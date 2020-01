Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200119_windows7_tamogatas_vege_windows_10_frissites_ingyen_nasa_gyakornok_bolygo_uj_facebook_szabalyok_japan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ebbea2-5887-4ab9-a8c5-6dc434719b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_windows7_tamogatas_vege_windows_10_frissites_ingyen_nasa_gyakornok_bolygo_uj_facebook_szabalyok_japan_koronavirus","timestamp":"2020. január. 19. 12:03","title":"Ez történt: levette a kezét a Windows 7-ről a Microsoft, de még ingyen elérhető a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7703df1b-5bc3-48e9-b64a-d5730d4b5164","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A másfél évvel ezelőtti feljelentés után azonban nagyon hamar kiderült, hogy nem volt igaz az állítás. ","shortLead":"A másfél évvel ezelőtti feljelentés után azonban nagyon hamar kiderült, hogy nem volt igaz az állítás. ","id":"20200118_nevelt_lany_eroszak_kunagotai_lelkeszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7703df1b-5bc3-48e9-b64a-d5730d4b5164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33704093-7610-4c97-a8bf-c85d44c44f7f","keywords":null,"link":"/elet/20200118_nevelt_lany_eroszak_kunagotai_lelkeszt","timestamp":"2020. január. 18. 21:24","title":"Nem először vádolta meg nevelt lánya erőszakkal a kunágotai lelkészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897f7832-f655-4d7e-9e36-2696b538073f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"\"A Repülő Cirkusz mindnyájunknak tetszett, de abban már nem tudtunk megegyezni, hogy kinek a cirkusza legyen\" - emlékezik vissza az egyik alapító, Eric Idle újonnan megjelent könyvében. ","shortLead":"\"A Repülő Cirkusz mindnyájunknak tetszett, de abban már nem tudtunk megegyezni, hogy kinek a cirkusza legyen\"...","id":"20200119_Hogyan_kapta_a_nevet_a_Monty_Python_Eric_Idle_elmeseli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=897f7832-f655-4d7e-9e36-2696b538073f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846f7dae-298a-4d81-bfab-b9c921c15a01","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200119_Hogyan_kapta_a_nevet_a_Monty_Python_Eric_Idle_elmeseli","timestamp":"2020. január. 19. 19:15","title":"Hogyan kapta a nevét a Monty Python? Eric Idle így emlékszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0429f4b9-2833-43dd-8df0-39d1eca55dec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Polipok inspirálta robotot alkottak kínai kutatók: a puha robot képes a zsugorodásra, a környezetéhez igazodó kamuflázsra és a multimodális helyzetváltoztatásra.","shortLead":"Polipok inspirálta robotot alkottak kínai kutatók: a puha robot képes a zsugorodásra, a környezetéhez igazodó...","id":"20200119_polip_robot_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0429f4b9-2833-43dd-8df0-39d1eca55dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8057b54-6566-412e-a26e-433fdf177abe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_polip_robot_kina","timestamp":"2020. január. 19. 17:03","title":"Saját testénél kisebb csövön is átfér a kínaiak új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információk szivárogtatásáról ismert Twitter-felhasználó, Ishan Agarwal egy új képet tett közzé arról, milyen lesz a február 11-én érkező Galaxy S20 Ultra kameramodulja.","shortLead":"A pontos információk szivárogtatásáról ismert Twitter-felhasználó, Ishan Agarwal egy új képet tett közzé arról, milyen...","id":"20200120_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_kiszivargott_kep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fa1110-78d7-4025-9b00-fc5f11703def","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_kiszivargott_kep","timestamp":"2020. január. 20. 11:33","title":"Ez már a végső? Újabb kép jelent meg a még be sem mutatott Galaxy S20 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően a világbajnoki ezüstérmes spanyolokat megelőzve nyerte a C csoportot és jutott közvetlenül a negyeddöntőbe a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően...","id":"20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1f83eb-7616-4366-81cb-56911f52fd33","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","timestamp":"2020. január. 18. 20:11","title":"Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar válogatott a férfi vízilabda Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10d36f6-87c3-464f-8177-19bf16539f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihasít és önálló márkává nevel magából egy kis darabot a Xiaomi.","shortLead":"Kihasít és önálló márkává nevel magából egy kis darabot a Xiaomi.","id":"20200119_xiaomi_poco_marka_fuggetlenedik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a10d36f6-87c3-464f-8177-19bf16539f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ac2214-1735-4d38-84a8-d15d0e94d6ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_xiaomi_poco_marka_fuggetlenedik","timestamp":"2020. január. 19. 12:33","title":"Ha telefont venne: új márka jelenik meg a mobilpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc6dc9f-50c1-464e-8b2f-1c6a20fe612f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sintó hívők idén 65. alkalommal vállalkoztak az újévi tradícióra. ","shortLead":"A sintó hívők idén 65. alkalommal vállalkoztak az újévi tradícióra. ","id":"20200118_Negyvenen_martoztak_meg_a_jeges_vizben_a_megtisztulasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc6dc9f-50c1-464e-8b2f-1c6a20fe612f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9eec48-7c09-44c8-8307-568690b2b43f","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Negyvenen_martoztak_meg_a_jeges_vizben_a_megtisztulasert","timestamp":"2020. január. 18. 15:22","title":"Negyvenen mártóztak meg a jeges vízben a megtisztulásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]