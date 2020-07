Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cb0456b-b562-4a8a-99d3-717b732814eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhány éve koncepcióautóban debütált utastérdíszítés mostanra megérett a piaci debütálásra.","shortLead":"A néhány éve koncepcióautóban debütált utastérdíszítés mostanra megérett a piaci debütálásra.","id":"20200724_tapinthato_luxus_3d_faberakassal_rukkolt_elo_a_bentley_flying_spur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb0456b-b562-4a8a-99d3-717b732814eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc57a8-84ea-4007-b0af-68b6a1b9fb34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_tapinthato_luxus_3d_faberakassal_rukkolt_elo_a_bentley_flying_spur","timestamp":"2020. július. 24. 09:21","title":"Tapintható luxus: 3D-s faberakással rukkolt elő a Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Synacktive, valamint az amerikai Grimm kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a DJI drónok irányításához szükséges alkalmazás személyes információkat gyűjt a felhasználó mobiltelefonjáról.","shortLead":"A francia Synacktive, valamint az amerikai Grimm kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a DJI drónok irányításához...","id":"20200723_dji_dron_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5791d572-447c-4e4d-bae3-db103c976abc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_dji_dron_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 23. 20:03","title":"Személyes adatokat gyűjthet a DJI drónok alkalmazása a felhasználókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan sehova nem mennek idén, mert tartanak a vírustól.","shortLead":"Sokan sehova nem mennek idén, mert tartanak a vírustól.","id":"20200723_kulfoldi_utazas_nyaralas_orszagok_besorolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c5bc32-7162-4e95-b24e-386d8ee86830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_kulfoldi_utazas_nyaralas_orszagok_besorolasa","timestamp":"2020. július. 23. 16:16","title":"Tömegével mondták vissza az utazásokat a piros, sárga és zöld zónák bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kommunista szobrokat bemutató szoborparkban, a budavári Mária Magdolna-toronyban és a bükfürdői termálfürdőben is lehet mobillal fizetni.","shortLead":"A kommunista szobrokat bemutató szoborparkban, a budavári Mária Magdolna-toronyban és a bükfürdői termálfürdőben is...","id":"20200722_Mar_mobillal_is_fizethet_aki_izelitot_szeretne_a_kommunista_diktatura_szellemebol_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41907186-0272-4f7e-98bd-3970e8d72f2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Mar_mobillal_is_fizethet_aki_izelitot_szeretne_a_kommunista_diktatura_szellemebol_Budapesten","timestamp":"2020. július. 22. 14:19","title":"Már mobillal is fizethet, aki ízelítőt szeretne a kommunista diktatúra szelleméből Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Péntekig kapott határidőt Kína arra az Egyesült Államoktól, hogy bezárja a houstoni konzulátusát. 