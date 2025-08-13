Felrobbant egy gyár Brazíliában, kilencen meghaltak

Kedden felrobbant egy robbanóanyagokat gyártó brazíliai gyár, kilenc munkás meghalt – közölték a helyi hatóságok. Az áldozatok között hat férfi és három nő van, ők mind a helyszínen voltak, amikor a tragédia történt. További hét sérültet azonosítottak a hatóságok az ország déli részében található Curitibában. A robbanás következtében az épületek jelentős része is megrongálódott másfél kilométeres körzetben.

Az üzemet vezető cég, az Enaex Brasil képviselői szerint egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy mi okozta a robbanást, amely után a tűzoltók órákon át küzdöttek a lángokkal. A helyszínen tartózkodó dolgozókat először eltűntnek nyilvánították, órákon át keresték őket kutyák és drónok bevetésével is, de később bejelentették, hogy mind a kilencen meghaltak.

Nyitókép: Handout / Brazil’s Parana Firefighters / AFP