Trump szerint nagy nap a mai a Fehér Házban, Zelenszkij még Von der Leyennel is egyeztetni fog az elnök előtt

Donald Trump hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel találkozik Washingtonban, miután múlt héten Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal.

A BBC közzétette a találkozó menetrendjét. Eszerint 18 órakor (ottani idő szerint 12 órakor) érkeznek az európai vezetők a washingtoni Fehér Házba. Egy órával később érkezik Volodimir Zelenszkij, akivel Trump négyszemközt fog ezután beszélni. 20:15-kor fogja az amerikai elnök köszönteni a nyugati vezetőket, majd 21 órakor kezdenek együtt tárgyalni.

A BBC szerint közbe lesz szúrva egy megbeszélés Zelenszkij és az uniós vezetők között, ez Ursula von der Leyen naptárjából derült.

A találkozóra mindenki nagyon készül. Trump azt írta, hogy „nagy nap lesz a Fehér Házban. Még soha nem volt itt ennyi európai vezető egyszerre. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy vendégül láthatom őket”. Az európai delegáció tagjai Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Alexander Stubb finn elnök és Mark Rutte, a NATO főtitkára, akik csatlakoznak Zelenszkijhez.

Zelenszkij már Washingtonban van, azt írta érkezése után, hogy „mindannyian arra vágyunk, hogy ez a háború gyorsan véget érjen, és az azt követő békének tartósnak kell lennie. Nem úgy, mint évekkel ezelőtt, amikor Ukrajna kénytelen volt feladni a Krím félszigetet és keleti részének egy részét – a Donbasz egy részét –, és Putyin ezt egyszerűen ugródeszkaként használta egy új támadáshoz”.

Nyitókép forrása: AFP / Simon Wohlfahrt