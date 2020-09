Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","shortLead":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","id":"20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db27f6-f14f-407b-ac84-223b356f1384","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:21","title":"Minszkbe utazik az orosz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészben nézve a budapesti agglomeráció az országon belüli migráció legkedveltebb célpontja, de néhány balatoni és Velencei-tavi járás magasabb bevándorlással büszkélkedhet. Az ország északkeleti és délnyugati járásai továbbra is elvándorlással küzdenek.","shortLead":"Egészben nézve a budapesti agglomeráció az országon belüli migráció legkedveltebb célpontja, de néhány balatoni és...","id":"20200902_NER_Balaton_ingatlanpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb20530-8345-47af-aa0a-17eabb58070c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_NER_Balaton_ingatlanpiac","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:03","title":"A NER nagyágyúinak belső migránsokkal kell osztozniuk a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3f6626-7030-4f0a-9d9c-63d42ec14de3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Visszaesik a forgalom a beutazási korlátozások miatt, és folyamatosan törlik a járatokat is.","shortLead":"Visszaesik a forgalom a beutazási korlátozások miatt, és folyamatosan törlik a járatokat is.","id":"20200903_ferihegy_liszt_ferenc_nemzekozi_repuloter_jarattorlesek_visszaeso_forgalom_utasok_repules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e3f6626-7030-4f0a-9d9c-63d42ec14de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3164634a-f486-4263-8079-7810fb193164","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_ferihegy_liszt_ferenc_nemzekozi_repuloter_jarattorlesek_visszaeso_forgalom_utasok_repules","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:45","title":"Legfeljebb háromezer utasra számítanak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","shortLead":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","id":"20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570776fe-a877-4763-9d2f-4a0c681b1db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:36","title":"Az aszfalt is jelentősen szennyezi a városok levegőjét, különösen forró, nyári napokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3d56eb-e0cd-4b54-a241-3c66e4ed501e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna egykori miniszterelnöke Facebookon közölte, hogy túlvan az életveszélyen.","shortLead":"Ukrajna egykori miniszterelnöke Facebookon közölte, hogy túlvan az életveszélyen.","id":"20200902_timosenki_ukrajna_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3d56eb-e0cd-4b54-a241-3c66e4ed501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af32172-0471-4f1a-b940-23ebb1861c4e","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_timosenki_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:48","title":"Timosenko már nincs válságos állapotban, de még kezelésre szorul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az eddigi megbízott főtitkár nem folytathatja a munkát az ELKH élén.","shortLead":"Az eddigi megbízott főtitkár nem folytathatja a munkát az ELKH élén.","id":"20200902_Uj_fotitkar_az_akademia_kutatointezetek_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ac644-dfbd-4f2c-aa6f-ecab694187a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Uj_fotitkar_az_akademia_kutatointezetek_elen","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:57","title":"Meglepetés befutó az akadémiai kutatóintézetek vezetői posztján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon több olyan keret is megjelent, amellyel szolidaritást vállalhat az alapítványi formába került Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (SZFE), valamint az intézmény jövőéért aggódó diáksággal.","shortLead":"A Facebookon több olyan keret is megjelent, amellyel szolidaritást vállalhat az alapítványi formába került Színház- és...","id":"20200902_facebook_keret_profilkep_szinmuveszeti_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d2bbf-6a67-4e9f-8e65-445f82154272","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_facebook_keret_profilkep_szinmuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:12","title":"SZFE-ügy a Facebookon: profilképes kerettel állhat ki az egyetemisták mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer ember kell ahhoz, hogy az akció sikeres legyen.","shortLead":"Ötezer ember kell ahhoz, hogy az akció sikeres legyen.","id":"20200903_A_Szinmuveszetitol_a_Parlamentig_tarto_elolanccal_tiltakoznak_vasarnap_az_egyetem_hallgatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6cc38c-fb1a-47c6-9b3f-320b3928e853","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_A_Szinmuveszetitol_a_Parlamentig_tarto_elolanccal_tiltakoznak_vasarnap_az_egyetem_hallgatoi","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:09","title":"A Színművészetitől a Parlamentig tartó élőlánccal tiltakoznak vasárnap az egyetem hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]