[{"available":true,"c_guid":"1f12bc31-b132-49e2-8c05-e2592a171f92","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elsőtől az utolsó csavarig teljesen megújult Toyota RAV4 legerősebb plugin hibrid verziója 304 lóerős teljesítményű.","shortLead":"Az elsőtől az utolsó csavarig teljesen megújult Toyota RAV4 legerősebb plugin hibrid verziója 304 lóerős teljesítményű.","id":"20250521_100-kilometeres-villany-hatotavval-itt-a-vadonatuj-toyota-rav4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f12bc31-b132-49e2-8c05-e2592a171f92.jpg","index":0,"item":"17f4940c-ee2a-48ba-8fbc-452677183112","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_100-kilometeres-villany-hatotavval-itt-a-vadonatuj-toyota-rav4","timestamp":"2025. május. 21. 06:59","title":"100 kilométeres villany hatótávval itt a vadonatúj Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec180c4-a866-4ac3-ae19-c4d4f9dad2b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drogériai termékek árait is le kell jelenteniük a boltoknak az Árfigyelőbe.","shortLead":"A drogériai termékek árait is le kell jelenteniük a boltoknak az Árfigyelőbe.","id":"20250520_A-kormany-legujabb-nagy-dobasa-Jo-Hir-kiteregettetik-a-WC-papirt-arfigyelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ec180c4-a866-4ac3-ae19-c4d4f9dad2b6.jpg","index":0,"item":"4d9ac83e-ba63-4873-98dd-57d789616840","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-kormany-legujabb-nagy-dobasa-Jo-Hir-kiteregettetik-a-WC-papirt-arfigyelo","timestamp":"2025. május. 20. 07:33","title":"A kormány legújabb nagy dobása (Jó Hír): kiteregettetik a vécépapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3711a6aa-7c58-4061-b2bb-448bec57899b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke útban Nagyváradra tartott Magyar Infót, ahol az “átláthatósági” törvényre is reagált.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke útban Nagyváradra tartott Magyar Infót, ahol az “átláthatósági” törvényre is reagált.","id":"20250519_magyar-peter-tisza-part-magyar-info","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3711a6aa-7c58-4061-b2bb-448bec57899b.jpg","index":0,"item":"21a0f03a-bd91-4b2e-a481-88677cc00e77","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_magyar-peter-tisza-part-magyar-info","timestamp":"2025. május. 19. 20:11","title":"Magyar Péter: Biztosítom a sajtót, a civileket és minden magyar embert, hogy a Tisza mellettük áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b5d1db-4f69-4965-95eb-fc7dd6a0d5de","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Nagy baj lenne, ha Orbán Viktor nemcsak a félműveltsége és kulturális dilettantizmusa miatt nevezte volna el Harcosok klubjának netes trollhadseregét, hanem komolyan azt szeretné, hogy hasonlítson az ukrán felmenőkkel rendelkező, meleg Chuck Palahniuk kultregényének verekedőklubjára.","shortLead":"Nagy baj lenne, ha Orbán Viktor nemcsak a félműveltsége és kulturális dilettantizmusa miatt nevezte volna el Harcosok...","id":"20250519_orban-viktor-harcosok-klubja-chuck-palahniuk-regeny-david-fincher-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78b5d1db-4f69-4965-95eb-fc7dd6a0d5de.jpg","index":0,"item":"8dd36528-966e-4135-8e45-2b9c4be6b784","keywords":null,"link":"/360/20250519_orban-viktor-harcosok-klubja-chuck-palahniuk-regeny-david-fincher-film","timestamp":"2025. május. 19. 19:30","title":"Az igazi Harcosok klubjának tagjai a Teremtés Szennyező Melléktermékének nevezték magukat. Ezt várja Orbán is híveitől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","shortLead":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","id":"20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc.jpg","index":0,"item":"86886812-5f64-41d4-9051-d95fd6d53063","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","timestamp":"2025. május. 19. 17:03","title":"Kész az új kínai drón, 100 másik drónt képes kiengedni magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a298ee-fb00-4b5d-98d7-7f6d857cc896","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak azért is kipróbálnád, milyen egy független szerkesztőségben újságot csinálni? Ha igen, jelentkezz a HVG szeptemberben induló gyakornoki programjára!","shortLead":"Csak azért is kipróbálnád, milyen egy független szerkesztőségben újságot csinálni? Ha igen, jelentkezz a HVG...","id":"20250520_HVG-gyakornoki-program-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a298ee-fb00-4b5d-98d7-7f6d857cc896.jpg","index":0,"item":"329c12a4-0858-47b6-aea9-73ffa8ca9d91","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_HVG-gyakornoki-program-2025","timestamp":"2025. május. 20. 17:51","title":"Jelentkezz gyakornoknak a HVG-hez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfa5f55-49c7-49d8-8567-8879d02e7471","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi felelősséggel még csak ismerkednek, de a virtuális térben otthonosan mozognak, az online lehetőségeket pedig virtuóz módon használják a fiatal felnőttek. Nem sajnálják az energiát, ha arról van szó, hogy jó áron vásárolhassanak.","shortLead":"A pénzügyi felelősséggel még csak ismerkednek, de a virtuális térben otthonosan mozognak, az online lehetőségeket pedig...","id":"20250521_penzugy-fiatal-z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bfa5f55-49c7-49d8-8567-8879d02e7471.jpg","index":0,"item":"f8586055-3a6a-4491-9c7c-513e258d41ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_penzugy-fiatal-z-generacio","timestamp":"2025. május. 21. 09:00","title":"Saját márkás cuccok és Youtube Prémium – tudatosan költik a pénzüket a fiatal felnőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az első vizsgálat 2023 szeptemberében indult, több személy ellen.","shortLead":"Az első vizsgálat 2023 szeptemberében indult, több személy ellen.","id":"20250520_Az-MNB-600-napja-vizsgalja-Magyar-Peter-bennfentes-kereskedesi-ugyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"3c39f1d4-7afa-444e-8d60-be870e62f4db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Az-MNB-600-napja-vizsgalja-Magyar-Peter-bennfentes-kereskedesi-ugyet","timestamp":"2025. május. 20. 10:31","title":"Az MNB 600 napja vizsgálja Magyar Péter bennfentes kereskedési ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]