Egy négyfős maszkos banda próbálta meg elrabolni egy francia kriptomágnás lányát, valamint a nő férjét és kisfiát Párizsban kedd reggel – írja a BBC.

A félresikerült emberrablást egy szemtanú vette videóra a francia főváros keleti részén, a 11. kerületben. A felvételen az látható, hogy a maszkos ismeretlenek egy fehér furgonba próbálják berángatni áldozataikat, de amikor egy járókelő megzavarja őket, a járműbe pattannak és elhajtanak.

🇫🇷 France. The daughter of the head of a cryptocurrency company, along with her two-year-old child, narrowly escaped a kidnapping attempt in the very center of Paris this morning.



“Help, she’s pregnant!”



Three armed men in hoods tried to drag her into the Chronopost van pic.twitter.com/mh9WoREr7w