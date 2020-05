Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat. Az alkalmazásukkal vegyszermentesen termeszthetnének a gazdák a repce mellett más növényeket is.

A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

A kártevő nagy repcebolhákat tanulmányozták az új-zélandi Otago egyetem kutatói, amikor darazsak bukkantak fel, amelyek folyton megtámadták a bolhákat. A darazsak akkor is megjelentek az olajrepcék között, amikor azokat perforált zacskókban, teljesen zárt körülmények között termesztették. A darazsak megtámadták a növényt pusztító repcebolhákat, mégpedig úgy, hogy beléjük petéznek, amitől a bolhák elpusztulnak.

A Microctonus brassicae darázsfajta lehetőséget nyújt a gazdáknak a repce biotermesztésére – mondta Rachel Wells, a kutatás egyik vezetője a Science Daily-nek.

A kutatók kísérletei arra az eredményre jutottak, hogy kontrollált körülmények között a darazsak jelenléte összefügg a kártékony repcebolha-populáció összeomlásával. Továbbá más hasonló fajok egyedeit is be lehetne vetni egyfajta biofegyverként nem is csak az olajrepce, de más fontos növények védelme érdekében, amelyeket ezek a bolhák megtámadnak.

Az eredmény már csak azért is fontos, mert ezek a repcebolhák okozzák a legnagyobb fenyegetést az repceültetvényeken az Egyesült Királyságban és Európában is. Az Európai Bizottság pedig múlt héten tette közzé a fenntartható mezőgazdaságra vonatkozó stratégiáját, amiben szerepel az a célkitűzés is, hogy 2030-ra a felére kell csökkenteni a növényvédőszerek használatát.

Korábban egyébként pont a növényvédő szerek csökkentése miatt jelentek meg egyre nagyobb számban az ültetvényeket pusztító repcebolhák: a 2014-es adatok alapján 23 millió fontos kárt okoztak a repceültetvényeken. Már próbálkoztak korábban is a kártevők természetes ellenségeivel, azonban az eddigi kísérletek nem vezettek kielégítő eredményre, vagy nem lett volna gazdaságos a korábbi módszert alkalmazni a növényvédő szerekkel szemben.