Megérte a 40 ezer fontos jegy? - szívatta a közönséget Liam Gallagher az Oasis nagy reunion-turnéjának első koncertjén

16 év után újra összeállt és turnéra indult az Oasis, amelynek első állomása a pénteki koncertjük volt Cardiffban. Az eseményre, amiről sokan azt hitték, hogy soha nem fog megtörténni, a világ minden tájáról érkeztek rajongók, a BBC pedig percről percre közvetítette. A koncertnek otthont adó Principality Stadionba több mint 60 ezren fértek be.

Oasis It has begun

A kultikus britpop zenekar 2009-ben oszlott fel, miután az alapító testvérpár, Noel és Liam Gallagher összeveszett, és bár sokáig ellenálltak a „nyomásnak” és a többmillió dolláros bevétel kecsegtetésének, mostanra megtört a jég. Arról viszont továbbra sincs hír, hogy új dalokon dolgoznának.

Liam és Noel Gallagher kéz a kézben az Oasis-koncerten AFP stringer / AFP

A nagy reunion-turné keretében a korábbi Oasis-tagok, Paul „Bonehead” Arthurs és Gem Archer gitárosok, Andy Bell basszusgitáros és Joey Waronker dobos csatlakoztak Gallagherékhez.

A CNN beszámolója szerint a nyitókoncertet a Hello című dalukkal kezdték, természetesen hatalmas ováció közepette, ezután egy kétórás szett következett a legnépszerűbb számaikból, amit egyrészt a rajongók is imádtak, másrészt amiről kritika is pozitívan nyilatkozott. Elhangzott például a Supersonic, a Roll With It, a Rock’n’Roll Star, a Cigarettes and Alcohol, a Half the World Away, a Don’t Look Back in Anger, a Wonderwall, a Champagne Supernova vagy a Live Forever. Utóbbi alatt egyébként a nemrég tragikusan fiatalon meghalt Liverpool-játékosról, Diogo Jotáról is megemlékeztek.

Tavaly nyár végén komoly botrány tört ki Nagy-Britanniában az Oasis-koncertjegyek miatt, mert a kereslethez igazított dinamikus árazásnak köszönhetően az eredetileg 135 fontért meghirdetett jegyek már 355 fontba kerültek, mire a rajongók kiállták a virtuális sort az online jegypénztárnál. A helyzetet fokozta, hogy aki befektetésként csapott le a belépőkre, az se árazott szívbajosan, amikor továbbadta őket: a másodlagos piacon a jegyekért akár 6 ezer fontot – nagyjából 2,8 millió forintot – is elkértek. A fiaskó miatt brit fogyasztóvédelmi eljárás indult, és az Európai Bizottság is kifogásolta a Ticketmaster gyakorlatát. Erre reflektált is Liam Gallagher egy ponton, amikor vicceskedve megkérdezte a közönséget, hogy megérte-e a 40 ezer font, amit a belépőért kellett fizetni.

Az Oasis-turné első állomása Cardiffban AFP stringer / AFP

Cardiff után még 18 helyszín jön a turné keretében az Egyesült Királyságban, Írországban, Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában és Ausztráliában. A finálé november 23-án, Sao Paulóban lesz.