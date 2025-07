16 éveseknek már választójogot adna a brit kormány

Nagy-Britanniában sok fiatal már 16 éves korában munkát vállal, sőt ettől az életkortól a hadseregbe is jelentkezhetnek a fiatalok, választásokon azonban nem szavazhatnak még országuk jövőjéről. Ezen változtatna választási reformcsomagjával a brit kormány – írja a The Guardian. Az általános választójog korhatárának 16 évre történő leszállításával igazságosabbá válna a komoly parlamentáris múltú ország demokratikus rendszere – feltéve, hogy a törvényhozás is elfogadja a kormány tervét.

A választójogot érintő többrétű reform nem csak az éppen kormányzó Munkáspárt fiataloknak tett kampányígéretét valósítaná meg, de a szavazójogosultság igazolásához használható okmányok körét is bővítené, hogy minél többek részvételét könnyítsék meg. Ezután például akár bankkártyát is elfogadnának. A választói jegyzékbe vételt azonban még mindig nem tennék automatikussá; a választani akaróknak továbbra is magukat kellene regisztrálniuk, igaz ennek adminisztratív folyamatát is igyekszik könnyíteni a reformtervezet.

Nem csoda, hogy Londonban könnyítenék az állampolgárok választási részvételét, hiszen a legutóbbi voksolásra tíz jogosultból alig hat ment el, kevesebb, mint 2001 óta bármikor – emlékeztet az Euronews.

Amit az átalakítás ezzel párhuzamosan nehezítene, az a külföldről érkező befolyásolási képességek. Ennek érdekében szigorítaná a párttámogatások hátterének ellenőrzését. A pártoknak különféle szempontok alapján kellene értékelniük azokat a szerveket, amelyektől pénzt fogadnak el, hogy így szűrhessék ki az illegális finanszírozást. A kérdéssorok alapján kirajzolódna a pénzt küldők Egyesült Királysághoz fűződő viszonya.

A párttámogatások szigorítását különösen sokan szorgalmazták Angliában, miután az utóbbi években politikailag különösen aktív Elon Musk a brit populista párt, a Reform UK lehetséges mecénásaként is bejelentkezett.