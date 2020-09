Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27838010-83f7-4f1d-b82c-c7213567c358","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érzékeny, költői hangulatú klipet készített a Subtones, Topolánszky Tamás egy konyhában felhúzott stúdióban vette fel, vírusbiztos, minimál koncepcióban.



","shortLead":"Érzékeny, költői hangulatú klipet készített a Subtones, Topolánszky Tamás egy konyhában felhúzott stúdióban vette fel...","id":"20200930_Csango_nepdalfeldolgozasra_forgatott_klipet_a_Subtones","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27838010-83f7-4f1d-b82c-c7213567c358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad50479-a782-4c8c-9c5f-d0c03ccf4b16","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Csango_nepdalfeldolgozasra_forgatott_klipet_a_Subtones","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:00","title":"„Igaz szerelem” – csángó népdalfeldolgozásra forgatott klipet a Subtones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már megközelíti a 20 ezret.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már megközelíti a 20 ezret.","id":"20200929_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc80a656-cef6-4b1e-8652-b8abe4fbd50d","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:02","title":"Ismét 800 felett a fertőzöttek száma, 8-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babd59ad-fa41-489c-a3a1-0ee251882217","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tud annyit, mint egy szintén Kínában gyártott Tesla Model 3, de az tízszer annyiba is kerül. ","shortLead":"Nem tud annyit, mint egy szintén Kínában gyártott Tesla Model 3, de az tízszer annyiba is kerül. ","id":"20200929_Egesz_vallalhato_a_15_millio_forintos_kinai_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=babd59ad-fa41-489c-a3a1-0ee251882217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae88b89-a528-4a2c-8e78-cd2dfc99d054","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Egesz_vallalhato_a_15_millio_forintos_kinai_elektromos_auto","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:59","title":"Másfél millióért árulja kínai elektromos autóját a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b86144f-8be0-411b-ad2a-de515d53ee90","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A nagy pénz leginkább 2022-től érkezhet, ám a feltételek még távolról sem világosak. ","shortLead":"A nagy pénz leginkább 2022-től érkezhet, ám a feltételek még távolról sem világosak. ","id":"20200929_mff_nextgenerationeu_eu_tamogatas_varga_banai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b86144f-8be0-411b-ad2a-de515d53ee90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebf6cc6-9fb8-4f03-8ab7-e887b4e3312a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_mff_nextgenerationeu_eu_tamogatas_varga_banai","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:59","title":"A kormány is elismerte: már jött uniós pénz a pandémiaválság csillapításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) tudósai szerint négy tó is van a Mars felszíne alatt. A meglepő kijelentést a Mars Express nevű műhold adataira alapozza a kutatócsoport.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) tudósai szerint négy tó is van a Mars felszíne alatt. A meglepő kijelentést a Mars Express...","id":"20200929_viz_a_marson_marsi_viz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0875bebe-5d73-4d09-ab40-82cd0eac989e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_viz_a_marson_marsi_viz","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:03","title":"Bizonyítékot találhattak a tudósok arra, hogy folyékony víz van a Mars felszíne alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6b4ed1-85e2-4929-977b-7b2b5b97c564","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság első éves jogállamisági jelentésében a brüsszeli testület aggasztónak nevezte a magyar igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos átalakításokat, és külön kitértek arra, hogy a korrupciós ügyekben a magas beosztású hivatalnokok felelősségre vonása egyelőre elmaradt. A sajtószabadságot pedig több irányból fenyegetik kormányzati lépések.","shortLead":"Az Európai Bizottság első éves jogállamisági jelentésében a brüsszeli testület aggasztónak nevezte a magyar...","id":"20200930_Igazsagszolgaltatas_sajto_korrupcio_jogallamisag_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6b4ed1-85e2-4929-977b-7b2b5b97c564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ec28c1-1251-47c5-ab10-3de657d9ed31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Igazsagszolgaltatas_sajto_korrupcio_jogallamisag_europai_unio","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:55","title":"Igazságszolgáltatás, sajtó, korrupció – itt sérül Brüsszel szerint a jogállamiság Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A zöld-fehérek a norvég Moldét búcsúztatták a rájátszás visszavágóján.\r

","shortLead":"A zöld-fehérek a norvég Moldét búcsúztatták a rájátszás visszavágóján.\r

","id":"20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_playoff","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e996381-9137-4d99-abdf-60d13973b96c","keywords":null,"link":"/sport/20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_playoff","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:59","title":"Teljesült az álom, 25 év után újra BL-főtáblán a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aa7a6b-b55b-4e64-b5c5-0bb05618e6d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zynga úgy döntött, elérkezett az idő a Facebook hőskorának sikerjátékaként emlékezetes Farmville nyugdíjazására.","shortLead":"A Zynga úgy döntött, elérkezett az idő a Facebook hőskorának sikerjátékaként emlékezetes Farmville nyugdíjazására.","id":"20200928_zynga_farmville_jatek_vege_adobe_flash","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6aa7a6b-b55b-4e64-b5c5-0bb05618e6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd47ba69-789a-47de-bbfd-afaae8dfcc3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_zynga_farmville_jatek_vege_adobe_flash","timestamp":"2020. szeptember. 28. 22:33","title":"Véget ér egy korszak: 11 év után végleg beszántják a Farmville-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]