrák...","id":"20250504_futballhuligan-rendorseg-horvatorszag-hajduk-split-dinamo-zagreb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26d347bb-b95b-413b-9f78-837c8d3047f8.jpg","index":0,"item":"f80fa3b7-83d6-47ea-be3e-339168824acb","keywords":null,"link":"/elet/20250504_futballhuligan-rendorseg-horvatorszag-hajduk-split-dinamo-zagreb","timestamp":"2025. május. 04. 10:41","title":"Közel kétszáz futballhuligánt vett őrizetbe a rendőrség Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövő héten közel 1,9 milliárd forintért lehet majd játszani. ","shortLead":"A jövő héten közel 1,9 milliárd forintért lehet majd játszani. ","id":"20250503_otos-lotto-sorsolas-nyeroszam-fonyeremeny-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52.jpg","index":0,"item":"f63f4f8b-5e61-4211-b26e-126df670a232","keywords":null,"link":"/elet/20250503_otos-lotto-sorsolas-nyeroszam-fonyeremeny-lottoszamok","timestamp":"2025. május. 03. 20:09","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szerb elnök Donald Trumppal is találkozott volna, ám egy váratlan betegség átírta a terveit.","shortLead":"A szerb elnök Donald Trumppal is találkozott volna, ám egy váratlan betegség átírta a terveit.","id":"20250503_Vucsics-egeszsegi-problemak-miatt-leroviditette-amerikai-utjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790.jpg","index":0,"item":"1242b5d3-cad4-42d4-8360-a4c3334a0d6b","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Vucsics-egeszsegi-problemak-miatt-leroviditette-amerikai-utjat","timestamp":"2025. május. 03. 12:52","title":"Vucic egészségi problémák miatt lerövidítette amerikai útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c8284-4ab8-42ba-94f3-1c9e8c811899","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: kincskereső, cselekvőképesség, elvtárs, blackout, futballtörténelem.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250504_Kiotoban-a-legnyomasztobb-jelenseg-a-kimonos-turistak-tomege---Az-en-hetem-Krusovszky-Denessel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc3c8284-4ab8-42ba-94f3-1c9e8c811899.jpg","index":0,"item":"5776d185-12c1-4fc6-98dc-89182eae6659","keywords":null,"link":"/360/20250504_Kiotoban-a-legnyomasztobb-jelenseg-a-kimonos-turistak-tomege---Az-en-hetem-Krusovszky-Denessel","timestamp":"2025. május. 04. 17:30","title":"Kiotóban a legnyomasztóbb jelenség a kimonós turisták tömege - Az én hetem Krusovszky Dénessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48a4eca-8bae-433f-94c6-7c3af79182ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elsősorban a CIA érintett, de más állami ügynökségeknél is leépítéseket terveznek.","shortLead":"Elsősorban a CIA érintett, de más állami ügynökségeknél is leépítéseket terveznek.","id":"20250503_Trump-amerika-CIA-NSA-leepites-hirszerzo-ugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b48a4eca-8bae-433f-94c6-7c3af79182ed.jpg","index":0,"item":"872b9432-3f8f-4e28-8df5-78ecf05c1086","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Trump-amerika-CIA-NSA-leepites-hirszerzo-ugynokseg","timestamp":"2025. május. 03. 09:33","title":"Több ezer állást szüntethet meg a Trump-adminisztráció az amerikai titkosszolgálatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab0227b-1024-4f13-a62f-bb0715b34e4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miután az ember biológiai órája természetes megvilágítás mellett fejlődött ki, japán kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy miként járulnak hozzá az ilyen fényviszonyok az ébredés kellemesebbé tételéhez.","shortLead":"Miután az ember biológiai órája természetes megvilágítás mellett fejlődött ki, japán kutatók arra voltak kíváncsiak...","id":"20250503_hvg-ebreszto-fenyviszonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dab0227b-1024-4f13-a62f-bb0715b34e4c.jpg","index":0,"item":"6f6c9510-99f0-4437-ad5b-e09acbed8f8d","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-ebreszto-fenyviszonyok","timestamp":"2025. május. 03. 08:45","title":"Hogyan segítik vagy rontják a fényviszonyok az ébredést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad7d5ab-5543-4652-b043-3a0b165ac0d2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új stratégiára térnek át néhány kínai adatközpontban: a korábbi, három–öt év alatti megtérüléssel kecsegtető bérbeadás helyett inkább azonnal eladják a feleslegesség vált grafikus kártyákat. Kérdés, hogy van-e értelme megszabadulni akkor ezektől, amikor ennyire bizonytalan a későbbi hozzáférési lehetőség.","shortLead":"Új stratégiára térnek át néhány kínai adatközpontban: a korábbi, három–öt év alatti megtérüléssel kecsegtető bérbeadás...","id":"20250504_kina-nvidia-gpu-kiarusitasa-berbeadas-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad7d5ab-5543-4652-b043-3a0b165ac0d2.jpg","index":0,"item":"ccdf8233-c92a-4cf4-a0e0-8bb0e6b6bab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_kina-nvidia-gpu-kiarusitasa-berbeadas-eladas","timestamp":"2025. május. 04. 14:03","title":"Stratégia a túlélésért: Kínában 3-5 év helyett azonnal pénzt csinálnak az Nvidia videokártyákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. május. 04. 19:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""}]