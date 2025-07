Három gyermek is megsérült Ukrajnában a legújabb orosz dróntámadásban

Legalább három gyermek is megsérült, amikor éjszaka újabb dróntámadás érte Harkivot. A csapásban, aminek közel harminc sebesültje van, egy bevásárlóközpontot és egy óvodát is találat ért, valamint egy kilencszintes lakóépületbe is becsapódott egy drón, ami miatt a felső két szinten tűz ütött ki. Oleh Szinehubov, Harkiv megye kormányzója szerint a mentőalakulatok még mindig dolgoznak a helyszínen. Moszkva egyelőre nem kommentálta a történteket, írja a Reuters.

Harkiv mellett Odesszát is légicsapás érte az éjjeli órákban, egy ember meghalt a támadásban. Oleh Kiper megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzése szerint légicsapás következtében megsemmisült egy gépkocsi-szervizállomás épülete, tíz garázs és az ott található járművek. Emellett – írja az MTI – Kijevben számos helyszínen károkat okoztak a célba talált drónok, illetve a légvédelem által lelőtt támadó eszközök roncsai, több helyen tűz keletkezett, de az előzetes információk szerint áldozatok nincsenek.

Az ukrán légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg négy Sz300/400-as típusú irányított légvédelmi rakétával, 101 csapásmérő, illetve megtévesztő drónnal támadt ukrajnai célpontokat. Az ukrán légvédelem 75 drónt tűzerővel, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével ártalmatlanított. Az orosz csapásmérő eszközök tíz helyszínen célba találtak, a lezuhanó roncsok hét esetben okoztak károkat.

Donald Trump az elmúlt napokban Volodimir Zelenszkijjel és Vlagyimir Puytinnal is egyeztetett. Míg az állítása szerint az orosz elnökben legutóbbi tárgyalásuk során nagyot csalódott, úgy tűnik, a másik megbeszélés sikeres volt, legalábbis az az ukrán fél azt állítja, hogy Trump és Zelenszkij között fontos, őszinte és konstruktív diskurzus zajlott le.

(Kiemelt kép: Egy újabb orosz támadás után mérik fel a károkat Zaporizzsjában)