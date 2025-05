Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"884ce2d4-8021-4021-aed5-81296981ba84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználás gyanúja miatt tett feljelentést két ügyben is az Integritás Hatóság. Az egyik cég egy növényi joghurt kifejlesztésére kapott közel 130 milliós támogatást, a másik egy innovatív tejpor kifejlesztését intézte furcsán. ","shortLead":"Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználás gyanúja miatt tett feljelentést két ügyben is az Integritás...","id":"20250519_Unios-tamogatasok-gyanus-felhasznalasa-miatt-tett-feljelentest-az-Integritas-Hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/884ce2d4-8021-4021-aed5-81296981ba84.jpg","index":0,"item":"72c1afc1-3cbf-4239-9c75-ebee98417127","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Unios-tamogatasok-gyanus-felhasznalasa-miatt-tett-feljelentest-az-Integritas-Hatosag","timestamp":"2025. május. 19. 16:10","title":"Uniós támogatások gyanús felhasználása miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tiborcz és Rasi a harcosok között szelfizgetve próbálta szexivé tenni a nepotizmust és a korrupciót – értékelte az eseményt a stand-upos.","shortLead":"Tiborcz és Rasi a harcosok között szelfizgetve próbálta szexivé tenni a nepotizmust és a korrupciót – értékelte...","id":"20250519_pottyondy-edina-harcosok-klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11.jpg","index":0,"item":"c567e385-6de7-4d43-bca3-0a04e634c20b","keywords":null,"link":"/elet/20250519_pottyondy-edina-harcosok-klubja","timestamp":"2025. május. 19. 08:07","title":"„Valami megmagyarázhatatlan fideszes babona” Pottyondy Edina szerint, hogy elítélt pedofil is hallgatta Orbánt a Harcosok Klubja rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző Start menü, ami végül nem nyerte el a cég és a tesztelők tetszését.","shortLead":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző...","id":"20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"53233185-d9cb-4683-97e0-c38b8933af39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","timestamp":"2025. május. 17. 20:03","title":"Kitálalt a Microsoft: 5 Start menü, ami végül Stop menü lett a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94ec5e1-cefe-4993-bb23-6c152bf35fc9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az esélytelenebbnek tartott Crystal Palace 1-0 legyőzte Pep Guardiola Manchester Cityjét a Wembleyben, ezzel története első FA Kupa-címét szerezte meg.","shortLead":"Az esélytelenebbnek tartott Crystal Palace 1-0 legyőzte Pep Guardiola Manchester Cityjét a Wembleyben, ezzel története...","id":"20250517_manchester-city-crystal-palace-fa-kupa-pep-guardiola-erling-haaland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d94ec5e1-cefe-4993-bb23-6c152bf35fc9.jpg","index":0,"item":"aa8feef0-5b80-4a59-9b98-1fe384f42b99","keywords":null,"link":"/sport/20250517_manchester-city-crystal-palace-fa-kupa-pep-guardiola-erling-haaland","timestamp":"2025. május. 17. 20:44","title":"Hoppon maradtak Haalandék, meglepetés az FA Kupa döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román elnökválasztás előtt.","shortLead":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román...","id":"20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"ece54ac0-b8c0-4ae3-8d40-8f64b0b98de7","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","timestamp":"2025. május. 17. 19:00","title":"Facebook- és TikTok oldalát is felfüggesztette George Simion a román elnökválasztás hajrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c44fc0-08b1-4171-a911-c58697657ab8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"James Vardy az utolsó hazai mérkőzésén góllal búcsúzott el csapatától, aki így a klub modernkori történetének legnagyobb játékosává vált.","shortLead":"James Vardy az utolsó hazai mérkőzésén góllal búcsúzott el csapatától, aki így a klub modernkori történetének...","id":"20250518_james-vardy-leicester-city-premier-league-gol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4c44fc0-08b1-4171-a911-c58697657ab8.jpg","index":0,"item":"e2fa578d-c7be-4580-94cc-4c8e51ffeab0","keywords":null,"link":"/sport/20250518_james-vardy-leicester-city-premier-league-gol","timestamp":"2025. május. 18. 19:34","title":"200. góljával búcsúzott James Vardy a Leicester Citytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18634b69-5895-4501-a389-8d22e7009696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sérült férfi ellátását a Pontoon egészségügyis munkatársai kezdték meg.","shortLead":"A sérült férfi ellátását a Pontoon egészségügyis munkatársai kezdték meg.","id":"20250518_Lanchid-rakpart-baleset-lezuhant-ferfi-Pontoon-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18634b69-5895-4501-a389-8d22e7009696.jpg","index":0,"item":"70da162c-52fe-4341-8cad-dc79e193f103","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Lanchid-rakpart-baleset-lezuhant-ferfi-Pontoon-cafolat","timestamp":"2025. május. 18. 14:22","title":"Tagadja a Pontoon, hogy a szórakozóhely területéről zuhant volna a rakpartra egy férfi pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c041af8f-80f6-498c-88e6-1541af8fe5a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktornak ki sem kellett mondania, hogy szerinte a Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, megtette ezt helyette a TV2 riportere, Gönczi Gábor.","shortLead":"Orbán Viktornak ki sem kellett mondania, hogy szerinte a Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, megtette ezt helyette...","id":"20250517_Orban-Tenyek-TV2-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c041af8f-80f6-498c-88e6-1541af8fe5a4.jpg","index":0,"item":"5a7fda90-d083-4b56-b6ea-5cd39a0f2775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_Orban-Tenyek-TV2-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 21:45","title":"Orbán a Tényeknek: Merz kancellárral egy rövid mondatban tisztáztuk az ukrán-orosz álláspontunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]