[{"available":true,"c_guid":"f3e4c6fe-7a86-4422-a43f-8e4170e92102","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","id":"20250520_titokzatos-ujdonsag-leleplezesere-keszul-a-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3e4c6fe-7a86-4422-a43f-8e4170e92102.jpg","index":0,"item":"55c490d5-30f7-46e2-a80a-c27c793044ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_titokzatos-ujdonsag-leleplezesere-keszul-a-bmw","timestamp":"2025. május. 20. 07:21","title":"Titokzatos újdonság leleplezésére készül a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Aggódni kezdtek a patikák, miután a nemzetgazdasági miniszternek feltűnt, hogy drágulnak a gyógyszerek.","shortLead":"Aggódni kezdtek a patikák, miután a nemzetgazdasági miniszternek feltűnt, hogy drágulnak a gyógyszerek.","id":"20250521_patika-veny-nelkuli-gyogyszerek-dragulas-nagy-marton-ngm-arresstop-arressapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0.jpg","index":0,"item":"a4dccd48-7456-4102-aae6-bf08c8ca3d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_patika-veny-nelkuli-gyogyszerek-dragulas-nagy-marton-ngm-arresstop-arressapka","timestamp":"2025. május. 21. 09:04","title":"Patikabezárási hullám jöhet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6115e3-b336-4e1b-ae9a-b4a3de9702d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új üzenetküldési lehetőségek jelennek meg a Viber alkalmazásban. 