[{"available":true,"c_guid":"cc4efe06-f3e8-47b3-addc-49482f581c41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Burgenland munkacsoportot nevezett ki a helyzet kezelésére, de a krízis elhárításához a magyar társszervek segítségére is szükség lehet.","shortLead":"Burgenland munkacsoportot nevezett ki a helyzet kezelésére, de a krízis elhárításához a magyar társszervek segítségére...","id":"20200609_fertoto_rekordalacsony_vizszint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc4efe06-f3e8-47b3-addc-49482f581c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20c1f92-550f-490f-ab78-857e10eb4c55","keywords":null,"link":"/zhvg/20200609_fertoto_rekordalacsony_vizszint","timestamp":"2020. június. 09. 09:47","title":"Néhány éven belül kiszáradhat a Fertő tó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb18523-5799-4df4-9912-5a1a12e3a59a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak vízszintes, hanem függőleges helyzetben is lehetett nézni. Dél-Korea után már az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is megvásárolható, és hamarosan újabb piacokra is megérkezik.","shortLead":"Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak...","id":"20200607_samsung_fuggoleges_televizio_4k_qled","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bb18523-5799-4df4-9912-5a1a12e3a59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b079f8-f743-40bb-b0bb-22d995c5dc7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_samsung_fuggoleges_televizio_4k_qled","timestamp":"2020. június. 07. 14:03","title":"A Samsungnak van egy tévéje, amely függőlegesen is nézhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e997da9-4bba-406f-9479-82b2232cfb47","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"6,5 milliárd dollárra perli a Goldman Sachs-ot, és annak 17 egykori és mostani vezetőjét Malajzia kormánya arra hivatkozva, hogy ők a felelősek az ország legnagyobb pénzügyi botrányáért. Nadzsib Razak egykori miniszterelnök 1MDB (1Malaysia Development Bhd) nevű állami befektetési vállalata a Goldman Sachs segítségével változtatta az állami milliókat magánpénzzé. Az exkormányfő belebukott az óriási korrupciós botrányba. ","shortLead":"6,5 milliárd dollárra perli a Goldman Sachs-ot, és annak 17 egykori és mostani vezetőjét Malajzia kormánya arra...","id":"20200609_Meg_mindig_nem_ert_veget_a_vilag_legnagyobb_korrupcios_botranya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e997da9-4bba-406f-9479-82b2232cfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd54756-4086-46c6-86a2-52f0978d60d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Meg_mindig_nem_ert_veget_a_vilag_legnagyobb_korrupcios_botranya","timestamp":"2020. június. 09. 10:06","title":"Még mindig nem ért véget „a világ legnagyobb korrupciós botránya”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c7a44d-6f43-41dc-934b-6663578aec79","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bárszék és hullámvasúti ülés keresztezésének tűnik, de ha beválik, életfontosságú lehet. A szerkezetet egy német startup tervezte az operáló sebészek – és egyúttal az operáltak – egészségének megóvására. ","shortLead":"Bárszék és hullámvasúti ülés keresztezésének tűnik, de ha beválik, életfontosságú lehet. A szerkezetet egy német...","id":"202023_gerincvedelem_sebeszeknek_hat_jo_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c7a44d-6f43-41dc-934b-6663578aec79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b913b72d-1e07-4096-9479-98eaa332d98a","keywords":null,"link":"/360/202023_gerincvedelem_sebeszeknek_hat_jo_lesz","timestamp":"2020. június. 09. 10:00","title":"Még a beteg is jól járhat, ha ilyen széken ül az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d23e29f-92f3-4b00-a369-8647469ce5e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fegyverest a rendőrök őrizetbe vették, egy ember sérült meg.","shortLead":"A fegyverest a rendőrök őrizetbe vették, egy ember sérült meg.","id":"20200608_A_tuntetok_koze_hajtott_majd_tuzet_nyitott_egy_ferfi_Seattleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d23e29f-92f3-4b00-a369-8647469ce5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f8aff7-03d8-42c4-969d-a9776e1c6047","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_A_tuntetok_koze_hajtott_majd_tuzet_nyitott_egy_ferfi_Seattleben","timestamp":"2020. június. 08. 12:48","title":"A tüntetők közé hajtott és tüzet nyitott egy férfi Seattle-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt talán már fel tudják nevelni.","shortLead":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt...","id":"20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8da2c7-b87c-4b51-8e42-03404b7a4055","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","timestamp":"2020. június. 07. 12:37","title":"Valódi dráma zajlik a gemenci gólyafészekben, már csak egy fióka van életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 13 éves kora óta Magyarországon élő iráni hallgató keresete szerint a rendőrség túllépte a hatáskörét és nem is bizonyították be, hogy nem tartotta be a járványügyi szabályokat.","shortLead":"A 13 éves kora óta Magyarországon élő iráni hallgató keresete szerint a rendőrség túllépte a hatáskörét és nem is...","id":"20200608_A_birosag_ele_kerulhet_a_kiutasitott_irani_egyetemista_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e784da-3b08-4e8c-8848-bffe178f7deb","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_A_birosag_ele_kerulhet_a_kiutasitott_irani_egyetemista_ugye","timestamp":"2020. június. 08. 11:13","title":"A fiatal iráni egyetemista lány a bíróságon támadta meg kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fd85bf-cdd8-4a89-9947-4e93ab484ba0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Miközben a kormány büszke a sikeres járványkezelésre, a külföldi befektetőkkel szemben olyan vehemenciával védekezik, mint a legnagyobb krízissel küzdő uniós tagállam.","shortLead":"Miközben a kormány büszke a sikeres járványkezelésre, a külföldi befektetőkkel szemben olyan vehemenciával védekezik...","id":"202023__befektetokontroll__jarvanyurugy__jogi_aggaly__olasz_virtus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fd85bf-cdd8-4a89-9947-4e93ab484ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9a7f31-d870-4baa-ba11-8345a1bb270f","keywords":null,"link":"/360/202023__befektetokontroll__jarvanyurugy__jogi_aggaly__olasz_virtus","timestamp":"2020. június. 09. 07:00","title":"Palkovics László mondhatja meg, ki vásárolhat céget Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]