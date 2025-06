Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef88a585-eef3-4a73-8530-e1ac9e877ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megy a gőzös, megy a gőzös Batidára. A batidai, batidai birtokára.","shortLead":"Megy a gőzös, megy a gőzös Batidára. A batidai, batidai birtokára.","id":"20250608_magyar-peter-lazar-janos-batidai-kastely-megy-a-gozos-mav-vasut-dal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef88a585-eef3-4a73-8530-e1ac9e877ec4.jpg","index":0,"item":"27408e21-c580-4140-9109-a3ac957f318e","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_magyar-peter-lazar-janos-batidai-kastely-megy-a-gozos-mav-vasut-dal","timestamp":"2025. június. 08. 20:10","title":"Magyar Péter dalban üzen „MÁV-os Jánosnak” – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bda1ba8-75ff-479c-baf5-dea8f0b58d39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvösebb levegő érkezik, hétfőn 21 és 26 fok közötti maximumok várhatók","shortLead":"Hűvösebb levegő érkezik, hétfőn 21 és 26 fok közötti maximumok várhatók","id":"20250608_hidegfront-zivatar-szel-hoseg-enyhules-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bda1ba8-75ff-479c-baf5-dea8f0b58d39.jpg","index":0,"item":"a085a7a7-face-426d-9384-73a44a378d99","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_hidegfront-zivatar-szel-hoseg-enyhules-meteorologia","timestamp":"2025. június. 08. 09:59","title":"Érkezik a hidegfront, zivatarokat hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi képviselő korábban arról posztolt, a vállalat Lázár János utasítására trükközik a sokat késő vonatokkal.","shortLead":"A fővárosi képviselő korábban arról posztolt, a vállalat Lázár János utasítására trükközik a sokat késő vonatokkal.","id":"20250609_A-MAV-szerint-Vitezy-David-hazudik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"50dc1975-d98b-4e66-8eb7-79efea59c4a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_A-MAV-szerint-Vitezy-David-hazudik","timestamp":"2025. június. 09. 16:47","title":"A MÁV szerint Vitézy Dávid hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603fb4be-2916-4953-9daa-3a9c3dd297c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alexander Dobrindt német belügyminiszter támogatja, hogy a rendőrséget szereljék fel elektromos sokkoló pisztolyokkal, más néven Taserekkel.","shortLead":"Alexander Dobrindt német belügyminiszter támogatja, hogy a rendőrséget szereljék fel elektromos sokkoló pisztolyokkal...","id":"20250608_Elektromos-sokkolo-pisztolyokkal-szerelnek-fel-a-nemet-rendoroket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/603fb4be-2916-4953-9daa-3a9c3dd297c1.jpg","index":0,"item":"634aa129-22d4-40f5-bcf5-2455ab950e28","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_Elektromos-sokkolo-pisztolyokkal-szerelnek-fel-a-nemet-rendoroket","timestamp":"2025. június. 08. 09:34","title":"Elektromos sokkoló pisztolyokkal szerelnék fel a német rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokkal könnyebb elkezdeni meditálni, mint gondolnánk, és valószínűleg életünk sokkal több területén érezhetjük ennek jótékony hatását, mint azt sejtjük. De hogyan formálja a lelkünket és egészségünket a rendszeres elcsendesedés és elmélkedés? Van-e helyes testtartás és ülőpozíció eközben? Meditációnak számít-e az ima? És mi köze a meditációnak a kávézáshoz vagy a fogmosáshoz?","shortLead":"Sokkal könnyebb elkezdeni meditálni, mint gondolnánk, és valószínűleg életünk sokkal több területén érezhetjük ennek...","id":"20250608_Ezzel-az-eszkozzel-meg-a-zombigorgetesrol-is-leszokhatunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542.jpg","index":0,"item":"0cf00d52-e47f-44fd-be81-3f37bb2f705f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250608_Ezzel-az-eszkozzel-meg-a-zombigorgetesrol-is-leszokhatunk","timestamp":"2025. június. 08. 18:40","title":"Ezzel az eszközzel még a zombigörgetésről is leszokhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Robert Fico talált is egy olyan szankciós tervet, aminél vétózhat.","shortLead":"Robert Fico talált is egy olyan szankciós tervet, aminél vétózhat.","id":"20250608_robert-fico-oroszorszag-szankcio-szlovak-erdek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"5cfe3722-1d25-4aed-a724-95dbf1f4f01d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_robert-fico-oroszorszag-szankcio-szlovak-erdek","timestamp":"2025. június. 08. 18:05","title":"Fico: Meg fogjuk vétózni az Oroszország elleni szankciókat, ha azok sértik a szlovák érdekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A balatoni fővonal közlekedésének szombati összeomlása után hétfőn 300 busz várja, szükség lesz-e rájuk.","shortLead":"A balatoni fővonal közlekedésének szombati összeomlása után hétfőn 300 busz várja, szükség lesz-e rájuk.","id":"20250609_Ugy-tunik-a-MAV-most-mar-minden-nap-kivezenyel-300-potlobuszt-tartalekba-biztos-ami-biztos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a.jpg","index":0,"item":"ddf8a4f8-0ae1-422d-815d-1be70a928ea4","keywords":null,"link":"/kkv/20250609_Ugy-tunik-a-MAV-most-mar-minden-nap-kivezenyel-300-potlobuszt-tartalekba-biztos-ami-biztos","timestamp":"2025. június. 09. 09:24","title":"Úgy tűnik, a MÁV most már minden nap kivezényel 300 pótlóbuszt tartalékba, biztos, ami biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b491e3-013b-45d1-91ce-b4309c078218","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Több alkalommal is fiatal lányoknak tett szexuális ajánlatot, van aki bántalmazással vádolja.","shortLead":"Több alkalommal is fiatal lányoknak tett szexuális ajánlatot, van aki bántalmazással vádolja.","id":"20250608_szexualis-zaklatas-vad-kilenc-no-jared-leto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b491e3-013b-45d1-91ce-b4309c078218.jpg","index":0,"item":"ec74678c-bae0-4241-9b46-ec896f38012f","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_szexualis-zaklatas-vad-kilenc-no-jared-leto","timestamp":"2025. június. 08. 20:17","title":"Szexuális zaklatással vádolja kilenc nő Jared Letót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]