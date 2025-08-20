Németországban vádat emeltek egy orosz állampolgár ellen, aki az izraeli nagykövetség ellen tervezett támadást

Németországban a szövetségi ügyészség vádat emelt egy orosz állampolgár ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást készített elő Izrael berlini nagykövetsége ellen, valamint az Iszlám Állam terrorszervezethez akart csatlakozni, amelynek propagandaanyagait orosz és csecsen nyelvre fordította – derült ki az ügyészség szerdán közzétett hivatalos bejelentésből.

A német adatvédelmi törvényekkel összhangban csupán Akhmad E.-nek nevezett, a közlemény szerint fiatalkorú személy a vád szerint február eleje óta készült Németországban támadást elkövetni és az interneten tájékozódott a robbanószerkezetek készítéséről, azonban nem jutott hozzá a szükséges eszközökhöz.

Akhmad E.-t februárban vették őrizetbe a berlini repülőtéren. A hatóságok szerint Pakisztánba akart utazni, ahol arra számított, hogy a terroristáktól katonai kiképzést kap, útiköltségét pedig okostelefonok eladásából szerezte.

Az ügyészség augusztus 7-én emelt vádat ellene.