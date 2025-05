Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a dedikált egészségügyi bérkorrekció, sem az állami kórházak felújítására szánt pénz nem szerepel a 2026-os büdzséről szóló törvénytervezetben – írja a Népszava.","shortLead":"Sem a dedikált egészségügyi bérkorrekció, sem az állami kórházak felújítására szánt pénz nem szerepel a 2026-os...","id":"20250519_Nyoma-sincs-egeszsegugyieknek-szant-beremelesnek-a-jovo-evi-budzseben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b.jpg","index":0,"item":"a108e4f9-0143-49d0-b74a-11fb6fd19fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Nyoma-sincs-egeszsegugyieknek-szant-beremelesnek-a-jovo-evi-budzseben","timestamp":"2025. május. 19. 08:16","title":"Nyoma sincs az egészségügyiseknek szánt béremelésnek a jövő évi büdzsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fény derülhetett arra, miért lett ekkora lemaradása az Apple-nek a mesterséges intelligencia terén – és hogy mivel nem érdemes számolni az iOS 19 júniusi bemutatóján.","shortLead":"Fény derülhetett arra, miért lett ekkora lemaradása az Apple-nek a mesterséges intelligencia terén – és hogy mivel nem...","id":"20250519_apple-mesterseges-intelligencia-strategiai-hibak-siri-keses-tervek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"3cd72872-4d38-4bcf-96df-095c2bfe2fe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_apple-mesterseges-intelligencia-strategiai-hibak-siri-keses-tervek","timestamp":"2025. május. 19. 18:03","title":"Idén sem érdemes várni az Apple tavaly beharangozott újdonságait – de jöhet egy fontos változás az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b460ca43-34e9-43f9-906a-a2fcdd8c4408","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy olyan baktériumra találtak rá, ami a növényekhez hasonló módon fogyasztja a szén-dioxidot. Ez a jövőben a klímaváltozás elleni harcot is segítheti.","shortLead":"Amerikai kutatók egy olyan baktériumra találtak rá, ami a növényekhez hasonló módon fogyasztja a szén-dioxidot...","id":"20250519_bakterium-szen-dioxid-elnyelese-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b460ca43-34e9-43f9-906a-a2fcdd8c4408.jpg","index":0,"item":"68910a31-7349-427c-bdb7-ab4fa6f740db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_bakterium-szen-dioxid-elnyelese-klimavaltozas","timestamp":"2025. május. 19. 14:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami csak úgy falja a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304a9d3a-ffc0-40b8-bbcd-fba816af7c89","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Látszólag teljes iparági káoszt okozott a Rockstar, miután a videojáték-fejlesztő bejelentette, hogy elhalasztja a milliók által várt új Grand Theft Auto VI megjelenését. A versenytársak fejvakarva igyekeznek kitalálni, miként alakítsák a saját ütemtervüket, a világ egyik legnépszerűbb játékának tervezője közben nyugodtan hátradőlhet.","shortLead":"Látszólag teljes iparági káoszt okozott a Rockstar, miután a videojáték-fejlesztő bejelentette, hogy elhalasztja...","id":"20250519_grand-theft-auto-rockstar-halasztas-piac-crunch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/304a9d3a-ffc0-40b8-bbcd-fba816af7c89.jpg","index":0,"item":"7a4b8419-f6ff-4144-b420-9c245c45fc14","keywords":null,"link":"/360/20250519_grand-theft-auto-rockstar-halasztas-piac-crunch","timestamp":"2025. május. 19. 17:00","title":"Mindent borít a Grand Theft Auto, a teljes játékiparra frászt hozott a fejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99f67c8-2278-4c24-b15a-79d2deb3b13f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Népszava számítása szerint majdnem 30 forinttal volt drágább az orosz gáz magyarországi átlagára, mint az uniós átlagár.","shortLead":"A Népszava számítása szerint majdnem 30 forinttal volt drágább az orosz gáz magyarországi átlagára, mint az uniós...","id":"20250519_orosz-gaz-marciusi-ara-Nepszava","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c99f67c8-2278-4c24-b15a-79d2deb3b13f.jpg","index":0,"item":"4221bcaf-fb61-4555-9320-fa6123b98d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_orosz-gaz-marciusi-ara-Nepszava","timestamp":"2025. május. 19. 08:02","title":"Hét uniós országnak is olcsóbban adta Oroszország a gázt márciusban, mint nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea76cf7-3f44-44b0-a8d8-f999ef8b6fcf","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jegybanki igazgatóság asszisztálása, a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyi tárca hanyagsága és a képviselők hozzájárulása is kellett ahhoz, hogy több százmilliárd forint közpénz folyjon el az MNB-nél.","shortLead":"A jegybanki igazgatóság asszisztálása, a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyi tárca hanyagsága és a képviselők...","id":"20250519_hvg-mnb-alapitvanyok-felugyelobizottsag-varga-mihaly-kezen-kozon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ea76cf7-3f44-44b0-a8d8-f999ef8b6fcf.jpg","index":0,"item":"eab30e9c-c237-4daf-af89-c6c33f7b0df4","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-mnb-alapitvanyok-felugyelobizottsag-varga-mihaly-kezen-kozon","timestamp":"2025. május. 19. 06:35","title":"Az MNB-alapítványok eltűnt százmilliárdjai: amíg elnök nem lett, Varga Mihály sem zavartatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","shortLead":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07.jpg","index":0,"item":"28467659-2f1c-4cfa-8d28-91a425d7891a","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","timestamp":"2025. május. 19. 23:12","title":"Hoki-vb: a Norvégia elleni vereség ellenére is él még a remény a bennmaradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baba4803-db70-4b50-8754-5e0b35d29dd3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szavazóköri eredmények alapján az erdélyi magyarok egyértelműen elutasították George Simiont.","shortLead":"A szavazóköri eredmények alapján az erdélyi magyarok egyértelműen elutasították George Simiont.","id":"20250519_Nicusor-Dan-nyerte-a-romaniai-elnokvalasztast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baba4803-db70-4b50-8754-5e0b35d29dd3.jpg","index":0,"item":"481e598f-767b-4443-b136-9dc888bec040","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_Nicusor-Dan-nyerte-a-romaniai-elnokvalasztast-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 05:09","title":"Nicusor Dan nyerte a romániai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]