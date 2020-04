Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az eredetileg a komposztban található baktérium segítségével néhány óra alatt új palackokat lehet készíteni.","shortLead":"Az eredetileg a komposztban található baktérium segítségével néhány óra alatt új palackokat lehet készíteni.","id":"20200416_Kutatok_olyan_mutans_enzimet_hoztak_letre_ami_ujrahasznositja_a_muanyagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d3bda4-0a7a-46cd-ac57-f4b13685bee3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200416_Kutatok_olyan_mutans_enzimet_hoztak_letre_ami_ujrahasznositja_a_muanyagot","timestamp":"2020. április. 16. 10:16","title":"Kutatók olyan mutáns enzimet hoztak létre, ami újrahasznosítja a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","shortLead":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","id":"20200415_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d576445-f0cc-442f-957b-58c208c1a8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2020. április. 15. 20:31","title":"Újabb módosításokról döntöttek: változik a vizsgák és a felvételik lebonyolítása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6a439b-2262-45b2-b85b-2049174ea7e8","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A teológus szerint a mai papság abban szocializálódott, hogy társadalmi ügyekbe nem szólhatott bele, így arra sem érdemes várni, hogy ők kérjenek támogatást a milliárdosoktól a járvány ellen. Azt pedig csacsiságnak tartja, hogy egykori tanítványát, Esterházy Pétert, kihagyták az alaptantervből.","shortLead":"A teológus szerint a mai papság abban szocializálódott, hogy társadalmi ügyekbe nem szólhatott bele, így arra sem...","id":"20200415_Portre_Jelenits_Istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb6a439b-2262-45b2-b85b-2049174ea7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f1f32-ef17-4905-a18d-3828c4b7e16b","keywords":null,"link":"/360/20200415_Portre_Jelenits_Istvan","timestamp":"2020. április. 15. 19:30","title":"Jelenits István: Akár az ellenségeskedést is megállíthatja a járvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe4125a-ea2a-432e-b684-6bd9099d5b27","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint nem pénzügyileg volt fontos, hogy ne elmaradjon, hanem csak halasszák jövőre az ötkarikás játékokat, a sportolók kétharmada ugyanis, csak egyszer tud kijutni az olimpiára. Kulcsár Krisztián nem gondolja, hogy az emberiség komolyabban tanulna a világjárványból, úgy hiszi, ez inkább egy közös emlék lesz.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint nem pénzügyileg volt fontos, hogy ne elmaradjon, hanem csak halasszák jövőre...","id":"20200414_Kulcsar_Krisztian_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fe4125a-ea2a-432e-b684-6bd9099d5b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd8484e-e8e7-4114-b75f-3500180f74df","keywords":null,"link":"/360/20200414_Kulcsar_Krisztian_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 14. 18:30","title":"Kulcsár Krisztián a Home office-ban: \"Ez korszakos élmény lesz, mint '56 a szüleinknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

