Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1362b45e-d8e7-4bc5-af81-1a52c2688e32","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem márciusban jött a nyuszi, hanem áprilisban, ezért torpant meg a kiskereskedelmi forgalom Nagy Mártonék szerint. Ők már látják az online pénztárgépek adatait, ami alapján 5-6 százalékos bővülésre számítanak a negyedik hónapban.","shortLead":"Nem márciusban jött a nyuszi, hanem áprilisban, ezért torpant meg a kiskereskedelmi forgalom Nagy Mártonék szerint. Ők...","id":"20250507_kiskereskedelmi-adatok-statisztika-marcius-ngm-kommentarja-husvethatas-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1362b45e-d8e7-4bc5-af81-1a52c2688e32.jpg","index":0,"item":"4e1b6c89-c971-49e3-ab88-d8ec13ca81a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_kiskereskedelmi-adatok-statisztika-marcius-ngm-kommentarja-husvethatas-gazdasag","timestamp":"2025. május. 07. 12:09","title":"Az NGM szerint a húsvéthatás miatt gyengélkedik a kiskereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b51495-e2ff-4c84-b3db-9906d9e8d5f7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint fennáll a veszélye, hogy az odaküldött migránsokat visszaszállítják azokba az országokba, ahonnan elmenekültek. ","shortLead":"Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint fennáll a veszélye, hogy az odaküldött migránsokat visszaszállítják azokba...","id":"20250505_ruanda-egyesult-allamok-illegalis-bevandorlok-befogadas-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83b51495-e2ff-4c84-b3db-9906d9e8d5f7.jpg","index":0,"item":"d0d1f929-7825-4d6f-b30f-2d12654c0102","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_ruanda-egyesult-allamok-illegalis-bevandorlok-befogadas-targyalas","timestamp":"2025. május. 05. 15:03","title":"Ruanda illegális bevándorlók befogadásáról tárgyal az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Napi 3600 felvételt készít a SPHEREx űrtávcső, melynek a teljes neve és a feladata is igen komplex, de fontos kérdésekre szolgálhat válasszal.","shortLead":"Napi 3600 felvételt készít a SPHEREx űrtávcső, melynek a teljes neve és a feladata is igen komplex, de fontos...","id":"20250505_nasa-teleszkop-bekapcsolas-spherex-univerzum-felfedezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4.jpg","index":0,"item":"e1b368c5-ec1d-4e33-9c9a-000d4669d50f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_nasa-teleszkop-bekapcsolas-spherex-univerzum-felfedezese","timestamp":"2025. május. 05. 15:11","title":"Bekapcsolta a NASA az űrtávcsövet, ami feltárhatja az univerzum titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b861e6b5-f1e9-480d-858c-cb9f00358fa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 feladatért összesen 30 pontot kaphattak a diákok.","shortLead":"A 12 feladatért összesen 30 pontot kaphattak a diákok.","id":"20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-nem-hivatalos-megoldasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b861e6b5-f1e9-480d-858c-cb9f00358fa4.jpg","index":0,"item":"d2ba7124-8416-4e34-ae59-5e4fdb204a71","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-nem-hivatalos-megoldasok-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 12:19","title":"Itt vannak a matekérettségi első részének nem hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d07bd2-1585-4212-8ae6-0fb1d0d973b3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szlovákiai autógyárak vezetőivel tárgyal Robert Fico arról, hogyan lehetne megmenteni az iparágat és annak dolgozóit az amerikai vámok hatásaitól.","shortLead":"A szlovákiai autógyárak vezetőivel tárgyal Robert Fico arról, hogyan lehetne megmenteni az iparágat és annak dolgozóit...","id":"20250506_Trump-vam-szlovakia-tomeges-kirugasok-autogyarak-roviditett-munkaido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71d07bd2-1585-4212-8ae6-0fb1d0d973b3.jpg","index":0,"item":"720bef6f-dd59-452a-978b-dae623a57053","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_Trump-vam-szlovakia-tomeges-kirugasok-autogyarak-roviditett-munkaido","timestamp":"2025. május. 06. 11:29","title":"Trump vámjai miatt választhatnak a szlovákok, tömeges kirúgások jöjjenek-e az autógyárakban vagy rövidített munkaidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6b21a-9c83-4922-aa59-22d706ec92a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok gazdája kórházba került, annak férje pedig nem volt hajlandó gondoskodni róluk, így azok a környező földeken próbáltak élelmet keresni, megkárosítva az ottani gazdákat. ","shortLead":"Az állatok gazdája kórházba került, annak férje pedig nem volt hajlandó gondoskodni róluk, így azok a környező földeken...","id":"20250505_szarvasmarha-allatkinzas-tanya-onkormanyzat-allattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23d6b21a-9c83-4922-aa59-22d706ec92a0.jpg","index":0,"item":"35ad7ea0-6ac5-44d8-b632-190a6280c8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_szarvasmarha-allatkinzas-tanya-onkormanyzat-allattartas","timestamp":"2025. május. 05. 20:06","title":"Sorsukra hagyott és éhen pusztult szarvasmarhák tetemei hevernek egy székkutasi tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmérésben részt vevő 29 ország közül nálunk gondolják a legkevesebben, hogy segíteni kell egy megtámadott országon.","shortLead":"A felmérésben részt vevő 29 ország közül nálunk gondolják a legkevesebben, hogy segíteni kell egy megtámadott országon.","id":"20250506_orosz-ukran-haboru-Ipsos-felmeres-beke-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f.jpg","index":0,"item":"3ba9bcb8-09e9-496d-85e4-c58ef5fd5a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_orosz-ukran-haboru-Ipsos-felmeres-beke-tamogatas","timestamp":"2025. május. 06. 09:08","title":"Csak a magyarok harmada bízik benne, hogy idén véget érhet az orosz–ukrán háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Akármennyire igyekszik az amerikai gazdasági kormányzat győzelmi kampánnyal tálalni a védővámokat és a gazdasági hadakozást világszerte, könnyen lehet, hogy egy lábonlövéssel érnek fel Donald Trump intézkedései. A dollár szenved, és ez pár évtizedes nosztalgiával az arany reneszánszát látszik előidézni. Vagy éppen az euró lesz a nyerő, netán a jen?","shortLead":"Akármennyire igyekszik az amerikai gazdasági kormányzat győzelmi kampánnyal tálalni a védővámokat és a gazdasági...","id":"20250505_amerika-vamhaboru-trump-arany-dragulas-befektetes-euro-jen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"e2489572-5917-472a-bf89-a028f53b7cbd","keywords":null,"link":"/360/20250505_amerika-vamhaboru-trump-arany-dragulas-befektetes-euro-jen","timestamp":"2025. május. 05. 16:00","title":"Új aranylázat indíthat be az amerikai vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]