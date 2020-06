Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekpólót az Amazonon árulták 14,99 dollárért.","shortLead":"A gyerekpólót az Amazonon árulták 14,99 dollárért.","id":"20200610_Amikor_az_izlestelenseg_es_a_kapitalizmus_talalkozik_George_Floyd_halalat_polora_nyomtattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54250692-f9f4-49be-a7f3-52dfc30425b5","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Amikor_az_izlestelenseg_es_a_kapitalizmus_talalkozik_George_Floyd_halalat_polora_nyomtattak","timestamp":"2020. június. 10. 10:47","title":"Amikor az ízléstelenség és a kapitalizmus találkozik: George Floyd halálát pólóra nyomtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. Egy frissen azonosított probléma a laptophoz csatlakoztatott külső megjelenítőkhöz kapcsolódik.","shortLead":"Sajnos a Windows 10-hez kiadott May 2020 Update sem mentes a hibáktól. Egy frissen azonosított probléma a laptophoz...","id":"20200610_windows_10_frissites_may_2020_update_kulso_megjelenito_csatlakoztatasa_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8640a261-c4ab-4c7c-81db-26905ca24490","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_windows_10_frissites_may_2020_update_kulso_megjelenito_csatlakoztatasa_laptop","timestamp":"2020. június. 10. 11:33","title":"Kellemetlen gond adódhat egyes laptopoknál az új Windows-frissítés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2ab4a1-6d83-465d-b0af-6ef0a54069c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vevő ráadásul jó ügyet támogat a ritka fotó árával.\r

\r

","shortLead":"A vevő ráadásul jó ügyet támogat a ritka fotó árával.\r

\r

","id":"20200609_Megvasarolhato_Jennifer_Aniston_aktfotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2ab4a1-6d83-465d-b0af-6ef0a54069c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb465a66-d3d3-4190-93d8-831ebacaf550","keywords":null,"link":"/elet/20200609_Megvasarolhato_Jennifer_Aniston_aktfotoja","timestamp":"2020. június. 09. 08:30","title":"Megvásárolható Jennifer Aniston aktfotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Elvitte a 2021-es költségvetési tervezet módosítására vonatkozó javaslatait a főpolgármester a Belügyminisztériumba, ahol az önkormányzati szövetségek egyeztettek a kérdésről a kormánnyal. Karácsony Gergely lát esélyt arra, hogy a kormány módosítja a fővárost szerinte ellehetetlenítő elvonásokat tartalmazó költségvetést. A BM-ben azt ígérték neki, hogy továbbítják a javaslatokat a kormánynak.\r

\r

","shortLead":"Elvitte a 2021-es költségvetési tervezet módosítására vonatkozó javaslatait a főpolgármester a Belügyminisztériumba...","id":"20200610_Meghallgattak_Karacsony_koltsegvetesi_javaslatait_a_BMben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227af827-798e-4329-94d0-83f7342f2c18","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Meghallgattak_Karacsony_koltsegvetesi_javaslatait_a_BMben","timestamp":"2020. június. 10. 17:54","title":"„Nullánál nagyobb” esélyt lát arra Karácsony, hogy a kormány figyelembe veszi a javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fd239e-a3a3-4ad2-83e8-d0aa38adec37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“Az első csatát megnyertük” - írta válaszában Schanda Tamás.","shortLead":"“Az első csatát megnyertük” - írta válaszában Schanda Tamás.","id":"20200609_vendegmunkasok_magyarorszag_shanda_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6fd239e-a3a3-4ad2-83e8-d0aa38adec37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d923ff-d386-4718-8535-b7c4ecc5f7f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_vendegmunkasok_magyarorszag_shanda_tamas","timestamp":"2020. június. 09. 21:10","title":"Megkérdezték a kormánytól, mennyiből toboroztak tavaly vendégmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó hogyan oldja meg a feladatot.","shortLead":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó...","id":"20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150799ae-f8fd-4269-bb63-7b7161520c00","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","timestamp":"2020. június. 09. 15:37","title":"UFO-hangot kapott a Skoda hibrid autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5753cd4-0c5c-4646-9cc9-33ede3611579","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 7. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200610_Trianon_Kimondva__Hetedik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5753cd4-0c5c-4646-9cc9-33ede3611579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eccd86b-51b9-47d1-a621-09af166d58b5","keywords":null,"link":"/360/20200610_Trianon_Kimondva__Hetedik_resz","timestamp":"2020. június. 10. 19:00","title":"Trianon. Kimondva – Jászai Mari Hazaárulás című írását felolvassa: Csákányi Eszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több autó parkolt egy időben a vuhani kórházak előtt kutatók szerint, akik műholdfelvételek alapján számoltak be erről. Úgy vélekednek: a megnövekedett forgalom a koronavírus kezdődő terjedése miatt volt. A kínai külügy szerint nem igazak a hírek.","shortLead":"Sokkal több autó parkolt egy időben a vuhani kórházak előtt kutatók szerint, akik műholdfelvételek alapján számoltak be...","id":"20200609_koronavirus_vuhan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd365f32-e25d-42c4-a6a6-add61570aee8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_koronavirus_vuhan","timestamp":"2020. június. 09. 18:03","title":"A koronavírus már tavaly augusztusban megjelenhetett és terjedhetett Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]