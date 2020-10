Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36ffaa41-6d4f-497d-8f27-3155f730529e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Rozsdatemető 2.0 változatában megmutatta, hogyan ütnek vissza nemzedéki sérülések, Az ember tragédiáját mai környezetbe helyezte, most pedig Péterfy-Novák Éva megtörtént esetekből írt regényét adaptálta színpadra és rendezte. HVG-interjú Tasnádi István rendezővel, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárával.","shortLead":"A Rozsdatemető 2.0 változatában megmutatta, hogyan ütnek vissza nemzedéki sérülések, Az ember tragédiáját mai...","id":"202040__tasnadi_istvan__csaladi_traumakrol_kis_voros_golyokrol__sorsismetlodesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ffaa41-6d4f-497d-8f27-3155f730529e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b72bf2c-9573-47a7-9a43-9ba754bd31db","keywords":null,"link":"/360/202040__tasnadi_istvan__csaladi_traumakrol_kis_voros_golyokrol__sorsismetlodesek","timestamp":"2020. október. 05. 19:00","title":"Tasnádi István rendező: Nem lehet buldózerrel megreformálni az SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan a minisztérium azzal indokolta néhány hónapja Dzsudzsák Balázs diplomata-útlevelét, hogy a válogatott csapatkapitányaként méltó rá, most, hogy nem hívták be a válogatottba, megtarthatja az útlevelet.","shortLead":"Ugyan a minisztérium azzal indokolta néhány hónapja Dzsudzsák Balázs diplomata-útlevelét, hogy a válogatott...","id":"20201006_Dzsudzsak_diplomata_utlevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213868d5-4dbe-4b70-88ac-ef38699c1118","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_Dzsudzsak_diplomata_utlevel","timestamp":"2020. október. 06. 06:52","title":"Nem vonják vissza Dzsudzsák diplomata-útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c577246-fcc0-4f55-8ee6-711ce30a7c68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Róbert Magánkórházban működő Embryo-Optimal Kft. igyekszik a módszert piacképessé is tenni.","shortLead":"A Róbert Magánkórházban működő Embryo-Optimal Kft. igyekszik a módszert piacképessé is tenni.","id":"202040_embryooptimal_babavarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c577246-fcc0-4f55-8ee6-711ce30a7c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ece26b-22bd-46be-9a19-b9840a5d0cf3","keywords":null,"link":"/360/202040_embryooptimal_babavarok","timestamp":"2020. október. 05. 12:00","title":"Idehaza új eljárást fejlesztenek a lombikbébiprogramhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A köztársasági elnök globális katasztrófától tart, és felsorolta a magyar állam érdemeit is a szén-dioxid-kibocsátás elleni harcban.","shortLead":"A köztársasági elnök globális katasztrófától tart, és felsorolta a magyar állam érdemeit is a szén-dioxid-kibocsátás...","id":"20201005_ader_janos_barack_obama_klimaveszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4ff3c-d936-401b-b6e8-6d7a927557c1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_ader_janos_barack_obama_klimaveszhelyzet","timestamp":"2020. október. 05. 16:09","title":"Barack Obamát idézve hívta fel Áder János a figyelmet a klímakatasztrófára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Néhány százan vettek részt a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése elleni vasárnapi demonstráción.","shortLead":"Néhány százan vettek részt a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése elleni vasárnapi demonstráción.","id":"20201004_szfetuntetes_palinkas_hajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085860fa-c473-4e09-9278-82c821e44523","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_szfetuntetes_palinkas_hajos","timestamp":"2020. október. 04. 21:01","title":"SZFE-tüntetés: Mindannyiunk szabadsága, és egy jobb, boldogabb élet reménye a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3cd7ea-9dfa-424f-ad78-1eecc2925c48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SN2018gv névre keresztelt szupernóva robbanása 5 milliárdszor fényesebb volt, mint a mi Napunk.","shortLead":"Az SN2018gv névre keresztelt szupernóva robbanása 5 milliárdszor fényesebb volt, mint a mi Napunk.","id":"20201004_hubble_urtavcso_szupernova_robbanas_sn2018gv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a3cd7ea-9dfa-424f-ad78-1eecc2925c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac6ac82-9436-4bac-8e23-fa81de71fdc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_hubble_urtavcso_szupernova_robbanas_sn2018gv","timestamp":"2020. október. 05. 10:33","title":"Videó: A Hubble megörökítette a Napnál 5 milliárdszor fényesebb, óriási szupernóva-robbanást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A MÁV-vezér Homolya Róbert Pafféri Zoltánt kérte fel a posztra.","shortLead":"A MÁV-vezér Homolya Róbert Pafféri Zoltánt kérte fel a posztra.","id":"20201005_volanbusz_elnok_vezerigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e393c241-56c3-4c60-809c-05897a2d348a","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_volanbusz_elnok_vezerigazgato","timestamp":"2020. október. 05. 21:16","title":"Új elnök-vezérigazgatója lett a Volánbusznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Közös véleménycikket tett közzé a Politico brüsszeli uniós portálon az Európai Parlament négy meghatározó politikai csoportosulása, amelyek együtt a parlament jelentős többségét adják. Manfred Weber, az Európai Néppárt, Dacian Ciolos, az Európa Megújul, Iratxe Garcia Perez, a Szociáldemokraták és Ska Keller, valamint Philippe Lamberts a Zöldek részéről “Az európai értékek nem eladók” címmel pubikálták álláspontjukat.","shortLead":"Közös véleménycikket tett közzé a Politico brüsszeli uniós portálon az Európai Parlament négy meghatározó politikai...","id":"20201006_Az_EP_nem_alkuszik_a_jogallamisag_kapcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85897661-caf8-4c3a-b703-866e7efa3c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Az_EP_nem_alkuszik_a_jogallamisag_kapcsan","timestamp":"2020. október. 06. 11:55","title":"Az EP nem alkuszik a jogállamiság kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]