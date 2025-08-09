Tinédzserek vitatkozása lövöldözésbe torkollt a Times Square-en

A lövöldözés szombat hajnalban, körülbelül 1:20-kor történt a West 44th Street és a 7th Avenue kereszteződésében – közölte a New York-i rendőrség szóvivője.

Három ember megsérült: egy 18 éves nő, akinek a nyakát súrolta a golyó; egy 19 éves férfi, akit a jobb lábán lőttek meg; és egy 65 éves férfi, akit a bal lábán lőttek meg. Mindhármukat kórházba szállították, állapotuk stabil.

A közösségi médiában megjelent videókon látható, hogy az emberek elmenekülnek a helyszínről, a rendőrség körülvesz egy járművet, a sebesültek a földön fekszenek. Szemtanúk azt hitték tűzijátékot hallanak, amikor a lövések eldördültek.

Több amerikai lap emlékeztet, hogy a megrázó esemény ellenére New York-ban idén jelentősen csökkent a fegyveres erőszak. Augusztus 3-ig a legkevesebb lövöldözés történt az elmúlt évtizedekben, eddig 23 százalékkal csökkent a tavalyi évhez képest.