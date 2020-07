Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0006d902-2842-405b-be56-7762fca562d0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem meglepő, hogy a közelmúltban tartott brüsszeli csúcstalálkozón a történelmi jelentőségű gazdasági megállapodások álltak az előtérben, ugyanakkor azon sincs mit csodálkozni, hogy ezúttal is a jogállam húzta a rövidebbet. Így látja a helyzetet Slawomir Sierakowski, a varsói Haladó Tanulmányok Intézetének igazgatója, a Német Külkapcsolati Tanács vezető munkatársa. ","shortLead":"Nem meglepő, hogy a közelmúltban tartott brüsszeli csúcstalálkozón a történelmi jelentőségű gazdasági megállapodások...","id":"20200730_Az_EU_a_sajat_populistait_segiti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0006d902-2842-405b-be56-7762fca562d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f30acca-cf6f-40c7-9ca2-d74c9b15c7ef","keywords":null,"link":"/360/20200730_Az_EU_a_sajat_populistait_segiti","timestamp":"2020. július. 30. 07:33","title":"Az EU a saját populistáit segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","shortLead":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","id":"20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4497d10-30a2-4374-b24e-fda00cd16edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. július. 31. 09:51","title":"21 újabb magyarnál mutattak ki koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Perrance Shiri tárcavezető 65 éves volt.","shortLead":"Perrance Shiri tárcavezető 65 éves volt.","id":"20200731_koronavirus_fertozes_zimbabwe_agrarminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05484a58-d776-40c2-8490-ddbd8070d34d","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_koronavirus_fertozes_zimbabwe_agrarminiszter","timestamp":"2020. július. 31. 07:15","title":"Belehalt a koronavírus-fertőzésbe a zimbabwei agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ee1154-43ff-4499-901e-7e01b0cc7279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Antonia Vai svéd–magyar dalszerző-énekesnő igencsak termékeny időszakot tudhat maga mögött – áprilisban jelentkezett Ghost című dalával, és az ahhoz készített kisfilmmel, most pedig újabb két dallal és egy videóval örvendezteti meg közönségét.","shortLead":"Antonia Vai svéd–magyar dalszerző-énekesnő igencsak termékeny időszakot tudhat maga mögött – áprilisban jelentkezett...","id":"20200730_Premier_Kalis_Song_Antonia_Vai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6ee1154-43ff-4499-901e-7e01b0cc7279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19faaec3-278f-4990-976d-21e96a7efacc","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Premier_Kalis_Song_Antonia_Vai","timestamp":"2020. július. 30. 09:00","title":"Premier: A női önkifejezésről és kiteljesedésről énekel új dalában Antonia Vai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közepesen rossz forgatókönyv szerint 56 millió embernek számottevő hátrányt és évi hárommilliárd euró többletköltséget jelentene a vizsgált 31 európai ország számára, amennyiben az 5G-versenyt korlátozó intézkedéseket vezetnének be – áll az Oxford Economics elemzőcég Huawei számára készített új tanulmányában, melynek megállapításait a több országban szankciókkal sújtott kínai vállalat idézte csütörtöki budapesti sajtóeseményén.","shortLead":"Közepesen rossz forgatókönyv szerint 56 millió embernek számottevő hátrányt és évi hárommilliárd euró többletköltséget...","id":"20200730_oxford_economics_huawei_5g_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c647afa-84b5-4b30-9b19-35c8e9218ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_oxford_economics_huawei_5g_jelentes","timestamp":"2020. július. 30. 16:33","title":"A Huawei szerint Magyarországon is megéreznénk, ha kizárnák a vállalatot az 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg kell ismételni a másodfokú eljárást a Szeviép vezetői ellen indított perben – döntött a Pécsi Ítélőtábla.","shortLead":"Meg kell ismételni a másodfokú eljárást a Szeviép vezetői ellen indított perben – döntött a Pécsi Ítélőtábla.","id":"20200730_Most_sem_lett_itelet_a_Szeviepugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1849bbfe-68e3-46ff-8560-cd11275f4d38","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_Most_sem_lett_itelet_a_Szeviepugyben","timestamp":"2020. július. 30. 13:06","title":"Most sem lett ítélet a Szeviép-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tevan Imre újságíró a Facebook-oldalán írta ki, visszamegy az Indexhez. Bodolai László, az igazgatóság elnöke egy közleményben megerősítette az információt.","shortLead":"Tevan Imre újságíró a Facebook-oldalán írta ki, visszamegy az Indexhez. Bodolai László, az igazgatóság elnöke...","id":"20200730_tevan_index_foszerkeszto_helyettes_dull_bodolai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a889d3-1c54-4252-b975-a56604e7742c","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_tevan_index_foszerkeszto_helyettes_dull_bodolai","timestamp":"2020. július. 30. 10:06","title":"Megvan, ki lesz az Index új főszerkesztő-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Wilfried Zahát először csak egy 12 éves fiú zaklatta, de amikor őt jelentette, elkezdtek ömleni hozzá a gyalázkodások.","shortLead":"Wilfried Zahát először csak egy 12 éves fiú zaklatta, de amikor őt jelentette, elkezdtek ömleni hozzá a gyalázkodások.","id":"20200729_Annyi_rasszista_uzenetet_kap_a_focista_hogy_inkabb_nem_hasznalja_a_kozossegi_mediat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a9e4fa-b4f5-48dd-92c8-053e51f855c5","keywords":null,"link":"/sport/20200729_Annyi_rasszista_uzenetet_kap_a_focista_hogy_inkabb_nem_hasznalja_a_kozossegi_mediat","timestamp":"2020. július. 29. 19:32","title":"Annyi rasszista üzenetet kap a focista, hogy inkább nem használja a közösségi médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]