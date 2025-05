Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","shortLead":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","id":"20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc.jpg","index":0,"item":"b98ca152-3685-4a76-93a7-3ca1a4eb9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 10:43","title":"Minden eddiginél nagyobb dróntámadást hajtott végre Oroszország Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat – ma pedig már az elit tagjai közül kerülnek ki a legbuzgóbb terjesztők. Miért lesz valaki a tévhitek megszállottja, és hogyan ismerhetjük fel magunkban is a megingathatatlan téveszmék jeleit? Hogyan segíthetünk konteóhívő ismerősünkön, valóban az észérvek jelentik itt a leghatékonyabb fegyvert? Dan Ariely izraeli-amerikai kutató kötete és Krekó Péter szociológus válaszolja meg a kérdéseket.","shortLead":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat –...","id":"20250518_tevhitek-osszeeskuves-elmeletek-alhirek-dezinformacio-dan-ariely-kreko-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb.jpg","index":0,"item":"75665fe0-3653-42db-bc2a-0f98fbeba586","keywords":null,"link":"/360/20250518_tevhitek-osszeeskuves-elmeletek-alhirek-dezinformacio-dan-ariely-kreko-peter","timestamp":"2025. május. 18. 12:00","title":"Ördögnek kiáltották ki és halálosan megfenyegették a konteóhívők – megtanult együttérezni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint az Apple már teszteli az összecsukható iPhone azon változatát, amelyben egy kijelző alá rejtett szelfikamera dolgozik.","shortLead":"A pletykák szerint az Apple már teszteli az összecsukható iPhone azon változatát, amelyben egy kijelző alá rejtett...","id":"20250519_apple-hajlithato-kijelzos-iphone-kijelzo-ala-rejtett-szelfikamera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef.jpg","index":0,"item":"0b9a02ac-3217-412f-bd1e-2e955c182f69","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_apple-hajlithato-kijelzos-iphone-kijelzo-ala-rejtett-szelfikamera","timestamp":"2025. május. 19. 16:03","title":"Trükkös szelfikamerát kaphat az első hajlítható kijelzős iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b086719-c8dd-480d-af17-43aee5502c01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gázában talált dokumentumok szerint a palesztin terrorszervezet nem nézte jó szemmel Izrael és Szaúd-Arábia közeledését.","shortLead":"Gázában talált dokumentumok szerint a palesztin terrorszervezet nem nézte jó szemmel Izrael és Szaúd-Arábia közeledését.","id":"20250519_izrael-hamasz-szaud-arabia-gazai-ovezet-oktober-7-terrortamadas-wall-street-journal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b086719-c8dd-480d-af17-43aee5502c01.jpg","index":0,"item":"0036c6a6-ec78-4915-8754-4251be3e7dda","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_izrael-hamasz-szaud-arabia-gazai-ovezet-oktober-7-terrortamadas-wall-street-journal","timestamp":"2025. május. 19. 12:19","title":"WSJ: A Hamász október 7-i terrortámadásának célja az izraeli–szaúdi kapcsolatok elmérgesítése volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megkongatták a vészharangot a biztonsági szakemberek: a támadók titkos mikrokódot tölthetnek be a processzorokba, és ezzel az eddigi szoftveres szint helyett hardverszinten avatkozhatnak be a gép működésébe, például közvetlenül futtathatnak zsarolóvírusokat a CPU-n.","shortLead":"Megkongatták a vészharangot a biztonsági szakemberek: a támadók titkos mikrokódot tölthetnek be a processzorokba, és...","id":"20250518_hardverszinten-tamado-zsarolovirus-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a.jpg","index":0,"item":"5897119a-7b76-440d-9097-1ea44ccf7ec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_hardverszinten-tamado-zsarolovirus-processzor","timestamp":"2025. május. 18. 10:03","title":"Behatolhatnak a zsarolóvírusok a processzorokba, és ez óriási baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drogériákban is életbe lépett az árrésstop, így most végre két tubus fogpasztára is telik a nemzetgazdasági miniszternek, örülhetnek a gyerekek.","shortLead":"A drogériákban is életbe lépett az árrésstop, így most végre két tubus fogpasztára is telik a nemzetgazdasági...","id":"20250519_Szomszedok-ujratoltve-Nagy-Marton-fogkremet-vesz-arresstop-drogeriak-DM-Rossmann","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"58e5834d-9294-4318-91b7-77051a829079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Szomszedok-ujratoltve-Nagy-Marton-fogkremet-vesz-arresstop-drogeriak-DM-Rossmann","timestamp":"2025. május. 19. 10:53","title":"Szomszédok újratöltve: Nagy Márton fogkrémet vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6325fe6e-744f-46c7-8807-ca88c783c8ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint a „tolerancia” kifejezés ijesztette meg a kormánypártiakat.","shortLead":"A polgármester szerint a „tolerancia” kifejezés ijesztette meg a kormánypártiakat.","id":"20250518_Kovacs-Gergely-XII-kerulet-Hegyvidek-fideszes-plakatok-Arad-a-Tisza-tolerancia-onkormanyzat-telephely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6325fe6e-744f-46c7-8807-ca88c783c8ba.jpg","index":0,"item":"07d03494-eb54-4dfa-bfc6-563ddd498357","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Kovacs-Gergely-XII-kerulet-Hegyvidek-fideszes-plakatok-Arad-a-Tisza-tolerancia-onkormanyzat-telephely","timestamp":"2025. május. 18. 15:02","title":"Kovács Gergely felírta a fideszes plakátokra, hogy „Árad a Tisza”, rögtön el is vitték azokat az önkormányzat telephelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72518ce8-b0d1-4d58-b203-878dab2f6329","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A TV Comot korábban a Fidesz is félmilliárd forintért bízta meg videók készítésével.","shortLead":"A TV Comot korábban a Fidesz is félmilliárd forintért bízta meg videók készítésével.","id":"20250519_kalomista-gabor-marton-allami-atmogatas-tv-com-nemzeti-filmintezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72518ce8-b0d1-4d58-b203-878dab2f6329.jpg","index":0,"item":"38827959-8195-4806-a3ec-61c3998a99df","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_kalomista-gabor-marton-allami-atmogatas-tv-com-nemzeti-filmintezet","timestamp":"2025. május. 19. 18:38","title":"Félmilliárdos állami támogatást kapott Kálomista Gábor fiának cége egy filmre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]