Egy olasz bűnbanda több tízezer személyazonosító okmány adatait lopta el szállodákból

Több tízezer személyigazolvány, útlevél és más okmány adatait lopta el egy kiberbűnözői csoport olasz szállodáktól – közölte kedden az olasz rendőrség. A banda tagjai leginkább négycsillagos szállodák közül válogattak, és megszerezték a dokumentumok beszkennelt változatait – ezeket egyébként általában a becsekkolásnál kell leadni a recepción vagy az érkezés előtt online. Júniusban kezdett el gyanús lenni a dolog, amikor egy digitális ügyekkel foglalkozó olasz hatóság, az AgID a dark weben talált meg eladásra kínált, szállodákból ellopott dokumentumokat, abból is több mint hetvenezret.

Az érintett üdülőhelyek között van a velencei Hotel Ca’ dei Conti, ahonnan csak júliusban nagyjából 38 ezer képfájlt töltöttek le illegálisan. A trieszti Hotel Continentalétól 17 ezer dokumentumot loptak el, de Milano Marittimában, illetve a déli Ischia szigetén működő több szálláshelyet sem kíméltek a bűnözők, akik 800-tól 10 ezer euróig terjedő árakon kínálták az iratokat.

Az AgID szerint a személyazonosító okmányok igazi zsákmányt jelentenek a szervezett bűnözői csoportoknak. A papírok segítségével hamis igazolványokat készítenek, bankszámlát nyitnak, hitelt vesznek fel, vagy másokból csalnak ki fontos adatokat.

