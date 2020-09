Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6c72190-76e9-4239-a2bc-27d61d07716e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tetten érésről felvétel is készült.","shortLead":"A tetten érésről felvétel is készült.","id":"20200911_Epp_a_kapuban_arultak_a_drogot_amikor_megjelent_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6c72190-76e9-4239-a2bc-27d61d07716e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719598f2-f5b3-495d-8645-05b6f3e2d496","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Epp_a_kapuban_arultak_a_drogot_amikor_megjelent_a_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:47","title":"Épp a kapuban árulták a drogot, amikor megjelent a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a14508-910d-4f36-a954-d4e4f0cc7158","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200911_Marabu_Feknyuz_Tuntizo_kis_libernyakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96a14508-910d-4f36-a954-d4e4f0cc7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be98824e-7a0d-40d7-83f9-4a0e90dfd9e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Marabu_Feknyuz_Tuntizo_kis_libernyakok","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:01","title":"Marabu Féknyúz: Tüntiző kis libernyákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem teljesülnek a követeléseik, a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkba lépnek. A hallgatók közben Palkovics Lászlótól kérik, hogy szólítsa fel lemondásra az intézmény fenntartását átvevő alapítvány kuratóriumát.","shortLead":"Ha nem teljesülnek a követeléseik, a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkba lépnek. A hallgatók közben...","id":"20200910_szfe_sztrajk_palkovics_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f662a0-3933-49e4-8177-edacfd9a09e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_szfe_sztrajk_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:52","title":"Sztrájkra készülnek a Színművészeti dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf776e82-850e-47ff-a849-0c669f78f8f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érkezőben lévő újdonságra minden további nélkül igényelhető lesz a 2,5 millió forintos állami támogatás.","shortLead":"Az érkezőben lévő újdonságra minden további nélkül igényelhető lesz a 2,5 millió forintos állami támogatás.","id":"20200909_7_uleses_valtozat_johet_a_ford_kugabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf776e82-850e-47ff-a849-0c669f78f8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62970acf-3640-4e41-b307-e6b456c7811a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_7_uleses_valtozat_johet_a_ford_kugabol","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:59","title":"7 üléses változat jöhet a Ford Kugából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a7dff6-14fc-415e-ad03-e573b57c1865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyetem rektora tartózkodott az állásfoglalástól, de egy sor oktató azért elmondta a véleményét. ","shortLead":"Az egyetem rektora tartózkodott az állásfoglalástól, de egy sor oktató azért elmondta a véleményét. ","id":"20200910_Budapesti_Metropolitan_Egyetem_szolidaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a7dff6-14fc-415e-ad03-e573b57c1865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d63acdc-bf2d-4dd8-8091-ab92ac074d63","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Budapesti_Metropolitan_Egyetem_szolidaritas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:53","title":"A Budapesti Metropolitan Egyetem több tanára is szolidaritásáról biztosítja az SZFE-s hallgatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3cdbe49-278a-41ad-800c-bd9b114f749f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Szeptember 11-én lenne 75 éves az européer erdélyi magyar értelmiség szellemi vezéregyénisége, ha kilenc évvel ezelőtt nem döntött volna úgy, hogy nem lesz annyi. Korszakalkotó irodalomelméleti művek szerzője, a kolozsvári egyetem karizmatikus tanára, a magyar irodalmi tanszék vezetője, a Securitate kitüntetett célszemélye, magyar és román nacionalisták, antidemokraták és illiberálisok legkövetkezetesebb ellenfele. Hithű keresztény. Boldogtalan magánember.","shortLead":"Szeptember 11-én lenne 75 éves az européer erdélyi magyar értelmiség szellemi vezéregyénisége, ha kilenc évvel ezelőtt...","id":"20200911_Gyimesi_Eva__Az_elet_amelybe_bele_kellett_halni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3cdbe49-278a-41ad-800c-bd9b114f749f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd61254-f3c6-4dc7-8b53-c4dc0e1ae057","keywords":null,"link":"/360/20200911_Gyimesi_Eva__Az_elet_amelybe_bele_kellett_halni","timestamp":"2020. szeptember. 11. 19:00","title":"Az élet, amelybe bele kellett halni – Cs. Gyímesi Éva emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a járvány második hullámában az lesz a lényeg, hogy működjön az ország, ez volt a fő üzenete a nemzeti konzultációnak. Továbbra is az időseket kell védeni, ingyenes lesz az influenza elleni védőoltás is, de konkrét belső korlátozásokat nem jelentett be. Orbán Viktor azt ígérte, a következő hetekben többet fog kommunikálni, és visszamegy Facebook-huszárnak. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a járvány második hullámában az lesz a lényeg, hogy működjön az ország, ez volt a fő üzenete...","id":"20200911_orban_radiointerju_kossuth_radio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe77497b-520d-4b92-a407-1ab961c7ec5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_orban_radiointerju_kossuth_radio","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:49","title":"Orbán: Hatósági árasak lesznek a koronavírustesztek, nem zárják be az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2250954-786d-4702-af09-630ffd47726d","c_author":"Peer Krisztián","category":"360","description":"A földön reggelizésről, a múzeumi realizmusról, a költészetről és a nem értésről. ","shortLead":"A földön reggelizésről, a múzeumi realizmusról, a költészetről és a nem értésről. ","id":"20200911_Peer_Krisztian_Politizalas_avagy_megerteni_Balazs_Petert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2250954-786d-4702-af09-630ffd47726d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03719102-4aca-4a08-968b-9cd7a94a82d9","keywords":null,"link":"/360/20200911_Peer_Krisztian_Politizalas_avagy_megerteni_Balazs_Petert","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:00","title":"Peer Krisztián: Politizálás, avagy megérteni Balázs Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]