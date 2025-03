Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"94c42f4d-3186-461b-a5dd-c364bc97041a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Zöld-fehér-piros lobogó került a szlovák zászló mellé.","shortLead":"Zöld-fehér-piros lobogó került a szlovák zászló mellé.","id":"20250314_szlovak-magyar-buszjarat-forditott-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c42f4d-3186-461b-a5dd-c364bc97041a.jpg","index":0,"item":"f35d4ac4-56dd-4a1b-98d0-f636679b82ab","keywords":null,"link":"/elet/20250314_szlovak-magyar-buszjarat-forditott-zaszlo","timestamp":"2025. március. 14. 19:45","title":"Fordított magyar zászlóval ünnepelték két szlovák-magyar buszjárat újraindítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szervezett virtuális csúcsot. Starmer szerint Ukrajnát meg kell erősíteni, Putyinnak abba kell hagynia a támadásokat és le kell ülnie az asztalhoz.","shortLead":"A brit miniszterelnök szervezett virtuális csúcsot. Starmer szerint Ukrajnát meg kell erősíteni, Putyinnak abba kell...","id":"20250315_Elkezdodott-a-csucstalalkozo-Ukrajnarol-megint-Magyarorszag-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540.jpg","index":0,"item":"e7161762-de5d-4972-a8a5-8e17e55c6dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Elkezdodott-a-csucstalalkozo-Ukrajnarol-megint-Magyarorszag-nelkul","timestamp":"2025. március. 15. 12:32","title":"Elkezdődött a csúcstalálkozó Ukrajnáról – megint Magyarország nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2691437f-1f07-45a8-be40-da7164646f96","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A közlekedési minisztérium célja a költségek csökkentése és a bevételek növelése a Nemzeti Útdíjszolgáltató Zrt.-nél.","shortLead":"A közlekedési minisztérium célja a költségek csökkentése és a bevételek növelése a Nemzeti Útdíjszolgáltató Zrt.-nél.","id":"20250314_lazar-janos-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-utdijkezelo-bozoky-alex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2691437f-1f07-45a8-be40-da7164646f96.jpg","index":0,"item":"21661d87-4666-446f-8223-49dd504c85ba","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_lazar-janos-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-utdijkezelo-bozoky-alex","timestamp":"2025. március. 14. 15:20","title":"Telex: Ahogy Lázár Jánoshoz került, kirúgták az útdíjkezelő vezérét és teljes vezetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc06a86a-bc6e-4c6c-805d-cc0d8f679775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt aktivistáit a biztonsági őrök és rendőrök félrelökték, a miniszterelnöki interjú zavartalanul lement. A Momentum azt ígéri, minden héten készülnek hasonló akcióval. ","shortLead":"A párt aktivistáit a biztonsági őrök és rendőrök félrelökték, a miniszterelnöki interjú zavartalanul lement. A Momentum...","id":"20250314_A-Momentum-Stop-Propaganda-feliratu-molinokkal-allta-el-az-MTVA-bejaratait-ma-reggel-Orban-interjuja-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc06a86a-bc6e-4c6c-805d-cc0d8f679775.jpg","index":0,"item":"9b1e06b8-7fc4-46c6-b70f-a706d2c6d78d","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_A-Momentum-Stop-Propaganda-feliratu-molinokkal-allta-el-az-MTVA-bejaratait-ma-reggel-Orban-interjuja-elott","timestamp":"2025. március. 14. 10:37","title":"A Momentum meg akarta akadályozni Orbán péntek reggeli rádióinterjúját, ám szerintük „agresszíven és durván” léptek fel velük szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f36602-4d29-4d6c-94de-71b432be4718","c_author":"Galicza Dorina - Serdült Viktória","category":"360","description":"Nehezen érthető, mit akar elérni a kormány a legújabb Alaptörvény-módosítással. Attól, hogy beleírják, hogy a drog rossz, a probléma nem oldódik meg. A kábítószer teljes tiltásának beleírása legfeljebb csak politikai termékként eladható. A szakértő szerint a szigorításra hivatkozva csak annyira lehet ellehetetleníteni egy jövőbeni drogliberalizációt, amennyire a fájdalomcsillapítókat betiltani. ","shortLead":"Nehezen érthető, mit akar elérni a kormány a legújabb Alaptörvény-módosítással. Attól, hogy beleírják, hogy a drog...","id":"20250313_Alaptorveny-modositas-kabitoszer-tilalom-prevencio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7f36602-4d29-4d6c-94de-71b432be4718.jpg","index":0,"item":"07029bd7-5edb-478c-8595-e60e790e63c6","keywords":null,"link":"/360/20250313_Alaptorveny-modositas-kabitoszer-tilalom-prevencio","timestamp":"2025. március. 13. 17:54","title":"„Teljes abszurdum” a drogügyi Alaptörvény-módosítás: szigorításnak nem lehet nevezni, de megoszt és provokál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfede128-9f24-4b74-b21d-52422b42f640","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Copilot for Gaming néven dolgozik egy újdonságon, ami a jövőben segítené a játékosokat végigvinni egy játékot. Egyelőre viszont több a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A Microsoft Copilot for Gaming néven dolgozik egy újdonságon, ami a jövőben segítené a játékosokat végigvinni...","id":"20250314_microsoft-mesterseges-intelligencia-copilot-for-gaming-jatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfede128-9f24-4b74-b21d-52422b42f640.jpg","index":0,"item":"48e49b29-4086-4637-b077-7f6a6edc318e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_microsoft-mesterseges-intelligencia-copilot-for-gaming-jatek-csalas","timestamp":"2025. március. 14. 10:03","title":"Beépíti a Microsoft a mesterséges intelligenciát a játékokba, csalni is lehet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egész nap felhős, hűvös idő lesz, az eső délelőtt elvonul az ország fölül.","shortLead":"Egész nap felhős, hűvös idő lesz, az eső délelőtt elvonul az ország fölül.","id":"20250315_Az-idojaras-Magyar-Peternek-kedvez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d.jpg","index":0,"item":"3f7e880c-3db5-4993-bcf4-70753e91ba0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Az-idojaras-Magyar-Peternek-kedvez","timestamp":"2025. március. 15. 08:21","title":"Az eső reggel rázendít, de délutánra elvonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre komolyabb problémát jelent a világban az antibiotikum-rezisztencia, és nem is könnyű az ez ellen küzdő készítmények fejlesztése. Ez azonban a jövőben megváltozhat.","shortLead":"Egyre komolyabb problémát jelent a világban az antibiotikum-rezisztencia, és nem is könnyű az ez ellen küzdő...","id":"20250313_Az-antibiotikum-rezisztencia-kialakulasaval-szemben-keresnek-uj-megoldast-szegedi-kutatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26.jpg","index":0,"item":"9ebec78f-18bd-4b78-9e84-402b8a22933d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_Az-antibiotikum-rezisztencia-kialakulasaval-szemben-keresnek-uj-megoldast-szegedi-kutatok","timestamp":"2025. március. 13. 17:03","title":"Áttörés jöhet a „csendes világjárvány” elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]