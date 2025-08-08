Az USA 50 millió dollárra emelte a Maduro elfogásáért járó pénzjutalmat, a venezuelaiak Epsteinnel vágtak vissza

Az Egyesült Államok megduplázta, 25 millióról 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásáért járó pénzjutalom összegét – írja a BBC. Az amerikaiak azzal vádolják a dél-amerikai ország autokrata, hatalmát választási csalásokkal megtartó vezetőjét, hogy „a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedője”.

Yvan Gil venezuelai külügyminiszter a lépést „szánalmasnak” és „politikai propagandának” nevezte. „Nem vagyunk meglepve, tekintve, hogy kitől származik” – fogalmazott Gil Donald Trumpra utalva, majd azt mondta, hogy Pamela Bondi amerikai főügyész „kétségbeesetten” próbálja elterelni a figyelmet azokról a hírekről, amelyek az amerikai elnök és Jeffrey Epstein múltbéli kapcsolatairól szólnak.

Az amerikai kormány már Trump első hivatali ideje alatt is számos bűncselekménnyel – többek között narkoterrorizmussal, korrupcióval és kábítószer-kereskedelemmel – vádolta Madurót és más magas rangú venezuelai tisztviselőket. Akkor az amerikai igazságügyi minisztérium azt állította, hogy Maduro a kolumbiai lázadó csoporttal, a FARC-kal együttműködve „kokaint használt fegyverként, hogy elárassza az Egyesült Államokat”.

Egy csütörtökön közzétett videóban Bondi azzal vádolta Madurót, hogy együttműködött olyan csoportokkal, mint a Tren de Aragua – egy venezuelai banda, amelyet a Trump-kormány terrorista szervezetnek nyilvánított – és a Sinaloa Kartell nevű hatalmas mexikói bűnszervezet. Azt állította, hogy az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) „30 tonna kokaint foglalt le, amely Maduróhoz és társaihoz kapcsolódik, ebből közel 7 tonna személyesen Maduróhoz”.

A venezuelai elnök korábban visszautasította az Egyesült Államok állításait, miszerint közvetlenül részt venne a kábítószer-kereskedelemben.