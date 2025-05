Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"808048e9-c026-425e-a47b-e0f13e09a1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a kormány által „átláthatósági” törvénynek nevezett javaslat ellen tiltakozott.","shortLead":"A párt a kormány által „átláthatósági” törvénynek nevezett javaslat ellen tiltakozott.","id":"20250516_Voros-festekkel-ontottek-le-a-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-villajat-a-Momentum-kepviseloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/808048e9-c026-425e-a47b-e0f13e09a1ba.jpg","index":0,"item":"4114a114-ef18-47f7-929f-22ea979e5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Voros-festekkel-ontottek-le-a-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-villajat-a-Momentum-kepviseloi","timestamp":"2025. május. 16. 10:06","title":"Vörös festékkel öntötték le a Szuverenitásvédelmi Hivatal villáját a Momentum képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07595d62-091f-403c-abe1-57479d85e252","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Telerakják szenzorokkal, hőkamerákkal, radarokkal.","shortLead":"Telerakják szenzorokkal, hőkamerákkal, radarokkal.","id":"20250516_Digitalis-autopalya-lesz-az-M1-M7-kozos-szakasza-telerakjak-szenzorokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07595d62-091f-403c-abe1-57479d85e252.jpg","index":0,"item":"78ad82e8-fbe2-422d-a0e5-1b88a2c254d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_Digitalis-autopalya-lesz-az-M1-M7-kozos-szakasza-telerakjak-szenzorokkal","timestamp":"2025. május. 16. 07:46","title":"Okos-autópálya lesz az M1–M7 Budaörsnél, 1,5 gigabyte adatot generál majd másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Benyújtották a törvényjavaslatot, amely értelmében a települések a lakóhely létesítésének korlátozásával és elővásárlási jog alapításával védekezhetnek a túlnépesedés ellen. Az eredeti tervekhez képest végül a lakásvásárlások korlátozása kikerült a jogszabályból, azonban az elővásárlási jogra vonatkozó rész erőteljesebb lett.","shortLead":"Benyújtották a törvényjavaslatot, amely értelmében a települések a lakóhely létesítésének korlátozásával és...","id":"20250515_A-lakasvasarlast-nem-korlatozhatjak-de-elovasarlasi-jogot-tehetnek-az-ingatlanokra-az-onkormanyzatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472.jpg","index":0,"item":"d07cdf6e-4b10-4499-b302-407b8f3d2f3d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250515_A-lakasvasarlast-nem-korlatozhatjak-de-elovasarlasi-jogot-tehetnek-az-ingatlanokra-az-onkormanyzatok","timestamp":"2025. május. 15. 09:15","title":"A lakásvásárlást nem korlátozhatják, de elővásárlási jogot tehetnek az ingatlanokra az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos módosítások elvégzéséhez, míg más esetekben a mobilos csalók lesznek nagyon bosszúsak.","shortLead":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos...","id":"20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0.jpg","index":0,"item":"9c1bcbb8-4fc2-47f3-a5ea-4150f52885b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:03","title":"Csalók és tolvajok rémálma lesz az Android 16, itt van minden új biztonsági funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Segítséget kapnak a nemzetiségi iskolák is, a nem egyházi magániskolák viszont nem.","shortLead":"Segítséget kapnak a nemzetiségi iskolák is, a nem egyházi magániskolák viszont nem.","id":"20250515_Tamogatast-kapnak-az-egyhazi-es-mas-nem-allami-intezmenyeknek-az-energiaszamlak-kifizetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f.jpg","index":0,"item":"e7ca640c-fc85-4cd0-946a-3c94d8ad39f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Tamogatast-kapnak-az-egyhazi-es-mas-nem-allami-intezmenyeknek-az-energiaszamlak-kifizetesere","timestamp":"2025. május. 15. 10:16","title":"Támogatást kapnak az egyházi és más nem állami intézmények az energiaszámlák kifizetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Nórának ugyan elsőbbséget kellett volna adnia, de a másik jármű a megengedettnél sokkal gyorsabban haladt. ","shortLead":"Sallai Nórának ugyan elsőbbséget kellett volna adnia, de a másik jármű a megengedettnél sokkal gyorsabban haladt. ","id":"20250515_Fordulat-Sallai-Nora-baleseteben-a-rendorseg-szerint-nem-a-szineszno-volt-a-hibas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8.jpg","index":0,"item":"29638479-d0d9-45cf-bad2-31c7e5252de9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Fordulat-Sallai-Nora-baleseteben-a-rendorseg-szerint-nem-a-szineszno-volt-a-hibas","timestamp":"2025. május. 15. 07:37","title":"Fordulat Sallai Nóra balesetében: az ügyészség szerint nem a színésznő volt a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valamennyi lap szerint az ellenzék erősödése miatt szánta el magát a kormány a lépésre.","shortLead":"Valamennyi lap szerint az ellenzék erősödése miatt szánta el magát a kormány a lépésre.","id":"20250514_atlathatosagi-torveny-javaslat-benyujtas-kulfoldi-sajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"1468e881-0b4a-46de-8c2d-0a654cddd50d","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_atlathatosagi-torveny-javaslat-benyujtas-kulfoldi-sajto","timestamp":"2025. május. 14. 16:55","title":"A külföldi sajtó sem hagyta szó nélkül az átláthatósági törvény javaslatának benyújtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf50b67-7c06-4792-b68e-d4ab84db47d8","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A végső simításokat végzi Margaret Atwood a memoárján, addig is itt a legújabb novelláskötete, az Elveszve a rengetegben. Kiről mintázta magyar hősnőjét, Csillát a 85 éves kanadai író, és milyen kontextusban nevezte bébinek a HVG munkatársát? Miért éppen úgy képzelte el az amerikai diktatúrát A szolgálólány meséjében, és meglepte-e, hogy Donald Trump véget vetett a kanadai–amerikai barátságnak? ","shortLead":"A végső simításokat végzi Margaret Atwood a memoárján, addig is itt a legújabb novelláskötete, az Elveszve...","id":"20250514_hvg-elarulva-margaret-atwood-interju-kanadai-iro-memoar-alice-munro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf50b67-7c06-4792-b68e-d4ab84db47d8.jpg","index":0,"item":"71a3c604-62dd-482a-9155-fe58142804f3","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-elarulva-margaret-atwood-interju-kanadai-iro-memoar-alice-munro","timestamp":"2025. május. 14. 19:30","title":"Margaret Atwood a HVG-nek: Ha diktátor vagy, jobb, ha alapos munkát végzel, mert rád omolhat a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]