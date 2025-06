Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV-vezér szerint késő estére rendbe hozták a meghibásodott sorompót, de „valami biztosan nincs rendben”, ha fél napig tartott.","shortLead":"A MÁV-vezér szerint késő estére rendbe hozták a meghibásodott sorompót, de „valami biztosan nincs rendben”, ha fél...","id":"20250608_mav-balatoni-fovonal-vasuti-kozlekedes-vonat-busz-hegyi-zsolt-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f.jpg","index":0,"item":"39e79641-83f0-4b92-be45-03e066d5796d","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_mav-balatoni-fovonal-vasuti-kozlekedes-vonat-busz-hegyi-zsolt-lazar-janos","timestamp":"2025. június. 08. 11:08","title":"Háromszáz klímás busz áll készenlétben arra az esetre, ha újra összeomlana a vasúti közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745a6aa8-c518-4eaa-a9e5-3702d486cb77","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Errol Musk egy konferenciára utazott, ahol azt próbálják kitalálni, milyen lesz Oroszország és a világ 2050-ben. Azután érkezett a milliárdos apja Oroszországba, hogy Elon Musk összeveszett Donald Trumppal.","shortLead":"Errol Musk egy konferenciára utazott, ahol azt próbálják kitalálni, milyen lesz Oroszország és a világ 2050-ben. Azután...","id":"20250608_moszkva-elon-musk-errol-utazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/745a6aa8-c518-4eaa-a9e5-3702d486cb77.jpg","index":0,"item":"04cf6629-a589-48e8-a713-1c5c9406cb17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_moszkva-elon-musk-errol-utazas-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 14:35","title":"Moszkvába utazott Elon Musk apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8aa34b-26cb-4fc8-90e6-9ef516df0886","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Apró kockára szeletelt szülők és gyerekek – durva családi vitát mutat be Lackfi János Az én hetem című sorozatunkban. A történethez a következő szavakból merített ihletet: takargatnivaló, picsogás, írásbeli, csinnadratta, bugyisajtó.","shortLead":"Apró kockára szeletelt szülők és gyerekek – durva családi vitát mutat be Lackfi János Az én hetem című sorozatunkban...","id":"20250608_Az-en-hetem-Lackfi-Janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8aa34b-26cb-4fc8-90e6-9ef516df0886.jpg","index":0,"item":"f08a1f38-61d7-497c-a4c5-7f7e3b3f7276","keywords":null,"link":"/360/20250608_Az-en-hetem-Lackfi-Janos","timestamp":"2025. június. 08. 20:35","title":"Hogy is volt az a házfelrobbantós dolog, amit kihúztunk a listáról? Lehet, hogy mégis be kellene írni! – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71322ca5-f795-4938-b393-fa5b43933db6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Visszavonulása után Gyurcsány Ferenc Minecraft-szerverét is lelövik.","shortLead":"Visszavonulása után Gyurcsány Ferenc Minecraft-szerverét is lelövik.","id":"20250609_Vege-Gyurcsany-virtualis-ingatlanbulijanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71322ca5-f795-4938-b393-fa5b43933db6.jpg","index":0,"item":"fbec7184-3f3b-4729-8855-0330fa369e58","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250609_Vege-Gyurcsany-virtualis-ingatlanbulijanak","timestamp":"2025. június. 09. 10:56","title":"Vége Gyurcsány virtuális ingatlanbulijának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d100f-5c8a-4641-9919-69bf14223408","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idős embereket teljesen elzárták a külvilágtól, volt, akinek összekötözték a lábát, mást megvertek, vagy rájuk zárták a szobaajtót.","shortLead":"Az idős embereket teljesen elzárták a külvilágtól, volt, akinek összekötözték a lábát, mást megvertek, vagy rájuk...","id":"20250607_A-horror-hazainak-nevezte-a-bolgar-miniszter-a-ket-idosotthont-ahonnan-75-bantalmazott-lakot-kellett-kimenekiteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b47d100f-5c8a-4641-9919-69bf14223408.jpg","index":0,"item":"9331d304-951d-4756-9772-2bdf3203418e","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_A-horror-hazainak-nevezte-a-bolgar-miniszter-a-ket-idosotthont-ahonnan-75-bantalmazott-lakot-kellett-kimenekiteni","timestamp":"2025. június. 07. 21:46","title":"A horror házainak nevezte a bolgár miniszter a két idősotthont, ahonnan 75 bántalmazott lakót kellett kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az megvan, hogy a nevadai sivatagban az 51-es körzetben ufó-technológiával kísérleteznek? Na ezt a legendát a Pentagon terjesztette el.","shortLead":"Az megvan, hogy a nevadai sivatagban az 51-es körzetben ufó-technológiával kísérleteznek? Na ezt a legendát a Pentagon...","id":"20250608_pentagon-ufo-mitosz-amerika-titkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e.jpg","index":0,"item":"10e9dbd3-dd7c-4c5a-8089-003b26bf15be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_pentagon-ufo-mitosz-amerika-titkos","timestamp":"2025. június. 08. 15:37","title":"Maga a Pentagon is megtolta az ufómítoszok kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ex-Twitter pornográf tartalmak közzétételét is engedélyezi, ezért a francia kormány szerint a pornóoldalakra vonatkozó szigorú szabályozás alá kell esnie.","shortLead":"Az ex-Twitter pornográf tartalmak közzétételét is engedélyezi, ezért a francia kormány szerint a pornóoldalakra...","id":"20250609_Pornooldalla-minosithetik-a-Musk-fele-X-et-Franciaorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"7d707b07-6d72-4b22-9e11-90b323b3d587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Pornooldalla-minosithetik-a-Musk-fele-X-et-Franciaorszagban","timestamp":"2025. június. 09. 13:08","title":"Pornóoldallá minősíthetik a Musk-féle X-et Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. június. 09. 15:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""}]