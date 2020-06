Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc8ed5be-0324-4cc8-afc9-4c91e8d3dbf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HammerWorld újságírójával beszélgetett a pénzügyminiszter – de nem politikáról.","shortLead":"A HammerWorld újságírójával beszélgetett a pénzügyminiszter – de nem politikáról.","id":"20200616_hammerworld_magazin_interju_penzugyminiszter_varga_mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8ed5be-0324-4cc8-afc9-4c91e8d3dbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb102bc-0f22-4331-ab1c-95df2a1fe81b","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_hammerworld_magazin_interju_penzugyminiszter_varga_mihaly","timestamp":"2020. június. 16. 18:20","title":"Varga Mihály interjút adott egy rock és heavy metal magazinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","shortLead":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","id":"20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e7f0c5-69e3-41b1-bc49-69eca0424036","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","timestamp":"2020. június. 16. 17:34","title":"Másfél nap után teljesen kimerült a villanyautóra igényelhető támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40361378-ae5e-4f15-95af-220d6aba9bd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy reményeket fűz a Google erős középkategóriás telefonjához, a Pixel 4a-hoz. Azonban a modell annyit késlekedik, hogy ezzel eleve vesztésre ítélt lett az idei iPhone SE-vel szemben.","shortLead":"Nagy reményeket fűz a Google erős középkategóriás telefonjához, a Pixel 4a-hoz. A kutatók legújabb módszerei szerint a klímaváltozás következtében kialakuló Harvey hurrikán legalább 67 milliárd dolláros kárt okozott. ","shortLead":"Nehéz számszerűsíteni, mekkora anyagi kárt okoz közvetlenül a klímaváltozás. 