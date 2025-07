Az NFL dolgozóit vette célba a New York-i lövöldöző, de tévedésből rossz irodába tért be

Hétfő délután négy embert megölt, majd magával is végzett egy férfi egy New York-i irodaházban. A város rendőrsége azt közölte, hogy a merénylő, a 27 éves Shane Tamura Las Vegasból autózott a napokban New Yorkba.

A felhőkarcoló, ahol Tamura tüzet nyitott, több nagy pénzügyi cég irodájának és a professzionális amerikai futball-bajnokságot szervező Nemzeti Futball Ligának (NFL) központjának is otthont ad. Eric Adams polgármester közlése szerint a férfi az ott dolgozókat vette célba, ám tévedésből rossz liftbe szállít, ezért először a Rudin Management irodájába ment – ennek a cégnek a tulajdonában áll az épület.

A biztonsági kamerák felvételi szerint Tamura , miután belépett az irodaházba, azonnal tüzet nyitott, és több emberre is rálőtt. A rendőrség közleménye szerint egy nőt aztán sértetlenül hagyott kiszállni a liftből, amellyel felment a 33. emeletre. Ott újra lövöldözni kezdett, és megölt egy embert, majd a lépcsőházba ment, ahol végzett magával.

Az áldozatok között van a New York-i rendőrség egyik tisztje, aki a szolgálati idején kívül, biztonsági őrként dolgozott. Meghalt a Blackstone pénzügyi cég egyik alkalmazottja, valamint két másik civil férfi, az NFL egyik alkalmazottja pedig súlyosan megsérült.

A férfinál talált búcsúlevél alapján több lap is arról írt, hogy az NFL-lel szemben voltak ellenérzései. Üzenete szerint CTE-ben (krónikus traumatikus enkefalopátia, olyan agyi betegség, amely a fejet érő ismétlődő sérülések hatására alakul ki, különösen azoknál, akik kontaktsportokat űznek vagy korábban űztek) szenvedett. Az NBC News tudomása szerint a férfi egy kaliforniai középiskolában futballozott.

(BBC)

Nyitókép: AFP / Kyle Mazza / Anadolu