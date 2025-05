Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2cab8120-451f-4e75-803d-a9c0904a781d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók alig fél év leforgása alatt fejlesztették ki azt a terápiát, amelyet egy újszülött csecsemőn, K. J.-n alkalmaztak. A kezelés egy jobb élet lehetőségét kínálja számára.","shortLead":"Amerikai kutatók alig fél év leforgása alatt fejlesztették ki azt a terápiát, amelyet egy újszülött csecsemőn, K. J.-n...","id":"20250516_genszerkesztes-genkezeles-terapia-gyogyitas-csecsemo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cab8120-451f-4e75-803d-a9c0904a781d.jpg","index":0,"item":"3b7772c3-8631-4bb7-af67-1fe52eabbbf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_genszerkesztes-genkezeles-terapia-gyogyitas-csecsemo","timestamp":"2025. május. 16. 10:03","title":"A világon először kezeltek génszerkesztéssel egy csecsemőt, és úgy tűnik, bevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37b2950-25c0-42fd-b9e5-5cc612292edc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Előkészítő szakaszban van az MNV közlése szerint a Béla király úti állami villatelep értékesítése. A Göncz Árpádtól Novák Katalinig számos államfő rezidenciájaként is szolgált ingatlanért remélt magas árat nem is az épületek, hanem a 13 hektáros telek indokolja, amire 199 luxuslakás építhető – vagy még több, ha a kormány úgy akarja.","shortLead":"Előkészítő szakaszban van az MNV közlése szerint a Béla király úti állami villatelep értékesítése. A Göncz Árpádtól...","id":"20250515_Mar-kesziti-elo-az-MNV-a-Bela-kiraly-uti-allami-villapark-eladasat-amitol-20-milliardos-bevetelt-var-a-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d37b2950-25c0-42fd-b9e5-5cc612292edc.jpg","index":0,"item":"d1ea37e1-6911-4453-b809-e6a034d37bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Mar-kesziti-elo-az-MNV-a-Bela-kiraly-uti-allami-villapark-eladasat-amitol-20-milliardos-bevetelt-var-a-kormany-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 05:15","title":"Már készíti elő az MNV egy történelmi jelentőségű állami ingatlan eladását, 20 milliárdos bevételt vár a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fbbcbe-95c0-4df0-9c51-7a7dd6124dec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Grand Prix pálya 12-es kanyarja mostantól a kínai márka nevét viseli. ","shortLead":"A Grand Prix pálya 12-es kanyarja mostantól a kínai márka nevét viseli. ","id":"20250515_megvettek-Nurburgring-kanyar-Xiaomi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7fbbcbe-95c0-4df0-9c51-7a7dd6124dec.jpg","index":0,"item":"09a82a92-5709-432c-80c8-a2b6578c4598","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_megvettek-Nurburgring-kanyar-Xiaomi","timestamp":"2025. május. 15. 14:35","title":"Annyira nyomul a Xiaomi az autóiparban, hogy megvették a Nürburgring egyik kanyarját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c4491b-fb63-4965-9800-08f6aeee31b2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"James Comey fotóján a 8647-es szám szerepelt kagylóhéjakból kirakva, ezt találták fenyegetőnek.","shortLead":"James Comey fotóján a 8647-es szám szerepelt kagylóhéjakból kirakva, ezt találták fenyegetőnek.","id":"20250516_egyesult-allamok-titkosszolgalat-kagylo-james-comey-fbi-donald-trump-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84c4491b-fb63-4965-9800-08f6aeee31b2.jpg","index":0,"item":"abf8020d-986e-4631-b70c-d5905adf6894","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_egyesult-allamok-titkosszolgalat-kagylo-james-comey-fbi-donald-trump-gyilkossag","timestamp":"2025. május. 16. 11:52","title":"Az amerikai titkosszolgálat egy kagylós képből arra jutott, hogy meg akarja öletni Trumpot az FBI volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6315327-806e-44b2-b6b6-77296fe30b99","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Valamennyi sajtószabadság mindig marad, mert mindig lesznek magyar emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy leírják az igazságot – hangzott el öt szerkesztőség rendhagyó, közös adásában.","shortLead":"Valamennyi sajtószabadság mindig marad, mert mindig lesznek magyar emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy leírják...","id":"20250514_fidesz-torvenyjavaslat-foszerkesztok-kozos-adas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6315327-806e-44b2-b6b6-77296fe30b99.jpg","index":0,"item":"5005efd5-7b1a-4e5f-8df5-e82bba89b85e","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_fidesz-torvenyjavaslat-foszerkesztok-kozos-adas","timestamp":"2025. május. 14. 20:52","title":"Főszerkesztők a Fidesz törvényjavaslatáról: Mi vagyunk azok, akik igazán átláthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a9ef50-ba8d-4036-9928-a83a8a70d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Laár Andrást kézen fogta Besenyő Pista bácsi és elvitte magával” – írja Bornai.","shortLead":"„Laár Andrást kézen fogta Besenyő Pista bácsi és elvitte magával” – írja Bornai.","id":"20250516_Veget-ert-egy-50-eves-baratsag-irja-Laar-Andrasrol-Bornai-Tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a9ef50-ba8d-4036-9928-a83a8a70d1e6.jpg","index":0,"item":"b42e4904-db9d-42b3-8873-82bdabd21fc0","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Veget-ert-egy-50-eves-baratsag-irja-Laar-Andrasrol-Bornai-Tibor","timestamp":"2025. május. 16. 10:26","title":"Véget ért egy 50 éves barátság – írja Bornai Tibor a KFT-ből kilépett Laár Andrásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a0dfe7-eb4d-4dfc-8cb9-e1bef126026d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkciót kapnak az Apple Music előfizetői: megszokott dallamok áthangolt változatai segítségével pihenhetnek jobban, vagy akár egy nyári zivatar hangjai is segíthetnek a könnyebb elalvásban.","shortLead":"Hasznos új funkciót kapnak az Apple Music előfizetői: megszokott dallamok áthangolt változatai segítségével pihenhetnek...","id":"20250515_apple-music-ujdonsag-sound-therapy-streaming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a0dfe7-eb4d-4dfc-8cb9-e1bef126026d.jpg","index":0,"item":"543a5367-f031-4d9e-8e05-fe59c87d6d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_apple-music-ujdonsag-sound-therapy-streaming","timestamp":"2025. május. 15. 19:03","title":"Hangolódjon rá: terápiás újdonságot mutatott be az Apple, segít relaxálni, fókuszálni és elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e6b02a-1216-492e-b266-6b3e25283329","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A beruházás kétezer munkahelyet teremt.","shortLead":"A beruházás kétezer munkahelyet teremt.","id":"20250515_orban-viktor-byd-strategiai-egyuttmukodes-vang-csuanfu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3e6b02a-1216-492e-b266-6b3e25283329.jpg","index":0,"item":"84f80ead-5f42-4d02-8433-b82716739d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_orban-viktor-byd-strategiai-egyuttmukodes-vang-csuanfu","timestamp":"2025. május. 15. 17:51","title":"Orbán: Magyarországra hozza európai központját a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]