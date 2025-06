Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f2eb45b-2b86-4a89-8b77-80dc5048878c","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az orvost nem pótolják, a szakvéleményét nem helyettesítik, de az ő felügyelete mellett hasznosak lehetnek a hétköznapokban a kifejezetten krónikus betegek számára fejlesztett alkalmazások.","shortLead":"Az orvost nem pótolják, a szakvéleményét nem helyettesítik, de az ő felügyelete mellett hasznosak lehetnek...","id":"20250607_hvg-egeszsegugyi-alkalmazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f2eb45b-2b86-4a89-8b77-80dc5048878c.jpg","index":0,"item":"a1922c8b-2824-46d8-861d-d8d594690be7","keywords":null,"link":"/360/20250607_hvg-egeszsegugyi-alkalmazasok","timestamp":"2025. június. 07. 17:30","title":"Mutatunk 5 telefonos alkalmazást, amelyek segítenek megőrizni az egészségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6f4b4-e56b-4f85-8614-f1b5421e21bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg Zalában csak 15 fokot, addig Csongrád-Csanádban több mint 34 fokot mértek.","shortLead":"Míg Zalában csak 15 fokot, addig Csongrád-Csanádban több mint 34 fokot mértek.","id":"20250608_hidegfront-huszfokos-kulonbseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6f4b4-e56b-4f85-8614-f1b5421e21bd.jpg","index":0,"item":"462708bd-830b-45cb-8871-c55ec9505ca8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250608_hidegfront-huszfokos-kulonbseg-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 17:46","title":"Megjött a hidegfront, húszfokos különbség alakult ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint ők megérkeztek a határra, de Kijev váratlanul meggondolta magát. Az ukránok szerint ebből egy szó sem igaz.","shortLead":"Az oroszok szerint ők megérkeztek a határra, de Kijev váratlanul meggondolta magát. Az ukránok szerint ebből egy szó...","id":"20250607_Kijev-tagadja-hogy-elhalasztotta-volna-a-hetvegi-fogolycseret-es-a-holttestek-atvetelet-az-oroszoktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5.jpg","index":0,"item":"918d5025-4509-407f-b265-49e3281553d9","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_Kijev-tagadja-hogy-elhalasztotta-volna-a-hetvegi-fogolycseret-es-a-holttestek-atvetelet-az-oroszoktol","timestamp":"2025. június. 07. 18:48","title":"Kijev tagadja, hogy elhalasztotta volna a hétvégi fogolycserét és a holttestek átvételét az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367c5378-ad57-4605-8566-be4b9a7b80f3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Százmillió dolláros kártérítést követel az amerikai igazságügyi minisztériumtól egy most ismertetett bírósági beadványban öt jobboldali aktivista, akik tagjai voltak az amerikai kongresszusnak otthont adó washingtoni Capitolium elleni 2021-es támadásban részt vevő egyik csoportnak, és akiket két évvel ezelőtt elítéltek, majd Donald Trump elnök kegyelemben részesítette őket.","shortLead":"Százmillió dolláros kártérítést követel az amerikai igazságügyi minisztériumtól egy most ismertetett bírósági...","id":"20250607_22-ev-bortonre-iteltek-a-Capitolium-tamadojat-Trump-kegyelmet-adott-neki-most-szazmillio-dollart-kovetel-az-allamtol-a-tarsaival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367c5378-ad57-4605-8566-be4b9a7b80f3.jpg","index":0,"item":"43d4130c-2f99-4d3c-95af-3464cedb7926","keywords":null,"link":"/elet/20250607_22-ev-bortonre-iteltek-a-Capitolium-tamadojat-Trump-kegyelmet-adott-neki-most-szazmillio-dollart-kovetel-az-allamtol-a-tarsaival","timestamp":"2025. június. 07. 09:12","title":"22 év börtönre ítélték a Capitolium támadóját, Trump kegyelmet adott neki, most százmillió dollárt követel az államtól a társaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid szerint a Lázár János által bejelentett 10 pontos közlekedési reform az első nyári hétvégén megbukott.","shortLead":"Vitézy Dávid szerint a Lázár János által bejelentett 10 pontos közlekedési reform az első nyári hétvégén megbukott.","id":"20250607_Mindenki-megy-Balatonra-mar-a-punkosdi-hetvege-elso-napjan-osszeomlott-a-vasuti-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202.jpg","index":0,"item":"271730b3-4a46-421a-a469-520ac7ddc171","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Mindenki-megy-Balatonra-mar-a-punkosdi-hetvege-elso-napjan-osszeomlott-a-vasuti-kozlekedes","timestamp":"2025. június. 07. 14:00","title":"Mindenki megy Balatonra, már a pünkösdi hétvége első napján összeomlott a vasúti közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8c52a6-35d2-4777-bb24-509462085395","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.","shortLead":"Már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.","id":"20250607_Vasarnap-extrem-eros-lesz-az-UV-B-sugarzas-az-egesz-orszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8c52a6-35d2-4777-bb24-509462085395.jpg","index":0,"item":"f4329f9b-1afd-4d3c-ad23-c10227d29448","keywords":null,"link":"/zhvg/20250607_Vasarnap-extrem-eros-lesz-az-UV-B-sugarzas-az-egesz-orszagban","timestamp":"2025. június. 07. 20:33","title":"Vasárnap extrém erős lesz az UV-B sugárzás az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8851aaf7-a804-485e-af30-537c418a252a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök Marine Le Pen meghívására utazott Montargisba. Rengeteget írt arról, milyen pokoli ott az élet a migránsok miatt, de arra nem tett utalást, hogy Le Pent sikkasztásért ítélték el és úgy néz ki, a választáson sem indulhat.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Marine Le Pen meghívására utazott Montargisba. Rengeteget írt arról, milyen pokoli ott az élet...","id":"20250608_Orban-megerkezett-Franciaorszagba-migransok-altal-felegetett-uzletekkel-riogat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8851aaf7-a804-485e-af30-537c418a252a.jpg","index":0,"item":"a653fd77-fb53-4bf1-bf68-1099777a8cda","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_Orban-megerkezett-Franciaorszagba-migransok-altal-felegetett-uzletekkel-riogat","timestamp":"2025. június. 08. 15:19","title":"Orbán megérkezett Franciaországba, migránsok által felégetett üzletekkel riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen úgy, hogy azt mutatja meg, mi van, ha nem jut belőle egy érintésnyi sem. Kritika.","shortLead":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen...","id":"20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620.jpg","index":0,"item":"5700c90a-6cfd-4ebe-b012-43d3aa12dc78","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 20:00","title":"Tenki Réka és Nagy Zsolt kegyetlen, de túl ismerős világba engednek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]