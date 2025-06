Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee48a1d0-30ce-4a7c-8d8d-28b449e4228e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amióta Donald Trump újra elnök lett, csak úgy repkednek a fenyegetések, a kisebb-nagyobb számok a különféle vámokkal kapcsolatban. Miután az egyik belengetett rendelkezés Kalifornia szíve-csücskét, az Apple-t érintené, az állam főügyésze úgy érezte, lépnie kell.","shortLead":"Amióta Donald Trump újra elnök lett, csak úgy repkednek a fenyegetések, a kisebb-nagyobb számok a különféle vámokkal...","id":"20250531_donald-trump-apple-per-kalifornia-fougyesze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee48a1d0-30ce-4a7c-8d8d-28b449e4228e.jpg","index":0,"item":"46330451-52dd-4ab4-98e0-76291c607fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_donald-trump-apple-per-kalifornia-fougyesze","timestamp":"2025. május. 31. 18:03","title":"Beperelné Kalifornia főügyésze a Trump-adminisztrációt az Apple miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc2dc4-32e1-4532-bd1b-84268849d198","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Amennyiben ezen nem változatnak, Kína „határozottan erőteljes intézkedéseket fog hozni”.","shortLead":"Amennyiben ezen nem változatnak, Kína „határozottan erőteljes intézkedéseket fog hozni”.","id":"20250602_Kina-Egyesult-Allamok-genfi-kereskedelmi-konszenzus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49dc2dc4-32e1-4532-bd1b-84268849d198.jpg","index":0,"item":"28e222bc-60e9-4275-8418-b55a95d2c81b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_Kina-Egyesult-Allamok-genfi-kereskedelmi-konszenzus","timestamp":"2025. június. 02. 07:10","title":"Kína szerint az Egyesült Államok aláássa a genfi kereskedelmi tárgyalásokon elért konszenzust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a néhai Twitter üzenetküldő szolgáltatása, ami – a platform új neve, az X után – nem meglepő módon az XChat nevet kapja. ","shortLead":"Jön a néhai Twitter üzenetküldő szolgáltatása, ami – a platform új neve, az X után – nem meglepő módon az XChat nevet...","id":"20250602_elon-musk-x-xchat-uzenetkuldo-funkcio-titkositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724.jpg","index":0,"item":"32e91577-03ef-4215-8e34-c6b7ada4ecde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_elon-musk-x-xchat-uzenetkuldo-funkcio-titkositas","timestamp":"2025. június. 02. 14:03","title":"Riválist kap a Messenger, a Signal és a többi üzenetküldő – jöhet, amit Elon Musk évek óta emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. Készül is a Samsung egy igen nagy frissítéssel az óráihoz, azonban ezt a kedvező hírt beárnyékolja egy kevésbé jó értesülés.","shortLead":"Az operációsrendszer-frissítés az okosóráknál is olyan fontos, mint az okostelefonok esetében. Készül is a Samsung...","id":"20250601_samsung-galaxy-orak-szoftverfrissites-one-ui-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/375ff3e1-4908-4b7a-b395-0fe25cafb2a3.jpg","index":0,"item":"7e89342f-2388-4b37-aff6-7272664677c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_samsung-galaxy-orak-szoftverfrissites-one-ui-8","timestamp":"2025. június. 01. 18:03","title":"Samsung órája van? Akkor jó és rossz hírt is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban képes katonai kérdéseket átgondolni és döntést hozni az a kínai rendszer, amelynek alapját a DeepSeek mesterséges intelligenciája adja.","shortLead":"A hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban képes katonai kérdéseket átgondolni és döntést hozni az a kínai rendszer...","id":"20250601_kina-deepseek-mesterseges-intelligencia-katonai-dontesek-merlegelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"6535ed02-fc50-4aec-9022-5ce4292e70f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_kina-deepseek-mesterseges-intelligencia-katonai-dontesek-merlegelese","timestamp":"2025. június. 01. 10:03","title":"Az eddig 48 óra alatt meghozott katonai döntéseket 48 mp alatt lépi meg DeepSeek parancsnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250601_telekom-magenta-ai-csalo-hivas-atveres-samsung-account-torlese-agy-oregedese-streaming-uj-csomagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224.jpg","index":0,"item":"2f652615-00c7-42ab-bfd6-315b19527c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_telekom-magenta-ai-csalo-hivas-atveres-samsung-account-torlese-agy-oregedese-streaming-uj-csomagok","timestamp":"2025. június. 01. 12:00","title":"Ez történt: A Telekom mindenkinél bekapcsolt egy ingyenes új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4895ef1-c394-4c36-ae12-8a05624d7fef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy óvatlan gázfröccs. ","shortLead":"Egy óvatlan gázfröccs. ","id":"20250602_Ferrarin-draga-foto-keszult-Papanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4895ef1-c394-4c36-ae12-8a05624d7fef.jpg","index":0,"item":"830904c5-6854-42ba-829b-664439e712bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Ferrarin-draga-foto-keszult-Papanal","timestamp":"2025. június. 02. 08:44","title":"Rosszkor léptek oda a Ferrarinak, drága fotó készült Pápánál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7affae32-ea5b-4654-950d-3d0932cc59af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán, a rendkívüli közgyűlésen ez is szóba kerül majd. ","shortLead":"Szerdán, a rendkívüli közgyűlésen ez is szóba kerül majd. ","id":"20250602_varmegyeberlet-szerzodes-felmondas-csodveszely-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7affae32-ea5b-4654-950d-3d0932cc59af.jpg","index":0,"item":"56d7260f-98ad-4207-955a-91a75c80eb42","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_varmegyeberlet-szerzodes-felmondas-csodveszely-Budapest","timestamp":"2025. június. 02. 11:20","title":"A csődveszély miatt felmondhatja a vármegyebérlet-szerződést a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]