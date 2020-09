Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3da94f32-b7a0-4fec-b6cd-2798d034cbdc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Jóval a Facebook előtt, kézműves titkosszolgálati módszerekkel szokatlanul sikeres konteót gyártottak Moszkvában és Kelet-Berlinben arról, hogy a HIV-vírus egy amerikai laborból szabadult ki.\r

","shortLead":"Jóval a Facebook előtt, kézműves titkosszolgálati módszerekkel szokatlanul sikeres konteót gyártottak Moszkvában és...","id":"20200831_AIDS_amerikai_labor_szovjet_alhir_Fort_Detrick_Operation_Infektion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da94f32-b7a0-4fec-b6cd-2798d034cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef0c644-f045-4b52-8244-ee8f51e87ad8","keywords":null,"link":"/360/20200831_AIDS_amerikai_labor_szovjet_alhir_Fort_Detrick_Operation_Infektion","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:00","title":"Csaknem 40 éve kiirthatatlan a KGB-s fake news az AIDS eredetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Történelmi kockázat vár Magyarországra Matolcsy György szerint, ha a következő 20-25 évre nem készül világos menetrenddel.","shortLead":"Történelmi kockázat vár Magyarországra Matolcsy György szerint, ha a következő 20-25 évre nem készül világos...","id":"20200831_matolcsy_gyorgy_allamadossag_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3adf0cd-b35a-4d44-a5b1-fad72057591b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_matolcsy_gyorgy_allamadossag_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:35","title":"Matolcsy megint Ausztriát állítja elérendő célként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók már most több fertőzöttről beszélnek, és várhatóan a hivatalos számok is emelkednek majd.","shortLead":"A hallgatók már most több fertőzöttről beszélnek, és várhatóan a hivatalos számok is emelkednek majd.","id":"20200901_corvinus_golyatabor_18_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d25f76-4999-4e5e-a918-71799e3c81af","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_corvinus_golyatabor_18_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:37","title":"Legalább 18-an kapták el a koronavírust a Corvinus gólyatáborában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Franklin Templeton a vállalatirányításba ezúttal is leigazolt egy remek kapcsolatokkal rendelkező szakembert. ","shortLead":"A Franklin Templeton a vállalatirányításba ezúttal is leigazolt egy remek kapcsolatokkal rendelkező szakembert. ","id":"202035_chi_fu_ft_european_fund_jo_kapcsolatok_atempletonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a685e26-7f02-4a03-b902-d7ab15d2586f","keywords":null,"link":"/360/202035_chi_fu_ft_european_fund_jo_kapcsolatok_atempletonnal","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:15","title":"Újabb alapkezelőt hozott létre Magyarországon a világ egyik legnevesebb befektetőcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c82be64-2b43-458b-b0b2-5a1533a65c99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel háromezren haltak bele a koronavírusba, 147 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Egy nap alatt közel háromezren haltak bele a koronavírusba, 147 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak.","id":"20200831_koronavirus_fertozottek_szamok_25millio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c82be64-2b43-458b-b0b2-5a1533a65c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2da6fa9-cc5d-42db-b292-edaa5ad0db33","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_koronavirus_fertozottek_szamok_25millio","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:26","title":"Elérte a 25 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Feladta a leckét a kormány az iskoláknak: rájuk tolta annak felelősségét, hogy a járványveszélyben is biztonságos körülmények közt folyjon az oktatás.","shortLead":"Feladta a leckét a kormány az iskoláknak: rájuk tolta annak felelősségét, hogy a járványveszélyben is biztonságos...","id":"202035__tanevkezdes__jarvanyveszely__sokasodo_kerdojelek__osztaly_vigyazz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1d3a60-9a5a-46cd-bd79-dca983ca63a7","keywords":null,"link":"/360/202035__tanevkezdes__jarvanyveszely__sokasodo_kerdojelek__osztaly_vigyazz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:00","title":"Tanévkezdés a járványban: a kormány távol tartja magát és mossa kezeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6fb67-ffe9-4d62-bba0-8ccefffee3af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szomjas György filmrendező válogatása saját műveiből minden memoárnál és mélyinterjúnál beszédesebb.","shortLead":"Szomjas György filmrendező válogatása saját műveiből minden memoárnál és mélyinterjúnál beszédesebb.","id":"202035_konyv_mozi__filmnovellak_szomjas_gyorgy_kopaszkutya_es_atobbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a6fb67-ffe9-4d62-bba0-8ccefffee3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac32ae-d19c-4a6a-8e15-3cbd3d7b20ad","keywords":null,"link":"/360/202035_konyv_mozi__filmnovellak_szomjas_gyorgy_kopaszkutya_es_atobbi","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:00","title":"„Még nem film és már nem irodalom” – a Kopaszkutya és a Falfúró születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik, hogy a karácsonyi csúcsszezont átcsoportosítással és munkaidőkerettel vigye végig.","shortLead":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik...","id":"20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c996c8d-da57-4bfe-8825-7200eff9f7d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:22","title":"Elkezdtek a karácsonyi rohamra készülni a Magyar Postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]