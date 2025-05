Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ashli Babbittet egy, a Capitoliumot védő rendőrtiszt lőtte le, utóbbit azóta felmentették a vádak alól. A nő családja 30 millió dolláros kártérítést követelt, végül 5 millió dollárt kapott Donald Trump kormányától.","shortLead":"Ashli Babbittet egy, a Capitoliumot védő rendőrtiszt lőtte le, utóbbit azóta felmentették a vádak alól. A nő családja...","id":"20250520_donald-trump-januar-6-capitolium-ashli-babbitt-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231.jpg","index":0,"item":"ea2aeb1d-9f01-41cd-b595-00164acc76f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_donald-trump-januar-6-capitolium-ashli-babbitt-usa","timestamp":"2025. május. 20. 09:32","title":"Trump kormánya 5 millió dollárt fizet a nő családjának, akit rendőr lőtt le a Capitolium ostroma alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Június 5-én a balatonfüredi Kongresszusi Központban rendezik a Trust Summitot, amely mára Magyarország egyik legmeghatározóbb üzleti konferenciája. A Bizalmi Kör által szervezett esemény évről évre olyan platformot biztosít a hazai cégvezetők számára, ahol a tudás, az innováció és a kapcsolatépítés találkozik.","shortLead":"Június 5-én a balatonfüredi Kongresszusi Központban rendezik a Trust Summitot, amely mára Magyarország egyik...","id":"20250520_kkv-vezeto-bizalmi-kor-trust-summit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5.jpg","index":0,"item":"6946e264-8ee4-4506-b0e2-a5b83cc821ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_kkv-vezeto-bizalmi-kor-trust-summit","timestamp":"2025. május. 20. 14:54","title":"Túlélsz vagy dominálsz? A következő évtized a vezetők kezében van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33f6eac-04e9-48a4-8e80-ad52a3741bc9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alice Weidel német szélsőjobboldali vezető után Orbán Viktor a közelmúltban kiállt George Simion mellett is. Sem Weidel, sem Simion nem tudott nyerni. És míg a Weidel melletti kiállással nagyot Orbán aligha kockáztatott saját szavazótábora körében, Simiont méltató szavai miatt nagyot bukhat az erdélyi magyarságnál. Barabás Balázs újságíróval Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Alice Weidel német szélsőjobboldali vezető után Orbán Viktor a közelmúltban kiállt George Simion mellett is. Sem...","id":"20250519_Fulke-podcast-Barabas-Balazs-Romania-Orban-Viktor-George-Simion-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d33f6eac-04e9-48a4-8e80-ad52a3741bc9.jpg","index":0,"item":"99818d8b-3c80-42d5-9f86-ad1fd999fa69","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Fulke-podcast-Barabas-Balazs-Romania-Orban-Viktor-George-Simion-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 16:06","title":"Orbán megint mellélőtt: besült a román szélsőjobb – Fülke a választásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec180c4-a866-4ac3-ae19-c4d4f9dad2b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drogériai termékek árait is le kell jelenteniük a boltoknak az Árfigyelőbe.","shortLead":"A drogériai termékek árait is le kell jelenteniük a boltoknak az Árfigyelőbe.","id":"20250520_A-kormany-legujabb-nagy-dobasa-Jo-Hir-kiteregettetik-a-WC-papirt-arfigyelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ec180c4-a866-4ac3-ae19-c4d4f9dad2b6.jpg","index":0,"item":"4d9ac83e-ba63-4873-98dd-57d789616840","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-kormany-legujabb-nagy-dobasa-Jo-Hir-kiteregettetik-a-WC-papirt-arfigyelo","timestamp":"2025. május. 20. 07:33","title":"A kormány legújabb nagy dobása (Jó Hír): kiteregettetik a vécépapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d0e8bd9-ee27-4383-a16d-c5bf4ee094be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A harmadik hónapra 8,5 százalékra lassult a bérdinamika az év eleji 10 százalékról. A nettó átlagkereset 490 ezer forint volt, a nettó közepes kereset 382 ezer forint.","shortLead":"A harmadik hónapra 8,5 százalékra lassult a bérdinamika az év eleji 10 százalékról. A nettó átlagkereset 490 ezer...","id":"20250520_Honaprol-honapra-lassul-a-beremelkedes-Magyarorszagon-atlagkereset-keresetek-marcius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d0e8bd9-ee27-4383-a16d-c5bf4ee094be.jpg","index":0,"item":"802c43d4-45d3-4d7a-b96e-012fbc405887","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Honaprol-honapra-lassul-a-beremelkedes-Magyarorszagon-atlagkereset-keresetek-marcius","timestamp":"2025. május. 20. 08:30","title":"490 ezer forint a nettó átlagkereset, de hónapról hónapra lassul a béremelkedés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Addig lehet módosítani a NAV által készített tervezeten, és addig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is.","shortLead":"Addig lehet módosítani a NAV által készített tervezeten, és addig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is.","id":"20250519_adobevallas-hatarido-ado-1-szazalek-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca.jpg","index":0,"item":"075ea27f-91df-43c8-90d2-351b2ed92ffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_adobevallas-hatarido-ado-1-szazalek-NAV","timestamp":"2025. május. 19. 08:25","title":"Kedd éjfélkor jár le az adóbevallás határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ca4fa5-fe98-4a07-838b-5f73e86f0acd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista évek óta ápolja nagybeteg feleségét, akit szinte a nap 24 órájában éberen őriz.","shortLead":"A humorista évek óta ápolja nagybeteg feleségét, akit szinte a nap 24 órájában éberen őriz.","id":"20250519_Farkashazy-Tivadar-felesege-Mimi-Benedek-Noemi-otthonapolas-Balatonfured","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52ca4fa5-fe98-4a07-838b-5f73e86f0acd.jpg","index":0,"item":"e55bcff3-0bba-42ab-893c-c10a173ff7aa","keywords":null,"link":"/elet/20250519_Farkashazy-Tivadar-felesege-Mimi-Benedek-Noemi-otthonapolas-Balatonfured","timestamp":"2025. május. 19. 08:47","title":"Farkasházy Tivadar a felesége otthonápolásáról: Ha nagyon ritkán rám mosolyog, az mindenért kárpótol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf9bcae-d20a-4ae0-849b-e3d884a5cb73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ülésekről kitiltott független képviselő a parlament ruhatárában szavazhatott.","shortLead":"Az ülésekről kitiltott független képviselő a parlament ruhatárában szavazhatott.","id":"20250520_Hadhazy-Akos-alkotmanybiro-Polt-Peter-szavazolap-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cf9bcae-d20a-4ae0-849b-e3d884a5cb73.jpg","index":0,"item":"eb08acaa-ed71-4df4-a122-0153da33f78e","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Hadhazy-Akos-alkotmanybiro-Polt-Peter-szavazolap-parlament","timestamp":"2025. május. 20. 10:05","title":"„Lónak a f*szát” – írta Hadházy Ákos az alkotmánybíró-választás szavazólapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]