[{"available":true,"c_guid":"f221a337-86f5-43fd-b61a-23738238f6e1","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Moldova ellen még Luciano Spalletti fog ülni a kispadon.","shortLead":"Moldova ellen még Luciano Spalletti fog ülni a kispadon.","id":"20250608_olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-menesztes-luciano-spalletti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f221a337-86f5-43fd-b61a-23738238f6e1.jpg","index":0,"item":"e28c3dd9-b1fa-4669-aa6d-649d1c6557d9","keywords":null,"link":"/sport/20250608_olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-menesztes-luciano-spalletti","timestamp":"2025. június. 08. 15:59","title":"Kirúgták az olasz válogatott szövetségi kapitányát a norvégok elleni zakó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6522c03a-4a5e-41bd-8ebf-213403fefadd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosan megsebesült egy kolumbiai szenátor, a jövő évi elnökválasztás egyik lehetséges jelöltje, amikor rálőttek egy Bogotában tartott kampánygyűlésen szombaton.","shortLead":"Súlyosan megsebesült egy kolumbiai szenátor, a jövő évi elnökválasztás egyik lehetséges jelöltje, amikor rálőttek...","id":"20250608_Hatulrol-lelottek-eletveszelyesen-megsebesult-Kolumbia-egyik-elnokjeloltje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6522c03a-4a5e-41bd-8ebf-213403fefadd.jpg","index":0,"item":"9b18cef9-049a-49c4-b7d4-32ef595a715a","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_Hatulrol-lelottek-eletveszelyesen-megsebesult-Kolumbia-egyik-elnokjeloltje","timestamp":"2025. június. 08. 08:54","title":"Hátulról lelőtték, életveszélyesen megsebesült Kolumbia egyik elnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed6010d-36f3-46eb-885b-6df1023177bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A roller egy társasház negyedik emeletén gyulladt ki Franciaországban, de még a nyolcadik emeleten is belehaltak ketten a füst miatti fulladásba.","shortLead":"A roller egy társasház negyedik emeletén gyulladt ki Franciaországban, de még a nyolcadik emeleten is belehaltak ketten...","id":"20250608_Negy-ember-halalat-okozta-egy-kigyulladt-elektromos-roller","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ed6010d-36f3-46eb-885b-6df1023177bd.jpg","index":0,"item":"0c8877a7-9ee7-44e0-9a90-2163f17d46e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_Negy-ember-halalat-okozta-egy-kigyulladt-elektromos-roller","timestamp":"2025. június. 08. 14:53","title":"Négy ember halálát okozta egy kigyulladt elektromos roller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1074f65-e3b5-416e-bba5-6dc26f42ac0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Ez az igazi kuriózum, az egy nap késéssel érkező pótlóbusz” – kommentálta Vitézy Dávid azt, ahogyan Lázár János reagált a MÁV szombati összeomlására. Vitézy szerint Lázár „a rendszerváltás óta eltelt évtizedek legkudarcosabb közlekedési minisztere”.","shortLead":"„Ez az igazi kuriózum, az egy nap késéssel érkező pótlóbusz” – kommentálta Vitézy Dávid azt, ahogyan Lázár János...","id":"20250608_Lazar-szinte-sikerkent-beszel-a-300-potlobuszrol-Vitezy-szerint-ez-a-koklersege-szimboluma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1074f65-e3b5-416e-bba5-6dc26f42ac0e.jpg","index":0,"item":"952f7e47-f288-4fbb-9244-0e58085f67b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_Lazar-szinte-sikerkent-beszel-a-300-potlobuszrol-Vitezy-szerint-ez-a-koklersege-szimboluma","timestamp":"2025. június. 08. 12:55","title":"Lázár szinte sikerként beszél a 300 pótlóbuszról, Vitézy szerint ez a kóklersége szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi képviselő korábban arról posztolt, a vállalat Lázár János utasítására trükközik a sokat késő vonatokkal.","shortLead":"A fővárosi képviselő korábban arról posztolt, a vállalat Lázár János utasítására trükközik a sokat késő vonatokkal.","id":"20250609_A-MAV-szerint-Vitezy-David-hazudik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"50dc1975-d98b-4e66-8eb7-79efea59c4a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_A-MAV-szerint-Vitezy-David-hazudik","timestamp":"2025. június. 09. 16:47","title":"A MÁV szerint Vitézy Dávid hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. június. 09. 15:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7a9c873c-b2b8-49ce-96a2-5d8b8a53fb8a","c_author":"Premens","category":"brandchannel","description":"A vezetői szerepek nagy nyomással járó világában a nők gyakran szembesülnek plusz kihívásokkal például a menstruációs ciklushoz kapcsolódó testi és lelki változások során. A premenstruációs szindróma (PMS) és annak súlyosabb formája, a premenstruációs diszfóriás zavar (PMDD) jelentősen befolyásolhatja a mindennapi életüket otthon és a munkahelyen is.","shortLead":"A vezetői szerepek nagy nyomással járó világában a nők gyakran szembesülnek plusz kihívásokkal például a menstruációs...","id":"20250529_Tudatos-cikluskovetes-noi-vezeto-premens","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9c873c-b2b8-49ce-96a2-5d8b8a53fb8a.jpg","index":0,"item":"c9cbc2aa-5018-41f8-b726-37b7b0267d6b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250529_Tudatos-cikluskovetes-noi-vezeto-premens","timestamp":"2025. június. 09. 07:30","title":"Tudatos cikluskövetés: ez a női vezetők titkos fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Premens","c_partnerlogo":"2a563f0f-1aed-484e-a9b8-15a5cb40501f","c_partnertag":""}]