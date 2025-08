Spanyolország mégsem vesz F-35-öt

Spanyolország mégsem vesz F-35-ös vadászgépeket Amerikából – írta meg szerdán az El Pais. A beszerzésre még csupán jogi kötőerővel nem bíró nyilatkozatot írtak alá a felek 2017-ben, amit most határozatlan időre felfüggesztenek.

Madrid úgy döntött, hogy a Lockheed Martin által gyártott ötödik generációs lopakodó helyett inkább Európában keresgél helyettesítő terméket. A spanyol védelmi minisztérium Politico-nak küldött válaszából kiderül, hogy az Eurofighter, és a még fejlesztés alatt álló, közös európai gép, az FCAS jelenthet alternatívát számukra.

A probléma, hogy ezek egyike sem valódi helyettesítő termék, hiszen az Eurofighter negyedik generációs vadászgép, és a kontinensen nincs is ennél modernebb típusa, mivel az európai fegyvergyártók kihagyták az ötödik generációt. Az FCAS néven futó közös európai vadászgépfejlesztési programban Franciaország és Németország mellett ott vannak a spanyolok is, ám ez legkorábban is csupán 2040-re juthat el sorozatgyártásra, de jelenleg komoly esélye van a szétesésnek is, miután a részvételi arány és a fejlesztés iránya miatt egymásnak estek a szereplők.

A spanyol költségvetés 2023-ban 6,25 milliárd eurót különített el a légierő és a haditengerészet vadászgépeinek cseréjére. A lemondás az F-35-ről azt jelenti, hogy a haditengerészetnek nem lesz semmilyen vadásza a közeljövőben, mivel az jelenleg rendszeresített AV8B Harrier az évtized végéig mindenképp nyugdíjba vonul.

Nem Spanyolország az egyetlen, mely Donald Trump visszatérése óta – és részben miatta – mond le az F-35 beszerzéséről. A közelmúltban így tett Portugália és Kanada is. Madrid a védelmi kiadások Trump által szorgalmazott GDP öt százalékára történő emelése miatt került nemrég összetűzésbe az USA-val, ami alól felmentést kértek.