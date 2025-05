Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S25 Edge megjelenésével már lehet egy konkrét elképzelése az embernek arról, milyen lesz majd az Apple minden eddiginél vékonyabb iPhone-ja, az iPhone 17 Air. Most egy újabb hír szivárgott ki a mobilról.","shortLead":"A Samsung Galaxy S25 Edge megjelenésével már lehet egy konkrét elképzelése az embernek arról, milyen lesz majd az Apple...","id":"20250518_apple-iphone-17-air-akkumulator-mererte-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8.jpg","index":0,"item":"c34be670-8672-4317-a280-964869d10e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_apple-iphone-17-air-akkumulator-mererte-okostelefon","timestamp":"2025. május. 18. 14:43","title":"Nagyon kicsi akkumulátort kaphat az iPhone 17 Air, de állítólag nem a méret a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","shortLead":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","id":"20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2.jpg","index":0,"item":"daf6d441-0fc4-48ca-9fbc-ceb44778e25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","timestamp":"2025. május. 18. 09:37","title":"Videón, ahogy a Brooklyn hídnak ütközik a mexikói haditengerészet hajója – két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c041af8f-80f6-498c-88e6-1541af8fe5a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktornak ki sem kellett mondania, hogy szerinte a Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, megtette ezt helyette a TV2 riportere, Gönczi Gábor.","shortLead":"Orbán Viktornak ki sem kellett mondania, hogy szerinte a Tisza Párt összejátszik Ukrajnával, megtette ezt helyette...","id":"20250517_Orban-Tenyek-TV2-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c041af8f-80f6-498c-88e6-1541af8fe5a4.jpg","index":0,"item":"5a7fda90-d083-4b56-b6ea-5cd39a0f2775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_Orban-Tenyek-TV2-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 21:45","title":"Orbán a Tényeknek: Merz kancellárral egy rövid mondatban tisztáztuk az ukrán-orosz álláspontunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304a9d3a-ffc0-40b8-bbcd-fba816af7c89","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Látszólag teljes iparági káoszt okozott a Rockstar, miután a videojáték-fejlesztő bejelentette, hogy elhalasztja a milliók által várt új Grand Theft Auto VI megjelenését. A versenytársak fejvakarva igyekeznek kitalálni, miként alakítsák a saját ütemtervüket, a világ egyik legnépszerűbb játékának tervezője közben nyugodtan hátradőlhet.","shortLead":"Látszólag teljes iparági káoszt okozott a Rockstar, miután a videojáték-fejlesztő bejelentette, hogy elhalasztja...","id":"20250519_grand-theft-auto-rockstar-halasztas-piac-crunch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/304a9d3a-ffc0-40b8-bbcd-fba816af7c89.jpg","index":0,"item":"7a4b8419-f6ff-4144-b420-9c245c45fc14","keywords":null,"link":"/360/20250519_grand-theft-auto-rockstar-halasztas-piac-crunch","timestamp":"2025. május. 19. 17:00","title":"Mindent borít a Grand Theft Auto, a teljes játékiparra frászt hozott a fejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fd0024-3b04-42d1-81dd-dab9f8e762c7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokkal összetettebb a Jupiteren látható sarki fény – és most a NASA egyik legfejlettebb űrteleszkópja segített jobban megérteni, miben más, mint a földi sarki fények.","shortLead":"Sokkal összetettebb a Jupiteren látható sarki fény – és most a NASA egyik legfejlettebb űrteleszkópja segített jobban...","id":"20250518_nasa-james-webb-urteleszkop-jupiter-sarki-feny-reszecskek-felvetelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41fd0024-3b04-42d1-81dd-dab9f8e762c7.jpg","index":0,"item":"162215b2-9a6f-42d8-b145-7b63ebf57fa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_nasa-james-webb-urteleszkop-jupiter-sarki-feny-reszecskek-felvetelek","timestamp":"2025. május. 18. 08:03","title":"Káprázatos felvételeket készített a James Webb űrteleszkóp a Jupiteren pompázó sarki fényről (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szerb, magyar és grúz középpolgárság a korrupt elittől szenved, azonban a tömegmozgalmak kevésnek bizonyulnak a változáshoz, amíg az EU asszisztál a „stabilokráciához” – írja Oliver Jens Schmitt történész. Miért érdekes a Tisza Párt felbukkanása?","shortLead":"A szerb, magyar és grúz középpolgárság a korrupt elittől szenved, azonban a tömegmozgalmak kevésnek bizonyulnak...","id":"20250518_osztrak-professzor-kelet-europa-kozepreteg-duh-korrupt-elit-orban-tisza-part-europai-unio-stabilokracia-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99.jpg","index":0,"item":"9d3b87d7-cf64-49ed-a714-986148f576eb","keywords":null,"link":"/360/20250518_osztrak-professzor-kelet-europa-kozepreteg-duh-korrupt-elit-orban-tisza-part-europai-unio-stabilokracia-lapszemle","timestamp":"2025. május. 18. 08:45","title":"Osztrák professzor: Dühös a magyar középréteg a korrupt és tekintélyuralmi elitre, de lerázni aligha tudja magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75911fd4-2f5c-4c63-b539-38c95992dd3c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250518_Marabu-Feknyuz-Erdelyi-szavazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75911fd4-2f5c-4c63-b539-38c95992dd3c.jpg","index":0,"item":"ce7981db-20cb-4453-bb5d-64a003f0223a","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Marabu-Feknyuz-Erdelyi-szavazatok","timestamp":"2025. május. 18. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Erdélyi szavazatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f884d3-8a37-483c-88b8-3f408474058a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is, zenei influencerek és a szabad rögtönzéseket kedvelő publikum szeretete kíséri. ","shortLead":"A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is...","id":"20250518_hvg-gerloczy-zsigmond-zongoramuvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f884d3-8a37-483c-88b8-3f408474058a.jpg","index":0,"item":"1edcc74d-4bc4-4256-99b2-7eb84df6e930","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-gerloczy-zsigmond-zongoramuvesz","timestamp":"2025. május. 18. 20:00","title":"Gerlóczy Zsigmond: Igyekszem a semmiből játszani, hogy ami elhagyja a kezemet, egyszeri és megismételhetetlen legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]