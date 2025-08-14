Zelenszkijt Londonban fogadta a brit miniszterelnök

Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Street 10.-ben fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki azért érkezett, hogy közvetlenül az alaszkai orosz–amerikai csúcs előtt folytasson személyes megbeszélést a brit kormányfővel. A szorosan a Trump–Putyin-találkozó időpontjához igazított eseményre nagy sajtónyilvánosság mellett kerül majd sor a brit miniszterelnökségen, aminek egyértelmű célja, hogy Nagy-Britannia kifejezze támogatását Ukrajna számára – írja a BBC.

Zelenszkij és más európai vezetők, akik nem vesznek részt az alaszkai találkozón, szerdán közös telefonhívást folytattak Trumppal, hogy megerősítsék álláspontjukat.

Starmer kijelentette: reális esélyt lát egy tűzszünetre Oroszország és Ukrajna között, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna területi integritását meg kell védeni, a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni. Ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök korábban kijelentette, hogy a tűzszünethez bizonyos területcserékre is szükség lehet Oroszország és Ukrajna között, miközben az ukrán vezetés továbbra sem fogadja el, hogy az oroszok megtarthassák a katonailag elfoglalt ukrán területeket.