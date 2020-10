Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de a vírusbiztos papírok azóta is fontos szerepet töltenek be. Csakhogy van velük egy gond: ezeket a termékeket már nem lehet újrahasznosítani. A nyergesújfalui Lucart Kft-nél igyekeznek mégis megtalálni ennek a módját.

A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Magyarországon nagy hagyománya van az iskolai papírgyűjtésnek. Nemrégiben arról szóltak azonban a hírek, hogy összeomlás előtt áll a szelektív papírgyűjtés és a papír újrahasznosítása, ugyanis negatívba fordult a papír ára – emiatt a gyűjtést végző vállalkozások nem veszik már át az összegyűjtött papírt. Bár sokak szerint az iskolai papírgyűjtéseknek a szemléletformálásban is nagy szerepe van, az iparág oldaláról érkező egyik ellenérv az, hogy alacsony minőségű az az alapanyag, amit az iskolások összegyűjtenek, nincs értelme újrahasznosítani.

Minden papír újrahasznosítható

- kontráz erre Omar Balducci, a Lucart Kft. Közép-Kelet-Európáért felelős kereskedelmi igazgatója. Azért azt is hozzáteszi: "Ez persze attól is függ, milyen minőségű papírt akarunk kapni végereményképpen. Sok cég foglalkozik azzal, hogy ilyen lakossági hulladékpapírt, magazinokat, szórólapokat újrahasznosít, ezekből úgynevezett második generációs papír lesz.”

Omar Balducci © Túry Gergely

„Korántsem korlátlan alapanyag a papír. A cég korábbi mottója is az volt, hogy a vécépapír akkor a legjobb, ha újrahasznosított papírból van." Ez mindenesetre a ciklus vége: sem azt, sem egy zsíros szalvétát nem lehet újrahasznosítani, pedig ezekből is rengeteg keletkezik. Épp ezért lenne égetően fontos, hogy ami csak van, és amit csak lehet, hogy újrahasznosítsuk és ne fákat vágjunk ki” – hangsúlyozza a szakember.

Az olasz Lucart anyacég 1953 óta foglalkozik papírtermékek gyártásával, összesen 9 üzemük van. A társaság évente 395 ezer tonna higiéniai papírterméket gyárt, ezek 55 százaléka már újrahasznosított alapanyagból készül.

2016-ban vásárolta meg a cégcsoport az esztergomi Bokk papírt – a cég nyergesújfalui egysége 2018-ban kezdte meg a működését. Innen szolgálják ki a közép- és kelet-európai piacokat. Itt évente 13 500 tonnányi papírterméket állítanak elő. Ők az egyetlen olyan magyar cég a háztartási papírt gyártók között, amelyik rendelkezik az Ecolabel minősítéssel: ezt azok a vállalkozások kapják meg az Európai Uniótól, amelyek megfelelnek a legmagasabb környezetvédelmi előírásoknak és a körkörös gazdaság elvei alapján működnek.

© Túry Gergely

Mi kell a vevőnek?

Erre állítják, van is igény, hiszen egyre többen keresik a kifejezetten a környezettudatos termékeket, és egyre több hotel, szálloda dönt úgy, hogy csökkenti a szén-dioxid-kibocsátását – és ennek az egyik jó eszköze, ha újrahasznosított termékekre cserélik le a korábbiakat.

A nyergesújfalui gyárban fogyasztói és ún. away-from-home, vagyis az ipari szegmenst kiszolgáló papírtermékeket gyártanak: WC-papírt, kéztörlőt, papírtörlőt, papírzsebkendőt, de még orvosi lepedőket is. „Míg a vásárlóknál nagyon fontos szempont, hogy kellően megragadja a tekintetet a csomagolás, a termék paraméterei, tulajdonságai már nem olyan fontosak, pont az ellenkezője igaz az ipari szereplőkre” – meséli. A látvány korábban fontos szempont volt az újrahasznosított termékeknél is. Az a papír ugyanis barnásabb volt, így a vásárlók kevésbé szívesen vették meg, ez azonban mostanra változott. „Egyre erősödő tendencia az, hogy az ilyen nyersebb árnyalatú termékeket keresik, amelyek nem mennek át semmilyen fehérítő eljáráson. Ennek pedig több oka is van: egy ilyen papír erősebb, jobb a nedvszívó képessége és ellenállóbb. Végeredményben pedig olcsóbb is, hiszen nincs szükség semmilyen kémiai eljárásra a gyártása során. Az emberek pedig jól érzékelhetően az egyre jobb minőségű termékeket keresik” – magyarázza az igazgató.

© Túry Gergely

Papír(termék)reneszánsz - a koronavírusnak köszönhetően

Most ismert rá a világ, mennyire szükségünk is van a higiéniai papírtermékekre"

- mondja a maga 20 év tapasztalatával Balducci. „Miből raktározott be mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? WC-papírból. Sokan most eszméltek rá, mennyire fontosak is ezek a termékek. De a higiénia is olyan szempont, ami most kapott kellő hangsúlyt. Az Egészségügyi Világszervezet is azt mondta, a tiszta kéz fertőtlenített kéz. És hogy mi kell ehhez? Szappan, víz és papír. Mert eldobható. Ez a legvírusbiztosabb módja a kéztörlésnek” – magyarázza. Azt pedig, hogy a higiénikus, egyszer használatos, de mégis természetes alapanyagból készült termékek megerősödnek a piacon, nem csupán fellángolásnak, hanem hosszú távú tendenciának tartja.

A cégnél 2010 óta dolgoznak ökológiai papírból is: az ún. Fiberpack papírt 100 százalékban Tetrapack csomagolások papírtartalmának újrahasznosításából nyert cellulózból készítik. Maga az újrahasznosított alappapír a Lucart olasz anyagcégétől érkezik Nyergesújfalura. Egyetlen, nagyméretű tekercsnyi alappapírból 2-3 kamiont töltenek meg higiéniai papírtermékekkel.

© Túry Gergely

Ha az átlagos alappapír-készletüket vesszük, 400-500 tonnából körülbelül 3,5 millió WC-papír tekercset tudnak gyártani. A magyar fogyasztók a Nielsen adatai szerint 2019-ben több mint 500 millió darab tekercset vásároltak a piackutató cég által felmért üzletekben. Ha azzal számolunk, hogy egy magyar család évi 9 kilogramm higiéniai papírterméket (ebben benne van a papír zsebkendő és a papírtörlő is) használ fel évente, akkor a Lucart Kft. az egy év alatt előállított 13 500 tonna papírtermékből másfél millió évig el tudna látni egy családot.

Az üzem raktárában másfél havi készletet tudnak tárolni – egy családnak még ez is elég lenne majdnem kétszázezer évre. Csak ezen múlt, hogy a koronavírus-járvány alatt sem akadt meg az, hogy szállítani tudjanak a partnereiknek, a világjárvány első hulláma alatt ugyanis rendkívül nagy igény volt a papírtermékekre. „6000 raklapnyi helyünk van a raktárban, de ezt még tovább szeretnénk bővíteni. Sajnos a hazai vállalkozások nagy részének gondjai vannak ezen a téren, hogy nincs elegendő raktárkapacitásuk, így pedig nem is tudnak annyit termelni. A koronavírus-járvány alatt mindenkinek minden egyből kellett – senki nem várta volna ki, mire egy hét alatt legyártjuk a megnövekedett megrendeléseket” – emlékszik vissza Babák Ákos, a Lucart Kft. ügyvezető igazgatója.

© Túry Gergely

A „WC-papírgyártás Ferrarijára”, arra a nagy teljesítményű gépre pedig különösen büszkék, ami 8 óra alatt 25 tonnányi készterméket tud előállítani, teljesen automatizáltan: ez 140-150-raklapnyi terméknek felel meg. Arra a kérdésre pedig, hogy mennyire vehető ki az ember a papírgyártás egyenletéből, Babák Ákos megrázza a fejét: „még a legautomatizáltabb gépekhez is kell legalább 1-2 gépkezelő. Nekik viszont nagyon jól képzettnek kell lenniük, legalább egy év a tréning, mire tudják ezeket kezelni” – magyarázza.

Sok alkalmazottjuk évtizedek óta a papírgyártásban dolgozik: sokakat a korábban megszűnő, nagy múltú lábatlani papírgyárból vettek át a nyergesújalui gyár megnyitásakor. Babák Ákos elmondja: hosszú távú terveik között szerepel, hogy a papírgyártáshoz kapcsolódó iskolát indítsanak, több, környékbeli céggel karöltve. „Olaszországban Luccában van a cég központja, családi vállalkozásként indult, mint sok más, mostanra multinacionálissá növő vállalkozás. Mostanra az a régió a higiéniai papírgyártás európai központja. Több külföldi cég is kifejezetten odatelepült az ottani hagyományok és a szaktudás miatt” – teszi hozzá Omar Balducci.

Babák Ákos © Túry Gergely

Körkörösség

A Lucart 2018 óta tagja a körkörös gazdaságot népszerűsítő Ellen MacArthur alapítványnak. Náluk mostanra minden körkörösen működik: az alappapírt borító műanyagfóliát, a gyártás során leeső papírszéleket, vagy a csomagolás során keletkező hulladékot is szelektíven gyűjtik és átadják olyan cégeknek, amelyek gondoskodnak azok újrahasznosításáról. Bár 2019 óta már kínálnak papírba csomagolt WC-papírt, a céljuk az, hogy minden termékük esetében még a csomagolás is 100 százalékban újrahasznosítható vagy komposztálható legyen.

A vállalkozás egyik újítása, hogy egy mechanikus eljárással teljesen újra tudják hasznosítani a Tetrapack csomagolásokat: ezek azok a dobozok, amelyekben tárolják például a tejet. Bár többféle alapanyagból áll össze, viszonylag könnyű újrahasznosítani - van, ahol ezek a dobozok a papír, míg máshol a műanyag szelektívbe kerülnek. Balducci így mesél az eljárásról: „Ez polietilén műanyagból, alumíniumból és papírból áll össze. Az eljárás során a papírból cellulóz és újra papír, a műanyagból és az alumíniumból pedig egy olyan, alpe nevű granulátum lesz, amiből például kéztörlő-, és papíradagolókat gyártunk.”

© Túry Gergely

Kiemelik azonban azt is, hogy a körkörös működés és az újrahasznosítás a szelektív hulladékgyűjtéstől indul, s bár Olaszország különböző területei között is nagy az eltérés, általánosságban elmondható, hogy jobban működik, mint Magyarországon.