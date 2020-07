Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bizottság alelnöke, Věra Jourová azzal fordult a tagállamok legfelső szintű vezetőihez, hogy azok előtt egyedülálló lehetőség nyílt a jogállami mechanizmus bevezetésére, ám vagy most, vagy soha, mert ennyi pénz jövőjéről még egyszer nem fognak dönteni.","shortLead":"A Bizottság alelnöke, Věra Jourová azzal fordult a tagállamok legfelső szintű vezetőihez, hogy azok előtt egyedülálló...","id":"20200717_Handelsblatt_Az_EU_nem_szalaszthatja_el_hogy_Orban_kormere_nezzen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6d3463-b5cd-49c9-a114-890033f5d4ea","keywords":null,"link":"/360/20200717_Handelsblatt_Az_EU_nem_szalaszthatja_el_hogy_Orban_kormere_nezzen","timestamp":"2020. július. 17. 07:32","title":"Handelsblatt: Az EU nem szalaszthatja el, hogy Orbán körmére nézzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor fegyverbe öltözött, és le akarja vetetni a napirendről a jogállamiság kérdését – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Orbán Viktor fegyverbe öltözött, és le akarja vetetni a napirendről a jogállamiság kérdését – írja a Frankfurter...","id":"20200716_Keshegyig_megy_a_vita_Brusszelben_a_jogallamrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a975900-83e2-4479-b0c8-ad1c680262a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114f7da9-4f92-4eb1-8c51-ee2de2b646e3","keywords":null,"link":"/360/20200716_Keshegyig_megy_a_vita_Brusszelben_a_jogallamrol","timestamp":"2020. július. 16. 07:30","title":"Késhegyig megy a vita Brüsszelben a jogállamról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39879dc-65c1-4d72-b872-55a3fe571661","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„A Városliget jelentős forgalomcsillapításáról” hozott határozatot a kormány.\r

","shortLead":"„A Városliget jelentős forgalomcsillapításáról” hozott határozatot a kormány.\r

","id":"20200716_A_kormany_kiuzi_az_autokat_a_Varosligetbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c39879dc-65c1-4d72-b872-55a3fe571661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944eb125-7c4e-402a-8534-ffe74b9c3b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_A_kormany_kiuzi_az_autokat_a_Varosligetbol","timestamp":"2020. július. 16. 21:27","title":"A kormány kiűzi az autókat a Városligetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202029_ordogi_korok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0e5b85-0309-48f6-aafd-9004b4755399","keywords":null,"link":"/itthon/202029_ordogi_korok","timestamp":"2020. július. 16. 09:00","title":"Jakus Ibolya: Ördögi körök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt rengetegen használtak orvosi maszkot az elmúlt hónapokban. A konteógyárosok szerint ez óriási hiba volt.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt rengetegen használtak orvosi maszkot az elmúlt hónapokban. A konteógyárosok szerint...","id":"20200715_osszeeskuves_elmelet_orvosi_maszk_arcmaszk_5g_konteo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ee3dc8-4044-4dbc-9334-146e1ab084db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_osszeeskuves_elmelet_orvosi_maszk_arcmaszk_5g_konteo","timestamp":"2020. július. 15. 20:03","title":"\"Az orvosi maszkban 5G-s antenna van\" – újabb őrült összeesküvés-elmélet terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Solar Orbiter nevű napszondának nemcsak a csillagunkat sikerült lefotóznia, de az égitest mágneses mezejét is megfigyelhette, sőt, még a kozmikus porról visszaverődő fényt is rögzítette.","shortLead":"A Solar Orbiter nevű napszondának nemcsak a csillagunkat sikerült lefotóznia, de az égitest mágneses mezejét is...","id":"20200716_solar_orbiter_napszonda_megfigyeles_nasa_europai_urugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6931e5c-fc0b-4f8a-a91f-23ce314c8f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_solar_orbiter_napszonda_megfigyeles_nasa_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. július. 16. 20:03","title":"Hazaküldte az első képeket a Napnál járó űrszonda, különleges jelenséget láthattak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2d8c15-bb06-4e8b-b633-23b790be5aab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség már négy embert elfogott az ügyben, egyet még köröznek.","shortLead":"A rendőrség már négy embert elfogott az ügyben, egyet még köröznek.","id":"20200716_bankszamla_lopas_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2d8c15-bb06-4e8b-b633-23b790be5aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eebc28b-5aab-499c-a8f1-9a318a99610e","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_bankszamla_lopas_csalas","timestamp":"2020. július. 16. 11:56","title":"62 millió forintot loptak el egy budapesti nő bankszámlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","shortLead":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","id":"20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac82aae-fd6d-4fae-906c-d4eced403fe9","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","timestamp":"2020. július. 17. 10:46","title":"Uniós gigapénzt nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]