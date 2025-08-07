Putyin elmondta, melyik országban találkozna Trumppal

Megfelelő helyszín lenne az orosz-amerikai csúcstalálkozó számára az Egyesült Arab Emírségek – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a sajtónak, miután csütörtökön a Kremlben fogadta emírségekbeli hivatali partnerét, Mohammed bin Zájed al-Nahján sejket.

„Sok barátunk van, aki kész segíteni nekünk egy ilyen rendezvény megszervezésében. Az egyik ilyen barátunk az Egyesült Arab Emírségek elnöke” – mondta Putyin. Hozzátette: általánosságban nincs kifogása egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozó ellen sem, „de ehhez bizonyos feltételeket meg kell teremteni, ezektől azonban sajnos még messze vagyunk”.

A Kreml is megerősítette: napokon belül jöhet a Trump-Putyin-csúcstalálkozó Az oroszok is megerősítették, hogy a napokban találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin, a Zelenszkij bevonásával tartandó háromoldalú tárgyalás ötletét azonban nem kommentálták.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtök délelőtt bejelentette: Moszkva és Washington megállapodott abban, hogy az elkövetkező napokban csúcstalálkozót tart a két ország elnöke. Mint mondta, a felek megkezdték a találkozó előkészítését, a jövő hetet tekintve irányadó időpontként, de egyelőre nehéz megmondani, hogy mennyi időre lesz szükség a felkészüléshez. Közölte, hogy a helyszínről már megállapodás született, de erről későbbre ígért tájékoztatást.

Zelenszkij már hónapok óta beszél arról, hogy az orosz–ukrán béketárgyalások csak úgy tudnának valóban elkezdődni, ha a két ország vezetői személyesen tárgyalnának egymással. Az ukrán elnök azt is felvetette, hogy Isztambulban találkozzanak, Putyin azonban elutasította ezt. Korábban Donald Trump azt mondta, csak akkor hajlandó találkozni Putyinnal, ha az orosz elnök egy asztalhoz ül az ukrán államfővel.

The New York Times: Putyin szerint nincs értelme tárgyalni Trumppal Két nap, és lejár az ultimátum, amit az amerikai elnök adott az ukrajnai háború ügyében Vlagyimir Putyinnak. A BBC szerint azonban még mindig nincs minden veszve.

(Nyitókép: AFP / Pool /Alexei Nikolsky)